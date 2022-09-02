https://ria.ru/20220902/dnr-1813950055.html
Пушилин сообщил об увеличении темпов выдачи российских паспортов в ДНР
Пушилин сообщил об увеличении темпов выдачи российских паспортов в ДНР - РИА Новости, 02.09.2022
Пушилин сообщил об увеличении темпов выдачи российских паспортов в ДНР
Темп выдачи российских паспортов в ДНР увеличился, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:35
2022-09-02T11:35
2022-09-02T11:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 2 сен – РИА Новости. Темп выдачи российских паспортов в ДНР увеличился, заявил глава республики Денис Пушилин."Сейчас мы видим, что миграционная служба работает в нескольких городах (ДНР). Это и Донецк, и Харцызск, и Мангуш… И, конечно, темп (выдачи паспортов) увеличился, что не может не радовать наших граждан", - сказал Пушилин, выступая на луганской площадке четвертого федерального просветительского марафона российского общества "Знание".
https://ria.ru/20220815/grazhdanstvo-1809748334.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин сообщил об увеличении темпов выдачи российских паспортов в ДНР
Пушилин: темпы выдачи российских паспортов в ДНР выросли, это не может не радовать