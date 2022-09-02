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Байден решил поучаствовать во флешмобе и опозорился - РИА Новости, 02.09.2022
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Байден решил поучаствовать во флешмобе и опозорился
Байден решил поучаствовать во флешмобе и опозорился - РИА Новости, 02.09.2022
Байден решил поучаствовать во флешмобе и опозорился
Пользователей Twitter рассмешила нелепая попытка президента США Джо Байдена поучаствовать в массовой акции в социальной сети, которая стала популярна среди ее... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T20:05
2022-09-02T20:05
в мире
джо байден
сша
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пользователей Twitter рассмешила нелепая попытка президента США Джо Байдена поучаствовать в массовой акции в социальной сети, которая стала популярна среди ее участников.Ранее на платформе стал популярным тренд, когда бренды, СМИ, политики, артисты и простые люди описывают свою деятельность короткими сообщениями, состоящими обычно из одного слова.Американский президент описал себя словом "демократия", опубликовав соответствующий пост, который вызвал шквал критики и насмешек."Деменция", — написал юзер, вызвав волну одобрения под своим постом."Демократия выглядит совсем не так", — заметил комментатор."Я так разочарован вами", — резюмировал читатель.Многие подписчики посоветовали Байдену исправить подпись на "бандит", "тиран" или "диктатор", что, по их мнению, намного лучше его характеризует.Джо Байден, которому в этом году исполнится 80 лет, часто ведет себя странно и оговаривается. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
20:05 02.09.2022
 
Байден решил поучаствовать во флешмобе и опозорился

Пользователи Twitter высмеяли попытку президента Байдена поучаствовать во флешмобе в Сети

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пользователей Twitter рассмешила нелепая попытка президента США Джо Байдена поучаствовать в массовой акции в социальной сети, которая стала популярна среди ее участников.
Ранее на платформе стал популярным тренд, когда бренды, СМИ, политики, артисты и простые люди описывают свою деятельность короткими сообщениями, состоящими обычно из одного слова.
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Американец унизил Байдена в прямом эфире
Американский президент описал себя словом "демократия", опубликовав соответствующий пост, который вызвал шквал критики и насмешек.
"Деменция", — написал юзер, вызвав волну одобрения под своим постом.
"Демократия выглядит совсем не так", — заметил комментатор.
"Я так разочарован вами", — резюмировал читатель.
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Многие подписчики посоветовали Байдену исправить подпись на "бандит", "тиран" или "диктатор", что, по их мнению, намного лучше его характеризует.
Джо Байден, которому в этом году исполнится 80 лет, часто ведет себя странно и оговаривается. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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В миреДжо БайденСША
 
 
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