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Во Франции планируют к зиме запустить все атомные реакторы - РИА Новости, 02.09.2022
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Во Франции планируют к зиме запустить все атомные реакторы
Во Франции планируют к зиме запустить все атомные реакторы - РИА Новости, 02.09.2022
Во Франции планируют к зиме запустить все атомные реакторы
Французская энергокомпания EDF должна запустить все остановленные атомные энергоблоки к зиме, чтобы избежать нехватки электричества в стране, заявила министр... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:58
2022-09-02T16:58
в мире
edf
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ПАРИЖ, 2 сен - РИА Новости. Французская энергокомпания EDF должна запустить все остановленные атомные энергоблоки к зиме, чтобы избежать нехватки электричества в стране, заявила министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше на пресс-конференции по итогам заседания совета обороны и национальной безопасности в пятницу."EDF взяла на себя обязательства перезапустить все остановленные реакторы к этой зиме. Мы будем пристально следить за ситуацией в ходе еженедельных отчетов с целью соблюдения этого графика", - сказала министр.На данный момент лишь 24 из 56 французских атомных реакторов, функционированием которых в стране заведует EDF, активны. Часть из них была остановлена на плановые ремонтные работы. На 12 энергоблоках в мае были выявлены проблемы с коррозией в системах охлаждения, и их работа была приостановлена. На прошлой неделе EDF заявляла, что продлит срок ремонта 4 из этих 12 реакторов.
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в мире, edf, франция
В мире, EDF, Франция
16:58 02.09.2022
 
Во Франции планируют к зиме запустить все атомные реакторы

Французская компания EDF обязалась к зиме запустить все остановленные атомные реакторы

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкТопливная кассета атомного реактора
Топливная кассета атомного реактора - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Топливная кассета атомного реактора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 сен - РИА Новости. Французская энергокомпания EDF должна запустить все остановленные атомные энергоблоки к зиме, чтобы избежать нехватки электричества в стране, заявила министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше на пресс-конференции по итогам заседания совета обороны и национальной безопасности в пятницу.
"EDF взяла на себя обязательства перезапустить все остановленные реакторы к этой зиме. Мы будем пристально следить за ситуацией в ходе еженедельных отчетов с целью соблюдения этого графика", - сказала министр.
На данный момент лишь 24 из 56 французских атомных реакторов, функционированием которых в стране заведует EDF, активны. Часть из них была остановлена на плановые ремонтные работы. На 12 энергоблоках в мае были выявлены проблемы с коррозией в системах охлаждения, и их работа была приостановлена. На прошлой неделе EDF заявляла, что продлит срок ремонта 4 из этих 12 реакторов.
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