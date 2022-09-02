10:43 02.09.2022 (обновлено: 11:25 02.09.2022)
Берлускони рассказал в TikTok анекдот про себя, Путина и Байдена
Экс-премьер Италии Берлускони рассказал в TikTok анекдот про себя, Путина и Байдена
Сильвио Берлускони. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии в ролике в соцсети TikTok рассказал анекдот про себя, президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и папу римского, пишет итальянская газета Il giornale.
В нем политики, понтифик и молодой помощник папы летят в самолете над Атлантикой. В какой-то момент выясняется, что из-за ЧП самолет разобьется через пять минут, при этом на борту есть только четыре парашюта, в то время как их пятеро.
В нем политики, понтифик и молодой помощник папы летят в самолете над Атлантикой. В какой-то момент выясняется, что из-за ЧП самолет разобьется через пять минут, при этом на борту есть только четыре парашюта, в то время как их пятеро.
"Джо Байден хватает первый и говорит: "Этот причитается мне, потому что я самый влиятельный человек на Западе". Владимир Путин берет другой и говорит: "Этот причитается мне, потому что я самый влиятельный человек на Востоке". Сильвио Берлускони выходит вперед и говорит: "Этот причитается мне, потому что все знают, что я самый умный политик в мире", — сказал экс-премьер Италии.
После этого молодой помощник папы римского отдает оставшийся парашют понтифику, но тот против и говорит, что уже стар и прожил долгую счастливую жизнь. Однако помощник замечает, что парашютов осталось два, потому что "самый умный политик" взял его рюкзак вместо парашюта, закончил анекдот Берлускони.
Ранее лидер партии "Вперед, Италия" и бывший премьер-министр рассказал, что завел профиль в социальной сети TikTok, чтобы делиться своим видением молодежной политики в стране.
После этого молодой помощник папы римского отдает оставшийся парашют понтифику, но тот против и говорит, что уже стар и прожил долгую счастливую жизнь. Однако помощник замечает, что парашютов осталось два, потому что "самый умный политик" взял его рюкзак вместо парашюта, закончил анекдот Берлускони.
Ранее лидер партии "Вперед, Италия" и бывший премьер-министр рассказал, что завел профиль в социальной сети TikTok, чтобы делиться своим видением молодежной политики в стране.
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