https://ria.ru/20220902/avrora-1814138112.html

"Ростелеком" предложил создать мобильную экосистему на базе "Авроры"

"Ростелеком" предложил создать мобильную экосистему на базе "Авроры" - РИА Новости, 02.09.2022

"Ростелеком" предложил создать мобильную экосистему на базе "Авроры"

"Ростелеком" предлагает создать в России национальную мобильную экосистему на базе операционной системы "Аврора", это важно не только для обеспечения... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T20:28

2022-09-02T20:28

2022-09-02T20:28

экономика

ростелеком

"аврора"

технологии

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. "Ростелеком" предлагает создать в России национальную мобильную экосистему на базе операционной системы "Аврора", это важно не только для обеспечения технологической независимости и национальной безопасности, но и для развития экономики страны, заявил старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома" Кирилл Меньшов."России нужна своя мобильная экосистема, но сделать ее можно только общими усилиями — государства, разработчиков ОС, мобильных приложений и решений, производителей устройств, бизнеса в широком понимании, конечных пользователей. … Группа компаний "Ростелеком" продолжает развитие единственной действующей российской мобильной ОС "Аврора", которая может стать ядром национальной экосистемы", - сказал Меньшов, слова которого приводит пресс-служба компании.По его словам, это важно не только для обеспечения технологической независимости и национальной безопасности, но и для развития экономики страны."Ростелеком" выступает за скорейшее создание и развитие национальной мобильной экосистемы. Последние события показали, что санкции могут коснуться любых западных разработок. Американские ОС заблокировали важные российские мобильные приложения, отключили возможность проведения платежей российскими банковскими картами, остановили монетизацию. Возможны и более масштабные и критические меры воздействия", - добавил Меньшов.Он отметил, что недавно было представлено уже четвертое поколение системы — "Аврора 4.0", которое полностью создано командой российских разработчиков. "Наша ОС в настоящее время абсолютно независима от любого зарубежного влияния, отключить ее из-за границы просто невозможно. "Аврора" готова к масштабированию в соответствии с задачами государства", - подытожил Меньшов.

https://ria.ru/20220708/rostelekom-1800401987.html

https://ria.ru/20220513/mintsifry-1788411518.html

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экономика, ростелеком, "аврора", технологии