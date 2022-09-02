17:39 02.09.2022 (обновлено: 19:09 02.09.2022)
Американец унизил Байдена в прямом эфире
NYP: Байдена оскорбили в прямом эфире во время обращения к нации в Филадельфии
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден на митинге Национального комитета Демократической партии в средней школе Ричарда Монтгомери
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден на митинге Национального комитета Демократической партии в средней школе Ричарда Монтгомери
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена в Филадельфии перебивалось нецензурными выкриками одного из слушателей, сообщает New York Post.
"Выступление президента Байдена в четверг в Филадельфии было прервано крикуном, который скандировал нецензурные оскорбления в адрес президента на протяжении всей речи, посвященной критике предшественника Дональда Трампа", — говорится в материале.
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Автор статьи утверждает, что активист выкрикивал нецензурное послание так четко и громко, что "его слышал не только Байден, но и все, кто следил за официальной трансляцией Белого дома".
Крикуну удалось поставить Байдена в ступор как минимум один раз за выступление, еще раз президенту пришлось прервать речь, чтобы отреагировать на шум, пишет газета.
Только два телеканала транслировали мероприятие в прямом эфире, остальные не решились на это во избежание штрафа за нецензурную лексику в прайм-тайм, отметил журналист.
Накануне во время обращения к нации Байден заявил, что Трамп и сторонники движения Трампа Make America Great Again (MAGA) представляют угрожающий Америке экстремизм. Он подчеркнул, что сторонники Трампа не признают состоявшиеся выборы президента, в то время как консерваторы понимают, что Трамп представляет угрозу демократии.
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