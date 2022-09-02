https://ria.ru/20220902/bespilotnik-1814140112.html

Возле Запорожской АЭС сбили украинский беспилотник с боевым зарядом

Возле Запорожской АЭС сбили украинский беспилотник с боевым зарядом - РИА Новости, 02.09.2022

Возле Запорожской АЭС сбили украинский беспилотник с боевым зарядом

Российские военные сбили украинский ударный беспилотник с боевым зарядом в районе Запорожской атомной электростанции, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T20:38

2022-09-02T20:38

2022-09-02T22:00

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

в мире

магатэ

энергодар

вооруженные силы украины

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 2 сен — РИА Новости. Российские военные сбили украинский ударный беспилотник с боевым зарядом в районе Запорожской атомной электростанции, сообщили РИА Новости в администрации Энергодара."Снаряд не сдетонировал. Украинские боевики, очевидно, продолжают попытки атаковать станцию, несмотря на то что там находятся сотрудники МАГАТЭ", — отметили городские власти.По словам собеседника агентства, БЛА был сбит за несколько сот метров от станции.Корреспондент РИА Новости передает, что в самом Энергодаре сейчас тихо, обстрелы жилых кварталов не ведутся.Накануне миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов организации по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.В этот же день ВСУ попытались высадить десант в трех километрах к северо-востоку от ЗАЭС численностью около 60 человек, но российские Вооруженные силы совместно с Росгвардией сорвали провокацию. Как уточнили в Минобороны, киевский режим заранее подготовил план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов станции в день прибытия миссии МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.

https://ria.ru/20220902/vsu-1814123200.html

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запорожская аэс, в мире, магатэ, энергодар, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"