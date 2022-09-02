20:38 02.09.2022 (обновлено: 22:00 02.09.2022)
Возле Запорожской АЭС сбили украинский беспилотник с боевым зарядом
Власти Энергодара сообщили о сбитом у Запорожской АЭС беспилотнике ВСУ с боевым зарядом
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 2 сен — РИА Новости. Российские военные сбили украинский ударный беспилотник с боевым зарядом в районе Запорожской атомной электростанции, сообщили РИА Новости в администрации Энергодара.
"Снаряд не сдетонировал. Украинские боевики, очевидно, продолжают попытки атаковать станцию, несмотря на то что там находятся сотрудники МАГАТЭ", — отметили городские власти.
По словам собеседника агентства, БЛА был сбит за несколько сот метров от станции.
Корреспондент РИА Новости передает, что в самом Энергодаре сейчас тихо, обстрелы жилых кварталов не ведутся.
Накануне миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов организации по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
В этот же день ВСУ попытались высадить десант в трех километрах к северо-востоку от ЗАЭС численностью около 60 человек, но российские Вооруженные силы совместно с Росгвардией сорвали провокацию. Как уточнили в Минобороны, киевский режим заранее подготовил план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов станции в день прибытия миссии МАГАТЭ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.