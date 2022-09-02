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Слова Бербок об Украине вырвали из контекста, заявило правительство ФРГ - РИА Новости, 02.09.2022
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Слова Бербок об Украине вырвали из контекста, заявило правительство ФРГ
Слова Бербок об Украине вырвали из контекста, заявило правительство ФРГ - РИА Новости, 02.09.2022
Слова Бербок об Украине вырвали из контекста, заявило правительство ФРГ
Правительство ФРГ считает, что слова главы МИД страны Анналены Бербок о том, что она намерена поддерживать Украину столько, сколько потребуется, независимо от... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:41
2022-09-02T15:41
в мире
германия
анналена бербок
мид германии
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 2 сен – РИА Новости. Правительство ФРГ считает, что слова главы МИД страны Анналены Бербок о том, что она намерена поддерживать Украину столько, сколько потребуется, независимо от того, что думают ее избиратели, были вырваны из контекста."Нужно понимать, в каком контексте стояла эта фраза. Министр иностранных дел убеждена, что мы должны продолжать поддерживать Украину, что это в интересах Германии, в интересах германского народа, что мы в нынешней ситуации не должны подвергать себя еще большему давлению со стороны России, вместо этого – делать то, что считаем правильным: поддерживать Украину в ее борьбе за свою независимость, европейский миропорядок", - сообщил журналистам на брифинге в пятницу представитель МИД Германии Кристофер Бургер. По его словам, в своем выступлении Бербок четко заявила, что частью такой политики должны быть социальные последствия, что жителей ФРГ нельзя оставлять один на один с такими трудностями, как, например, высокие цены на энергоносители."Очень важно подобные формулировки не вырывать из контекста, а хотя бы попытаться понять, в каком контексте они были озвучены, и не распространять подобные интерпретации, не подвергая их сомнению", - считает Бургер.Бербок в среду в ходе выступления в Праге сказала: "Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины". Министра раскритиковала оппозиция. Депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт назвала Бербок ФРГ "ошибкой" и "опасностью" для Германии, представитель ХДС Норберт Рёттген посоветовал министру вместо ультимативных форм выбирать хорошую аргументацию, а сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель заявила, что "назрела отставка министра иностранных дел Бербок". В течение четверга хештег в Twitter "Бербок в отставку" (#BaerbockRuecktritt) был одним из самых популярных в Германии, по данным портала trends24.
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в мире, германия, анналена бербок, мид германии, украина, ситуация в днр и лнр
В мире, Германия, Анналена Бербок, МИД Германии, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:41 02.09.2022
 
Слова Бербок об Украине вырвали из контекста, заявило правительство ФРГ

Правительство ФРГ считает, что слова Бербок о поддержке Украины вырвали из контекста

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 сен – РИА Новости. Правительство ФРГ считает, что слова главы МИД страны Анналены Бербок о том, что она намерена поддерживать Украину столько, сколько потребуется, независимо от того, что думают ее избиратели, были вырваны из контекста.
"Нужно понимать, в каком контексте стояла эта фраза. Министр иностранных дел убеждена, что мы должны продолжать поддерживать Украину, что это в интересах Германии, в интересах германского народа, что мы в нынешней ситуации не должны подвергать себя еще большему давлению со стороны России, вместо этого – делать то, что считаем правильным: поддерживать Украину в ее борьбе за свою независимость, европейский миропорядок", - сообщил журналистам на брифинге в пятницу представитель МИД Германии Кристофер Бургер. По его словам, в своем выступлении Бербок четко заявила, что частью такой политики должны быть социальные последствия, что жителей ФРГ нельзя оставлять один на один с такими трудностями, как, например, высокие цены на энергоносители.
"Очень важно подобные формулировки не вырывать из контекста, а хотя бы попытаться понять, в каком контексте они были озвучены, и не распространять подобные интерпретации, не подвергая их сомнению", - считает Бургер.
Бербок в среду в ходе выступления в Праге сказала: "Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины". Министра раскритиковала оппозиция. Депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт назвала Бербок ФРГ "ошибкой" и "опасностью" для Германии, представитель ХДС Норберт Рёттген посоветовал министру вместо ультимативных форм выбирать хорошую аргументацию, а сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель заявила, что "назрела отставка министра иностранных дел Бербок". В течение четверга хештег в Twitter "Бербок в отставку" (#BaerbockRuecktritt) был одним из самых популярных в Германии, по данным портала trends24.
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