https://ria.ru/20220902/dnr-1813950055.html

Пушилин сообщил об увеличении темпов выдачи российских паспортов в ДНР

Пушилин сообщил об увеличении темпов выдачи российских паспортов в ДНР - РИА Новости, 02.09.2022

Пушилин сообщил об увеличении темпов выдачи российских паспортов в ДНР

Темп выдачи российских паспортов в ДНР увеличился, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T11:35

2022-09-02T11:35

2022-09-02T11:35

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

денис пушилин

россия

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 2 сен – РИА Новости. Темп выдачи российских паспортов в ДНР увеличился, заявил глава республики Денис Пушилин."Сейчас мы видим, что миграционная служба работает в нескольких городах (ДНР). Это и Донецк, и Харцызск, и Мангуш… И, конечно, темп (выдачи паспортов) увеличился, что не может не радовать наших граждан", - сказал Пушилин, выступая на луганской площадке четвертого федерального просветительского марафона российского общества "Знание".

https://ria.ru/20220815/grazhdanstvo-1809748334.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр