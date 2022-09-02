https://ria.ru/20220902/bayden-1814098827.html

Американец унизил Байдена в прямом эфире

Американец унизил Байдена в прямом эфире - РИА Новости, 02.09.2022

Американец унизил Байдена в прямом эфире

Выступление президента США Джо Байдена в Филадельфии перебивалось нецензурными выкриками одного из слушателей, сообщает New York Post. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T17:39

2022-09-02T17:39

2022-09-02T19:09

в мире

филадельфия

дональд трамп

сша

джо байден

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена в Филадельфии перебивалось нецензурными выкриками одного из слушателей, сообщает New York Post."Выступление президента Байдена в четверг в Филадельфии было прервано крикуном, который скандировал нецензурные оскорбления в адрес президента на протяжении всей речи, посвященной критике предшественника Дональда Трампа", — говорится в материале.Автор статьи утверждает, что активист выкрикивал нецензурное послание так четко и громко, что "его слышал не только Байден, но и все, кто следил за официальной трансляцией Белого дома".Крикуну удалось поставить Байдена в ступор как минимум один раз за выступление, еще раз президенту пришлось прервать речь, чтобы отреагировать на шум, пишет газета.Только два телеканала транслировали мероприятие в прямом эфире, остальные не решились на это во избежание штрафа за нецензурную лексику в прайм-тайм, отметил журналист.Накануне во время обращения к нации Байден заявил, что Трамп и сторонники движения Трампа Make America Great Again (MAGA) представляют угрожающий Америке экстремизм. Он подчеркнул, что сторонники Трампа не признают состоявшиеся выборы президента, в то время как консерваторы понимают, что Трамп представляет угрозу демократии.

https://ria.ru/20220902/bayden-1813929489.html

https://ria.ru/20220831/bayden-1813303876.html

филадельфия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, филадельфия, дональд трамп, сша, джо байден