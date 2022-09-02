https://ria.ru/20220902/belgiya-1814151335.html

В Брюсселе ждут проблемы с оплатой счетов у 80 процентов семей

В Брюсселе ждут проблемы с оплатой счетов у 80 процентов семей - РИА Новости, 02.09.2022

В Брюсселе ждут проблемы с оплатой счетов у 80 процентов семей

Проблемы с оплатой счетов за энергию могут возникнуть у 80% домохозяйств в бельгийской столице, говорится в заметке телерадиокомпании RTBF со ссылкой на... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T21:46

2022-09-02T21:46

2022-09-02T21:51

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валлония

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БРЮССЕЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Проблемы с оплатой счетов за энергию могут возникнуть у 80% домохозяйств в бельгийской столице, говорится в заметке телерадиокомпании RTBF со ссылкой на генерального секретаря Федерации социальных служб Селин Ньювенхейс (Céline Nieuwenhuys)."Брюссельские поставщики ожидают, что 80% брюссельских домохозяйств будут испытывать трудности с оплатой счетов", - цитируются ее слова.Она также отметила, что из-за возросших цен на энергию давление на социальные службы усилилось."Для нее самая большая опасность состоит в том, что с приходом зимы общественное недовольство только усилится", - говорится также в заметке.Бельгия стала одной из ряда стран Евросоюза, где цены на оптовую электроэнергию на день вперёд в августе перешагивали отметку в 700 евро за мегаватт-час, согласно данным биржи Nord Pool. На этом фоне сообщалось, что федеральные власти страны будут экономить энергию за счет ряда мер. В частности, температура в госучреждениях в холодный период будет снижена до 19 градусов. Освещение федеральных зданий и памятников будет отключено с 19.00 до 6.00. В бельгийской провинции Валлония будет рассмотрен вопрос о возможности приостановки освещения скоростных автодорог для экономии энергии.

https://ria.ru/20220902/ukraina-1814050076.html

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в мире, бельгия, жкх, валлония