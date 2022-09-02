https://ria.ru/20220902/diktant-1814066028.html

"Диктант Победы" пройдет в Подмосковье 3 сентября

"Диктант Победы" пройдет в Подмосковье 3 сентября - РИА Новости, 02.09.2022

"Диктант Победы" пройдет в Подмосковье 3 сентября

Акция "Диктант Победы" на тему событий Великой Отечественной войны состоится на базе школ, музеев и библиотек Московской области 3 сентября, сообщили в... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:41

2022-09-02T16:41

2022-09-02T16:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

парк "патриот"

бородино

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Акция "Диктант Победы" на тему событий Великой Отечественной войны состоится на базе школ, музеев и библиотек Московской области 3 сентября, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования."3 сентября в 14:00 в Подмосковье пройдет Акция "Диктант Победы" - исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, в этом году откроется более 1000 площадок для написания "Диктанта Победы" в Московской области. Они будут работать на базе школ, музеев, библиотек."Центральными станут Военно-технический музей славы в Черноголовке, музейный комплекс "ЗОЯ", парк "Патриот", Бородинский военно-исторический музей-заповедник и территория музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил Российской Федерации", - передают в пресс-службе слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

https://ria.ru/20220111/podmoskove-1767328438.html

московская область (подмосковье)

бородино

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), парк "патриот", бородино