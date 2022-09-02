https://ria.ru/20220902/berluskoni-1813929605.html

Берлускони рассказал в TikTok анекдот про себя, Путина и Байдена

Берлускони рассказал в TikTok анекдот про себя, Путина и Байдена - РИА Новости, 02.09.2022

Берлускони рассказал в TikTok анекдот про себя, Путина и Байдена

Бывший премьер-министр Италии в ролике в соцсети TikTok рассказал анекдот про себя, президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и папу римского,... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T10:43

2022-09-02T10:43

2022-09-02T11:25

в мире

джо байден

владимир путин

сильвио берлускони

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии в ролике в соцсети TikTok рассказал анекдот про себя, президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и папу римского, пишет итальянская газета Il giornale. В нем политики, понтифик и молодой помощник папы летят в самолете над Атлантикой. В какой-то момент выясняется, что из-за ЧП самолет разобьется через пять минут, при этом на борту есть только четыре парашюта, в то время как их пятеро. "Джо Байден хватает первый и говорит: "Этот причитается мне, потому что я самый влиятельный человек на Западе". Владимир Путин берет другой и говорит: "Этот причитается мне, потому что я самый влиятельный человек на Востоке". Сильвио Берлускони выходит вперед и говорит: "Этот причитается мне, потому что все знают, что я самый умный политик в мире", — сказал экс-премьер Италии. После этого молодой помощник папы римского отдает оставшийся парашют понтифику, но тот против и говорит, что уже стар и прожил долгую счастливую жизнь. Однако помощник замечает, что парашютов осталось два, потому что "самый умный политик" взял его рюкзак вместо парашюта, закончил анекдот Берлускони. Ранее лидер партии "Вперед, Италия" и бывший премьер-министр рассказал, что завел профиль в социальной сети TikTok, чтобы делиться своим видением молодежной политики в стране.

https://ria.ru/20220902/putin-1813919513.html

https://ria.ru/20220901/zapad-1813623191.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, джо байден, владимир путин, сильвио берлускони