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В двух городах Оренбургской области ввели режим ЧС из-за природного пожара
В двух городах Оренбургской области ввели режим ЧС из-за природного пожара - РИА Новости, 02.09.2022
В двух городах Оренбургской области ввели режим ЧС из-за природного пожара
Власти оренбургских городов Кувандыка и Медногорска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природного пожара, сообщил департамент пожарной безопасности... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:29
2022-09-02T15:29
2022-09-02T15:29
денис паслер
происшествия
медногорск
оренбургская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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УФА, 2 сен - РИА Новости. Власти оренбургских городов Кувандыка и Медногорска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природного пожара, сообщил департамент пожарной безопасности Оренбургской области в Telegram-канале.Ранее в МЧС России РИА Новости сообщили, что вблизи поселка Ялнаир и села Хмелевка в Оренбургской области горит сухая растительность на площади 2 тысячи гектаров. Быстрому распространению огня на жилые строения способствуют сильные порывы ветра. В зону чрезвычайной ситуации направлен пожарный поезд. В готовность также приведена авиация МЧС и министерства обороны. На место выехал губернатор региона Денис Паслер."Постановлением администрации Кувандыкского ГО на территории муниципального образования вводится режим ЧС муниципального характера (зона чрезвычайной ситуации в районе населенных пунктов п. Ялнаир, с. Подгорное, п. Сара, подверженных угрозе распространения природных пожаров)",- сообщает департамент.Отмечается, что на территории города Медногорск тоже введен режим ЧС. Зона ЧС определена в 1 километре от села Кидрясово.
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Тушение пожаров в Рязанской области. Кадры МЧС РФ
МЧС публикует кадры с тушения рязанских пожаров
2022-09-02T15:29
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денис паслер, происшествия, медногорск, оренбургская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Денис Паслер, Происшествия, Медногорск, Оренбургская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В двух городах Оренбургской области ввели режим ЧС из-за природного пожара
Власти оренбургских Кувандыка и Медногорска ввели режим ЧС из-за природного пожара