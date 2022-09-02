21:46 02.09.2022 (обновлено: 21:51 02.09.2022)
В Брюсселе ждут проблемы с оплатой счетов у 80 процентов семей
RTBF: проблемы с оплатой счетов за энергию могут быть у 80 процентов семей в Брюсселе
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в медиабанкМужчина в окне здания на Биржевой площади в Брюсселе
Мужчина в окне здания на Биржевой площади в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Проблемы с оплатой счетов за энергию могут возникнуть у 80% домохозяйств в бельгийской столице, говорится в заметке телерадиокомпании RTBF со ссылкой на генерального секретаря Федерации социальных служб Селин Ньювенхейс (Céline Nieuwenhuys).
"Брюссельские поставщики ожидают, что 80% брюссельских домохозяйств будут испытывать трудности с оплатой счетов", - цитируются ее слова.
Она также отметила, что из-за возросших цен на энергию давление на социальные службы усилилось.
"Для нее самая большая опасность состоит в том, что с приходом зимы общественное недовольство только усилится", - говорится также в заметке.
Бельгия стала одной из ряда стран Евросоюза, где цены на оптовую электроэнергию на день вперёд в августе перешагивали отметку в 700 евро за мегаватт-час, согласно данным биржи Nord Pool. На этом фоне сообщалось, что федеральные власти страны будут экономить энергию за счет ряда мер. В частности, температура в госучреждениях в холодный период будет снижена до 19 градусов. Освещение федеральных зданий и памятников будет отключено с 19.00 до 6.00. В бельгийской провинции Валлония будет рассмотрен вопрос о возможности приостановки освещения скоростных автодорог для экономии энергии.