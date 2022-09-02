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В районе Волгоградской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 02.09.2022
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В районе Волгоградской области ввели режим ЧС
В районе Волгоградской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 02.09.2022
В районе Волгоградской области ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в Котельниковском районе Волгоградской области, где сильный ветер и град разрушили кровли нескольких жилых домов, сообщает в пятницу... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:35
2022-09-02T11:35
происшествия
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
погода
котельниковский район
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ВОЛГОГРАД, 2 сен – РИА Новости. Режим ЧС введен в Котельниковском районе Волгоградской области, где сильный ветер и град разрушили кровли нескольких жилых домов, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, накануне на Котельниковский район обрушился сильный ветер и град, в результате чего были повреждены крыши нескольких жилых домов."В 10:00 2.09.2022 года в администрации Котельниковского района проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на котором принято решение о введении режима функционирования - "Чрезвычайная ситуация" муниципального характера", - говорится в сообщении МЧС.Как сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области, на месте ЧП работают аварийные и коммунальные службы.
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волгоградская область
россия
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происшествия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, погода, котельниковский район
Происшествия, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Погода, Котельниковский район
11:35 02.09.2022
 
В районе Волгоградской области ввели режим ЧС

В Котельниковском районе Волгоградской области ввели режим ЧС из-за града и ветра

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в медиабанкГрад
Град - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Град. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 2 сен – РИА Новости. Режим ЧС введен в Котельниковском районе Волгоградской области, где сильный ветер и град разрушили кровли нескольких жилых домов, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, накануне на Котельниковский район обрушился сильный ветер и град, в результате чего были повреждены крыши нескольких жилых домов.
"В 10:00 2.09.2022 года в администрации Котельниковского района проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на котором принято решение о введении режима функционирования - "Чрезвычайная ситуация" муниципального характера", - говорится в сообщении МЧС.
Как сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области, на месте ЧП работают аварийные и коммунальные службы.
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ПроисшествияВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПогодаКотельниковский район
 
 
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