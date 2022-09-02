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"Диктант Победы" пройдет в Подмосковье 3 сентября - РИА Новости, 02.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220902/diktant-1814066028.html
"Диктант Победы" пройдет в Подмосковье 3 сентября
"Диктант Победы" пройдет в Подмосковье 3 сентября - РИА Новости, 02.09.2022
"Диктант Победы" пройдет в Подмосковье 3 сентября
Акция "Диктант Победы" на тему событий Великой Отечественной войны состоится на базе школ, музеев и библиотек Московской области 3 сентября, сообщили в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:41
2022-09-02T16:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
парк "патриот"
бородино
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Акция "Диктант Победы" на тему событий Великой Отечественной войны состоится на базе школ, музеев и библиотек Московской области 3 сентября, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования."3 сентября в 14:00 в Подмосковье пройдет Акция "Диктант Победы" - исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, в этом году откроется более 1000 площадок для написания "Диктанта Победы" в Московской области. Они будут работать на базе школ, музеев, библиотек."Центральными станут Военно-технический музей славы в Черноголовке, музейный комплекс "ЗОЯ", парк "Патриот", Бородинский военно-исторический музей-заповедник и территория музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил Российской Федерации", - передают в пресс-службе слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.
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московская область (подмосковье), парк "патриот", бородино
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), парк "Патриот", Бородино
16:41 02.09.2022
 

"Диктант Победы" пройдет в Подмосковье 3 сентября

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкДевушка во время диктанта
Девушка во время диктанта - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Акция "Диктант Победы" на тему событий Великой Отечественной войны состоится на базе школ, музеев и библиотек Московской области 3 сентября, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.
"3 сентября в 14:00 в Подмосковье пройдет Акция "Диктант Победы" - исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в этом году откроется более 1000 площадок для написания "Диктанта Победы" в Московской области. Они будут работать на базе школ, музеев, библиотек.
"Центральными станут Военно-технический музей славы в Черноголовке, музейный комплекс "ЗОЯ", парк "Патриот", Бородинский военно-исторический музей-заповедник и территория музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил Российской Федерации", - передают в пресс-службе слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.
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