https://ria.ru/20220902/bpla-1814148777.html

У Энергодара и ЗАЭС зафиксировали украинские наблюдательные беспилотники

У Энергодара и ЗАЭС зафиксировали украинские наблюдательные беспилотники - РИА Новости, 02.09.2022

У Энергодара и ЗАЭС зафиксировали украинские наблюдательные беспилотники

Интенсивность обстрелов Энергодара и Запорожской АЭС украинскими войсками из-за присутствия миссии МАГАТЭ снизилась, но фиксируются украинские наблюдательные... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T21:19

2022-09-02T21:19

2022-09-02T21:19

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Интенсивность обстрелов Энергодара и Запорожской АЭС украинскими войсками из-за присутствия миссии МАГАТЭ снизилась, но фиксируются украинские наблюдательные дроны в районе АЭС и города, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга."Периодически фиксируются наблюдательные беспилотники, используемые ВСУ, для наблюдения за атомной станцией, а также за городом", - сообщил Волга в Telegram-канал администрации.Пятый энергоблок Запорожской АЭС, отключенный после обстрелов украинских войск, подключен к сети, сообщил ранее Волга.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на АЭС шесть энергоблоков по 1 гигаватту мощности. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220902/zaes-1814140307.html

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в мире, энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины