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В двух городах Оренбургской области ввели режим ЧС из-за природного пожара

В двух городах Оренбургской области ввели режим ЧС из-за природного пожара - РИА Новости, 02.09.2022

В двух городах Оренбургской области ввели режим ЧС из-за природного пожара

Власти оренбургских городов Кувандыка и Медногорска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природного пожара, сообщил департамент пожарной безопасности... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:29

2022-09-02T15:29

2022-09-02T15:29

денис паслер

происшествия

медногорск

оренбургская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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УФА, 2 сен - РИА Новости. Власти оренбургских городов Кувандыка и Медногорска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природного пожара, сообщил департамент пожарной безопасности Оренбургской области в Telegram-канале.Ранее в МЧС России РИА Новости сообщили, что вблизи поселка Ялнаир и села Хмелевка в Оренбургской области горит сухая растительность на площади 2 тысячи гектаров. Быстрому распространению огня на жилые строения способствуют сильные порывы ветра. В зону чрезвычайной ситуации направлен пожарный поезд. В готовность также приведена авиация МЧС и министерства обороны. На место выехал губернатор региона Денис Паслер."Постановлением администрации Кувандыкского ГО на территории муниципального образования вводится режим ЧС муниципального характера (зона чрезвычайной ситуации в районе населенных пунктов п. Ялнаир, с. Подгорное, п. Сара, подверженных угрозе распространения природных пожаров)",- сообщает департамент.Отмечается, что на территории города Медногорск тоже введен режим ЧС. Зона ЧС определена в 1 километре от села Кидрясово.

медногорск

оренбургская область

россия

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Тушение пожаров в Рязанской области. Кадры МЧС РФ МЧС публикует кадры с тушения рязанских пожаров 2022-09-02T15:29 true PT0M11S

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денис паслер, происшествия, медногорск, оренбургская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии