https://ria.ru/20220902/bayden-1814134774.html

Байден решил поучаствовать во флешмобе и опозорился

Байден решил поучаствовать во флешмобе и опозорился - РИА Новости, 02.09.2022

Байден решил поучаствовать во флешмобе и опозорился

Пользователей Twitter рассмешила нелепая попытка президента США Джо Байдена поучаствовать в массовой акции в социальной сети, которая стала популярна среди ее... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T20:05

2022-09-02T20:05

2022-09-02T20:05

в мире

джо байден

сша

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пользователей Twitter рассмешила нелепая попытка президента США Джо Байдена поучаствовать в массовой акции в социальной сети, которая стала популярна среди ее участников.Ранее на платформе стал популярным тренд, когда бренды, СМИ, политики, артисты и простые люди описывают свою деятельность короткими сообщениями, состоящими обычно из одного слова.Американский президент описал себя словом "демократия", опубликовав соответствующий пост, который вызвал шквал критики и насмешек."Деменция", — написал юзер, вызвав волну одобрения под своим постом."Демократия выглядит совсем не так", — заметил комментатор."Я так разочарован вами", — резюмировал читатель.Многие подписчики посоветовали Байдену исправить подпись на "бандит", "тиран" или "диктатор", что, по их мнению, намного лучше его характеризует.Джо Байден, которому в этом году исполнится 80 лет, часто ведет себя странно и оговаривается. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

https://ria.ru/20220902/bayden-1814098827.html

https://ria.ru/20220831/britaniya-1813564528.html

https://ria.ru/20220901/tramp-1813840959.html

сша

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, джо байден, сша