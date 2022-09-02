https://ria.ru/20220902/atom-1814082957.html

Во Франции планируют к зиме запустить все атомные реакторы

Во Франции планируют к зиме запустить все атомные реакторы - РИА Новости, 02.09.2022

Во Франции планируют к зиме запустить все атомные реакторы

Французская энергокомпания EDF должна запустить все остановленные атомные энергоблоки к зиме, чтобы избежать нехватки электричества в стране, заявила министр... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:58

2022-09-02T16:58

2022-09-02T16:58

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edf

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ПАРИЖ, 2 сен - РИА Новости. Французская энергокомпания EDF должна запустить все остановленные атомные энергоблоки к зиме, чтобы избежать нехватки электричества в стране, заявила министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше на пресс-конференции по итогам заседания совета обороны и национальной безопасности в пятницу."EDF взяла на себя обязательства перезапустить все остановленные реакторы к этой зиме. Мы будем пристально следить за ситуацией в ходе еженедельных отчетов с целью соблюдения этого графика", - сказала министр.На данный момент лишь 24 из 56 французских атомных реакторов, функционированием которых в стране заведует EDF, активны. Часть из них была остановлена на плановые ремонтные работы. На 12 энергоблоках в мае были выявлены проблемы с коррозией в системах охлаждения, и их работа была приостановлена. На прошлой неделе EDF заявляла, что продлит срок ремонта 4 из этих 12 реакторов.

https://ria.ru/20220902/gaz-1814057677.html

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в мире, edf, франция