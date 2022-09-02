https://ria.ru/20220902/covid-19-1814046372.html

Мурашко спрогнозировал дальнейший подъем заболеваемости COVID-19 в России

Мурашко спрогнозировал дальнейший подъем заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 02.09.2022

Мурашко спрогнозировал дальнейший подъем заболеваемости COVID-19 в России

Подъем заболеваемости коронавирусом в России прогнозируется, необходимо усилить личные меры профилактики, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:27

2022-09-02T15:27

2022-09-02T15:27

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

михаил мурашко

коронавирус covid-19

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ИЖЕВСК, 2 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости коронавирусом в России прогнозируется, необходимо усилить личные меры профилактики, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы прогнозируем возможный подъем роста заболеваемости, и для этого, конечно же, необходимо просто усилить личные меры безопасности", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что на протяжении последних лет отмечается подъем заболеваемости с начала учебного года, когда люди возвращаются в города, дети идут в школу и в целом становится больше активности.Родителям следует осматривать ребёнка перед тем, как отправлять в школу, а в учебных заведениях нужно организовать утренние фильтры, чтобы не допускать распространения инфекции и защищать детей от болезни, уточнил министр.

https://ria.ru/20220831/covid-1813304070.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, михаил мурашко, коронавирус covid-19