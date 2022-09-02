https://ria.ru/20220902/chs-1813950316.html

В районе Волгоградской области ввели режим ЧС

В районе Волгоградской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 02.09.2022

В районе Волгоградской области ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в Котельниковском районе Волгоградской области, где сильный ветер и град разрушили кровли нескольких жилых домов, сообщает в пятницу... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T11:35

2022-09-02T11:35

2022-09-02T11:35

происшествия

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

погода

котельниковский район

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ВОЛГОГРАД, 2 сен – РИА Новости. Режим ЧС введен в Котельниковском районе Волгоградской области, где сильный ветер и град разрушили кровли нескольких жилых домов, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, накануне на Котельниковский район обрушился сильный ветер и град, в результате чего были повреждены крыши нескольких жилых домов."В 10:00 2.09.2022 года в администрации Котельниковского района проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на котором принято решение о введении режима функционирования - "Чрезвычайная ситуация" муниципального характера", - говорится в сообщении МЧС.Как сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области, на месте ЧП работают аварийные и коммунальные службы.

https://ria.ru/20220831/chs-1813392891.html

волгоградская область

россия

котельниковский район

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, погода, котельниковский район