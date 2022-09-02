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Возле Запорожской АЭС сбили украинский беспилотник с боевым зарядом - РИА Новости, 02.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/bespilotnik-1814140112.html
Возле Запорожской АЭС сбили украинский беспилотник с боевым зарядом
Возле Запорожской АЭС сбили украинский беспилотник с боевым зарядом - РИА Новости, 02.09.2022
Возле Запорожской АЭС сбили украинский беспилотник с боевым зарядом
Российские военные сбили украинский ударный беспилотник с боевым зарядом в районе Запорожской атомной электростанции, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T20:38
2022-09-02T22:00
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
в мире
магатэ
энергодар
вооруженные силы украины
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 2 сен — РИА Новости. Российские военные сбили украинский ударный беспилотник с боевым зарядом в районе Запорожской атомной электростанции, сообщили РИА Новости в администрации Энергодара."Снаряд не сдетонировал. Украинские боевики, очевидно, продолжают попытки атаковать станцию, несмотря на то что там находятся сотрудники МАГАТЭ", — отметили городские власти.По словам собеседника агентства, БЛА был сбит за несколько сот метров от станции.Корреспондент РИА Новости передает, что в самом Энергодаре сейчас тихо, обстрелы жилых кварталов не ведутся.Накануне миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов организации по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.В этот же день ВСУ попытались высадить десант в трех километрах к северо-востоку от ЗАЭС численностью около 60 человек, но российские Вооруженные силы совместно с Росгвардией сорвали провокацию. Как уточнили в Минобороны, киевский режим заранее подготовил план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов станции в день прибытия миссии МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.
https://ria.ru/20220902/vsu-1814123200.html
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запорожская аэс, в мире, магатэ, энергодар, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, В мире, МАГАТЭ, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
20:38 02.09.2022 (обновлено: 22:00 02.09.2022)
 
Возле Запорожской АЭС сбили украинский беспилотник с боевым зарядом

Власти Энергодара сообщили о сбитом у Запорожской АЭС беспилотнике ВСУ с боевым зарядом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 2 сен — РИА Новости. Российские военные сбили украинский ударный беспилотник с боевым зарядом в районе Запорожской атомной электростанции, сообщили РИА Новости в администрации Энергодара.
"Снаряд не сдетонировал. Украинские боевики, очевидно, продолжают попытки атаковать станцию, несмотря на то что там находятся сотрудники МАГАТЭ", — отметили городские власти.
По словам собеседника агентства, БЛА был сбит за несколько сот метров от станции.
Корреспондент РИА Новости передает, что в самом Энергодаре сейчас тихо, обстрелы жилых кварталов не ведутся.
Накануне миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов организации по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 19:13Специальная военная операция на Украине
Генштаб ВС Украины признал удары по Энергодару
В этот же день ВСУ попытались высадить десант в трех километрах к северо-востоку от ЗАЭС численностью около 60 человек, но российские Вооруженные силы совместно с Росгвардией сорвали провокацию. Как уточнили в Минобороны, киевский режим заранее подготовил план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов станции в день прибытия миссии МАГАТЭ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСВ миреМАГАТЭЭнергодарВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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