https://ria.ru/20220902/covid-19-1814046372.html
Мурашко спрогнозировал дальнейший подъем заболеваемости COVID-19 в России
Мурашко спрогнозировал дальнейший подъем заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 02.09.2022
Мурашко спрогнозировал дальнейший подъем заболеваемости COVID-19 в России
Подъем заболеваемости коронавирусом в России прогнозируется, необходимо усилить личные меры профилактики, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:27
2022-09-02T15:27
2022-09-02T15:27
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
михаил мурашко
коронавирус covid-19
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ИЖЕВСК, 2 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости коронавирусом в России прогнозируется, необходимо усилить личные меры профилактики, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы прогнозируем возможный подъем роста заболеваемости, и для этого, конечно же, необходимо просто усилить личные меры безопасности", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что на протяжении последних лет отмечается подъем заболеваемости с начала учебного года, когда люди возвращаются в города, дети идут в школу и в целом становится больше активности.Родителям следует осматривать ребёнка перед тем, как отправлять в школу, а в учебных заведениях нужно организовать утренние фильтры, чтобы не допускать распространения инфекции и защищать детей от болезни, уточнил министр.
https://ria.ru/20220831/covid-1813304070.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, михаил мурашко, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Михаил Мурашко, Коронавирус COVID-19
Мурашко спрогнозировал дальнейший подъем заболеваемости COVID-19 в России
Глава Минздрава Мурашко считает, что подъем заболеваемости COVID-19 в России продолжится
ИЖЕВСК, 2 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости коронавирусом в России прогнозируется, необходимо усилить личные меры профилактики, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы прогнозируем возможный подъем роста заболеваемости, и для этого, конечно же, необходимо просто усилить личные меры безопасности", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что на протяжении последних лет отмечается подъем заболеваемости с начала учебного года, когда люди возвращаются в города, дети идут в школу и в целом становится больше активности.
Родителям следует осматривать ребёнка перед тем, как отправлять в школу, а в учебных заведениях нужно организовать утренние фильтры, чтобы не допускать распространения инфекции и защищать детей от болезни, уточнил министр.