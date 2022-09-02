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Мурашко спрогнозировал дальнейший подъем заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 02.09.2022
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Мурашко спрогнозировал дальнейший подъем заболеваемости COVID-19 в России
Мурашко спрогнозировал дальнейший подъем заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 02.09.2022
Мурашко спрогнозировал дальнейший подъем заболеваемости COVID-19 в России
Подъем заболеваемости коронавирусом в России прогнозируется, необходимо усилить личные меры профилактики, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:27
2022-09-02T15:27
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
михаил мурашко
коронавирус covid-19
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ИЖЕВСК, 2 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости коронавирусом в России прогнозируется, необходимо усилить личные меры профилактики, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы прогнозируем возможный подъем роста заболеваемости, и для этого, конечно же, необходимо просто усилить личные меры безопасности", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что на протяжении последних лет отмечается подъем заболеваемости с начала учебного года, когда люди возвращаются в города, дети идут в школу и в целом становится больше активности.Родителям следует осматривать ребёнка перед тем, как отправлять в школу, а в учебных заведениях нужно организовать утренние фильтры, чтобы не допускать распространения инфекции и защищать детей от болезни, уточнил министр.
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, михаил мурашко, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Михаил Мурашко, Коронавирус COVID-19
15:27 02.09.2022
 
Мурашко спрогнозировал дальнейший подъем заболеваемости COVID-19 в России

Глава Минздрава Мурашко считает, что подъем заболеваемости COVID-19 в России продолжится

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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ИЖЕВСК, 2 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости коронавирусом в России прогнозируется, необходимо усилить личные меры профилактики, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы прогнозируем возможный подъем роста заболеваемости, и для этого, конечно же, необходимо просто усилить личные меры безопасности", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что на протяжении последних лет отмечается подъем заболеваемости с начала учебного года, когда люди возвращаются в города, дети идут в школу и в целом становится больше активности.
Родителям следует осматривать ребёнка перед тем, как отправлять в школу, а в учебных заведениях нужно организовать утренние фильтры, чтобы не допускать распространения инфекции и защищать детей от болезни, уточнил министр.
Студентка Московского политехнического университета во время дистанционных занятий дома - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииМихаил МурашкоКоронавирус COVID-19
 
 
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