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Американец унизил Байдена в прямом эфире - РИА Новости, 02.09.2022
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Американец унизил Байдена в прямом эфире
Американец унизил Байдена в прямом эфире - РИА Новости, 02.09.2022
Американец унизил Байдена в прямом эфире
Выступление президента США Джо Байдена в Филадельфии перебивалось нецензурными выкриками одного из слушателей, сообщает New York Post. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:39
2022-09-02T19:09
в мире
филадельфия
дональд трамп
сша
джо байден
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена в Филадельфии перебивалось нецензурными выкриками одного из слушателей, сообщает New York Post."Выступление президента Байдена в четверг в Филадельфии было прервано крикуном, который скандировал нецензурные оскорбления в адрес президента на протяжении всей речи, посвященной критике предшественника Дональда Трампа", — говорится в материале.Автор статьи утверждает, что активист выкрикивал нецензурное послание так четко и громко, что "его слышал не только Байден, но и все, кто следил за официальной трансляцией Белого дома".Крикуну удалось поставить Байдена в ступор как минимум один раз за выступление, еще раз президенту пришлось прервать речь, чтобы отреагировать на шум, пишет газета.Только два телеканала транслировали мероприятие в прямом эфире, остальные не решились на это во избежание штрафа за нецензурную лексику в прайм-тайм, отметил журналист.Накануне во время обращения к нации Байден заявил, что Трамп и сторонники движения Трампа Make America Great Again (MAGA) представляют угрожающий Америке экстремизм. Он подчеркнул, что сторонники Трампа не признают состоявшиеся выборы президента, в то время как консерваторы понимают, что Трамп представляет угрозу демократии.
https://ria.ru/20220902/bayden-1813929489.html
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в мире, филадельфия, дональд трамп, сша, джо байден
В мире, Филадельфия, Дональд Трамп, США, Джо Байден
17:39 02.09.2022 (обновлено: 19:09 02.09.2022)
 
Американец унизил Байдена в прямом эфире

NYP: Байдена оскорбили в прямом эфире во время обращения к нации в Филадельфии

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден на митинге Национального комитета Демократической партии в средней школе Ричарда Монтгомери
Президент США Джо Байден на митинге Национального комитета Демократической партии в средней школе Ричарда Монтгомери - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден на митинге Национального комитета Демократической партии в средней школе Ричарда Монтгомери
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена в Филадельфии перебивалось нецензурными выкриками одного из слушателей, сообщает New York Post.
"Выступление президента Байдена в четверг в Филадельфии было прервано крикуном, который скандировал нецензурные оскорбления в адрес президента на протяжении всей речи, посвященной критике предшественника Дональда Трампа", — говорится в материале.
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Автор статьи утверждает, что активист выкрикивал нецензурное послание так четко и громко, что "его слышал не только Байден, но и все, кто следил за официальной трансляцией Белого дома".
Крикуну удалось поставить Байдена в ступор как минимум один раз за выступление, еще раз президенту пришлось прервать речь, чтобы отреагировать на шум, пишет газета.
Только два телеканала транслировали мероприятие в прямом эфире, остальные не решились на это во избежание штрафа за нецензурную лексику в прайм-тайм, отметил журналист.
Накануне во время обращения к нации Байден заявил, что Трамп и сторонники движения Трампа Make America Great Again (MAGA) представляют угрожающий Америке экстремизм. Он подчеркнул, что сторонники Трампа не признают состоявшиеся выборы президента, в то время как консерваторы понимают, что Трамп представляет угрозу демократии.
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