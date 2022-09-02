https://ria.ru/20220902/bayden-1814134774.html
Байден решил поучаствовать во флешмобе и опозорился
Байден решил поучаствовать во флешмобе и опозорился - РИА Новости, 02.09.2022
Байден решил поучаствовать во флешмобе и опозорился
Пользователей Twitter рассмешила нелепая попытка президента США Джо Байдена поучаствовать в массовой акции в социальной сети, которая стала популярна среди ее... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T20:05
2022-09-02T20:05
2022-09-02T20:05
в мире
джо байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3061ed4af1a023742f5ce6f17950781.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пользователей Twitter рассмешила нелепая попытка президента США Джо Байдена поучаствовать в массовой акции в социальной сети, которая стала популярна среди ее участников.Ранее на платформе стал популярным тренд, когда бренды, СМИ, политики, артисты и простые люди описывают свою деятельность короткими сообщениями, состоящими обычно из одного слова.Американский президент описал себя словом "демократия", опубликовав соответствующий пост, который вызвал шквал критики и насмешек."Деменция", — написал юзер, вызвав волну одобрения под своим постом."Демократия выглядит совсем не так", — заметил комментатор."Я так разочарован вами", — резюмировал читатель.Многие подписчики посоветовали Байдену исправить подпись на "бандит", "тиран" или "диктатор", что, по их мнению, намного лучше его характеризует.Джо Байден, которому в этом году исполнится 80 лет, часто ведет себя странно и оговаривается. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
https://ria.ru/20220902/bayden-1814098827.html
https://ria.ru/20220831/britaniya-1813564528.html
https://ria.ru/20220901/tramp-1813840959.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685931_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_401fde6c2dc9ca2d47c8cfa655b6dbe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша
Байден решил поучаствовать во флешмобе и опозорился
Пользователи Twitter высмеяли попытку президента Байдена поучаствовать во флешмобе в Сети
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Пользователей Twitter рассмешила
нелепая попытка президента США Джо Байдена поучаствовать в массовой акции в социальной сети, которая стала популярна среди ее участников.
Ранее на платформе стал популярным тренд, когда бренды, СМИ, политики, артисты и простые люди описывают свою деятельность короткими сообщениями, состоящими обычно из одного слова.
Американский президент описал себя словом "демократия", опубликовав соответствующий пост, который вызвал шквал критики и насмешек.
"Деменция", — написал юзер, вызвав волну одобрения под своим постом.
"Демократия выглядит совсем не так", — заметил комментатор.
"Я так разочарован вами", — резюмировал читатель.
Многие подписчики посоветовали Байдену исправить подпись на "бандит", "тиран" или "диктатор", что, по их мнению, намного лучше его характеризует.
Джо Байден
, которому в этом году исполнится 80 лет, часто ведет себя странно и оговаривается. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы
Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Камалу Харрис
президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина
, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию
с Ливией
и Ирак
с Ираном
.