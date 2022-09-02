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У Энергодара и ЗАЭС зафиксировали украинские наблюдательные беспилотники - РИА Новости, 02.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/bpla-1814148777.html
У Энергодара и ЗАЭС зафиксировали украинские наблюдательные беспилотники
У Энергодара и ЗАЭС зафиксировали украинские наблюдательные беспилотники - РИА Новости, 02.09.2022
У Энергодара и ЗАЭС зафиксировали украинские наблюдательные беспилотники
Интенсивность обстрелов Энергодара и Запорожской АЭС украинскими войсками из-за присутствия миссии МАГАТЭ снизилась, но фиксируются украинские наблюдательные... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T21:19
2022-09-02T21:19
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Интенсивность обстрелов Энергодара и Запорожской АЭС украинскими войсками из-за присутствия миссии МАГАТЭ снизилась, но фиксируются украинские наблюдательные дроны в районе АЭС и города, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга."Периодически фиксируются наблюдательные беспилотники, используемые ВСУ, для наблюдения за атомной станцией, а также за городом", - сообщил Волга в Telegram-канал администрации.Пятый энергоблок Запорожской АЭС, отключенный после обстрелов украинских войск, подключен к сети, сообщил ранее Волга.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на АЭС шесть энергоблоков по 1 гигаватту мощности. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220902/zaes-1814140307.html
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в мире, энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
21:19 02.09.2022
 
У Энергодара и ЗАЭС зафиксировали украинские наблюдательные беспилотники

У Запорожской АЭС и Энергодара зафиксировали украинские наблюдательные беспилотники

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceСбитый беспилотник на территории Запорожской атомной электростанции
Сбитый беспилотник на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Сбитый беспилотник на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Интенсивность обстрелов Энергодара и Запорожской АЭС украинскими войсками из-за присутствия миссии МАГАТЭ снизилась, но фиксируются украинские наблюдательные дроны в районе АЭС и города, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.
"Периодически фиксируются наблюдательные беспилотники, используемые ВСУ, для наблюдения за атомной станцией, а также за городом", - сообщил Волга в Telegram-канал администрации.
Пятый энергоблок Запорожской АЭС, отключенный после обстрелов украинских войск, подключен к сети, сообщил ранее Волга.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на АЭС шесть энергоблоков по 1 гигаватту мощности. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 20:38
Пятый энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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