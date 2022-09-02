https://ria.ru/20220902/beslan-1814162013.html

В российских школах покажут фильм о жизни людей после трагедии в Беслане

В российских школах покажут фильм о жизни людей после трагедии в Беслане - РИА Новости, 02.09.2022

В российских школах покажут фильм о жизни людей после трагедии в Беслане

Фильм "Золотая бронза" о жизни людей после трагедии в Беслане покажут в российских школах учащимся 5-11 классов, сообщает пресс-служба Института развития... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T23:11

2022-09-02T23:11

2022-09-02T23:16

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беслан

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институт развития интернета

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Фильм "Золотая бронза" о жизни людей после трагедии в Беслане покажут в российских школах учащимся 5-11 классов, сообщает пресс-служба Института развития интернета (АНО "ИРИ")."Художественный фильм "Золотая бронза" о жизни людей после трагедии в Беслане будет демонстрироваться с 3 сентября в российских школах для учащихся 5-11 классов. Показ осуществляется при содействии министерства просвещения РФ в рамках Всероссийского проекта "Киноуроки в школах России", - говорится в сообщении.Также 4 сентября ленту покажут в Беслане в рамках памятных мероприятий."Золотая бронза" - собирательные истории и судьбы реальных людей, живущих в регионе. Фильм состоит из пяти новелл, каждая из которых раскрывает историю жизни после трагедии 2004 года", - поясняется в релизе.Отмечается, что в съемках были задействованы не только известные актеры, в частности Дмитрий Лавров и Тина Тарусина, но и местные артисты и жители. Главными героями картины стали дети.Продюсерами фильма стали Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Автором сценария и режиссером-постановщиком выступил Игорь Копылов."В сети "Золотая бронза" выйдет осенью этого года", - добавили в пресс-службе.Картина создана при поддержке Института развития интернета.Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также 10 сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.

https://ria.ru/20220822/beslan-1811267216.html

https://ria.ru/20220611/beslan-1794798616.html

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общество, беслан, россия, институт развития интернета