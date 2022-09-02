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Берлускони рассказал в TikTok анекдот про себя, Путина и Байдена - РИА Новости, 02.09.2022
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Берлускони рассказал в TikTok анекдот про себя, Путина и Байдена
Берлускони рассказал в TikTok анекдот про себя, Путина и Байдена - РИА Новости, 02.09.2022
Берлускони рассказал в TikTok анекдот про себя, Путина и Байдена
Бывший премьер-министр Италии в ролике в соцсети TikTok рассказал анекдот про себя, президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и папу римского,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T10:43
2022-09-02T11:25
в мире
джо байден
владимир путин
сильвио берлускони
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии в ролике в соцсети TikTok рассказал анекдот про себя, президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и папу римского, пишет итальянская газета Il giornale. В нем политики, понтифик и молодой помощник папы летят в самолете над Атлантикой. В какой-то момент выясняется, что из-за ЧП самолет разобьется через пять минут, при этом на борту есть только четыре парашюта, в то время как их пятеро. "Джо Байден хватает первый и говорит: "Этот причитается мне, потому что я самый влиятельный человек на Западе". Владимир Путин берет другой и говорит: "Этот причитается мне, потому что я самый влиятельный человек на Востоке". Сильвио Берлускони выходит вперед и говорит: "Этот причитается мне, потому что все знают, что я самый умный политик в мире", — сказал экс-премьер Италии. После этого молодой помощник папы римского отдает оставшийся парашют понтифику, но тот против и говорит, что уже стар и прожил долгую счастливую жизнь. Однако помощник замечает, что парашютов осталось два, потому что "самый умный политик" взял его рюкзак вместо парашюта, закончил анекдот Берлускони. Ранее лидер партии "Вперед, Италия" и бывший премьер-министр рассказал, что завел профиль в социальной сети TikTok, чтобы делиться своим видением молодежной политики в стране.
https://ria.ru/20220902/putin-1813919513.html
https://ria.ru/20220901/zapad-1813623191.html
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в мире, джо байден, владимир путин, сильвио берлускони
В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Сильвио Берлускони
10:43 02.09.2022 (обновлено: 11:25 02.09.2022)
 
Берлускони рассказал в TikTok анекдот про себя, Путина и Байдена

Экс-премьер Италии Берлускони рассказал в TikTok анекдот про себя, Путина и Байдена

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сильвио Берлускони. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии в ролике в соцсети TikTok рассказал анекдот про себя, президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и папу римского, пишет итальянская газета Il giornale.

В нем политики, понтифик и молодой помощник папы летят в самолете над Атлантикой. В какой-то момент выясняется, что из-за ЧП самолет разобьется через пять минут, при этом на борту есть только четыре парашюта, в то время как их пятеро.
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"Джо Байден хватает первый и говорит: "Этот причитается мне, потому что я самый влиятельный человек на Западе". Владимир Путин берет другой и говорит: "Этот причитается мне, потому что я самый влиятельный человек на Востоке". Сильвио Берлускони выходит вперед и говорит: "Этот причитается мне, потому что все знают, что я самый умный политик в мире", — сказал экс-премьер Италии.

После этого молодой помощник папы римского отдает оставшийся парашют понтифику, но тот против и говорит, что уже стар и прожил долгую счастливую жизнь. Однако помощник замечает, что парашютов осталось два, потому что "самый умный политик" взял его рюкзак вместо парашюта, закончил анекдот Берлускони.

Ранее лидер партии "Вперед, Италия" и бывший премьер-министр рассказал, что завел профиль в социальной сети TikTok, чтобы делиться своим видением молодежной политики в стране.
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