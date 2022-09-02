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В российских школах покажут фильм о жизни людей после трагедии в Беслане - РИА Новости, 02.09.2022
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В российских школах покажут фильм о жизни людей после трагедии в Беслане
В российских школах покажут фильм о жизни людей после трагедии в Беслане - РИА Новости, 02.09.2022
В российских школах покажут фильм о жизни людей после трагедии в Беслане
Фильм "Золотая бронза" о жизни людей после трагедии в Беслане покажут в российских школах учащимся 5-11 классов, сообщает пресс-служба Института развития... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T23:11
2022-09-02T23:16
общество
беслан
россия
институт развития интернета
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Фильм "Золотая бронза" о жизни людей после трагедии в Беслане покажут в российских школах учащимся 5-11 классов, сообщает пресс-служба Института развития интернета (АНО "ИРИ")."Художественный фильм "Золотая бронза" о жизни людей после трагедии в Беслане будет демонстрироваться с 3 сентября в российских школах для учащихся 5-11 классов. Показ осуществляется при содействии министерства просвещения РФ в рамках Всероссийского проекта "Киноуроки в школах России", - говорится в сообщении.Также 4 сентября ленту покажут в Беслане в рамках памятных мероприятий."Золотая бронза" - собирательные истории и судьбы реальных людей, живущих в регионе. Фильм состоит из пяти новелл, каждая из которых раскрывает историю жизни после трагедии 2004 года", - поясняется в релизе.Отмечается, что в съемках были задействованы не только известные актеры, в частности Дмитрий Лавров и Тина Тарусина, но и местные артисты и жители. Главными героями картины стали дети.Продюсерами фильма стали Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Автором сценария и режиссером-постановщиком выступил Игорь Копылов."В сети "Золотая бронза" выйдет осенью этого года", - добавили в пресс-службе.Картина создана при поддержке Института развития интернета.Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также 10 сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
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общество, беслан, россия, институт развития интернета
Общество, Беслан, Россия, Институт развития интернета
23:11 02.09.2022 (обновлено: 23:16 02.09.2022)
 
В российских школах покажут фильм о жизни людей после трагедии в Беслане

Фильм "Золотая бронза" о жизни людей после трагедии в Беслане покажут в российских школах

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в медиабанкТраурные мероприятия в память о жертвах теракта в школе №1 в Беслане
Траурные мероприятия в память о жертвах теракта в школе №1 в Беслане - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Антон Подгайко
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Траурные мероприятия в память о жертвах теракта в школе №1 в Беслане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Фильм "Золотая бронза" о жизни людей после трагедии в Беслане покажут в российских школах учащимся 5-11 классов, сообщает пресс-служба Института развития интернета (АНО "ИРИ").
"Художественный фильм "Золотая бронза" о жизни людей после трагедии в Беслане будет демонстрироваться с 3 сентября в российских школах для учащихся 5-11 классов. Показ осуществляется при содействии министерства просвещения РФ в рамках Всероссийского проекта "Киноуроки в школах России", - говорится в сообщении.
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Также 4 сентября ленту покажут в Беслане в рамках памятных мероприятий.
"Золотая бронза" - собирательные истории и судьбы реальных людей, живущих в регионе. Фильм состоит из пяти новелл, каждая из которых раскрывает историю жизни после трагедии 2004 года", - поясняется в релизе.
Отмечается, что в съемках были задействованы не только известные актеры, в частности Дмитрий Лавров и Тина Тарусина, но и местные артисты и жители. Главными героями картины стали дети.
Продюсерами фильма стали Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Автором сценария и режиссером-постановщиком выступил Игорь Копылов.
"В сети "Золотая бронза" выйдет осенью этого года", - добавили в пресс-службе.
Картина создана при поддержке Института развития интернета.
Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
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Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.
Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также 10 сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
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