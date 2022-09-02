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Пушилин сообщил об увеличении темпов выдачи российских паспортов в ДНР - РИА Новости, 02.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/dnr-1813950055.html
Пушилин сообщил об увеличении темпов выдачи российских паспортов в ДНР
Пушилин сообщил об увеличении темпов выдачи российских паспортов в ДНР - РИА Новости, 02.09.2022
Пушилин сообщил об увеличении темпов выдачи российских паспортов в ДНР
Темп выдачи российских паспортов в ДНР увеличился, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:35
2022-09-02T11:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 2 сен – РИА Новости. Темп выдачи российских паспортов в ДНР увеличился, заявил глава республики Денис Пушилин."Сейчас мы видим, что миграционная служба работает в нескольких городах (ДНР). Это и Донецк, и Харцызск, и Мангуш… И, конечно, темп (выдачи паспортов) увеличился, что не может не радовать наших граждан", - сказал Пушилин, выступая на луганской площадке четвертого федерального просветительского марафона российского общества "Знание".
https://ria.ru/20220815/grazhdanstvo-1809748334.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
россия
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:35 02.09.2022
 
Пушилин сообщил об увеличении темпов выдачи российских паспортов в ДНР

Пушилин: темпы выдачи российских паспортов в ДНР выросли, это не может не радовать

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 сен – РИА Новости. Темп выдачи российских паспортов в ДНР увеличился, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Сейчас мы видим, что миграционная служба работает в нескольких городах (ДНР). Это и Донецк, и Харцызск, и Мангуш… И, конечно, темп (выдачи паспортов) увеличился, что не может не радовать наших граждан", - сказал Пушилин, выступая на луганской площадке четвертого федерального просветительского марафона российского общества "Знание".
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 15:37
В Запорожской области растет спрос на получение российского гражданства
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Денис ПушилинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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