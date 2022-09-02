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Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Сергей Николаев

Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Сергей Николаев - РИА Новости, 02.09.2022

Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Сергей Николаев

Умер актер Сергей Николаев, сообщил театр "Комедианты" на своей странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T21:07

2022-09-02T21:07

2022-09-02T21:07

культура

россия

происшествия

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Умер актер Сергей Николаев, сообщил театр "Комедианты" на своей странице во "ВКонтакте"."Вчера скоропостижно скончался ведущий артист нашего театра Сергей Николаев. Неожиданно. Несправедливо. На взлете", — говорится в публикации.Прощание с ним состоится в понедельник в здании театра. Обстоятельства трагедии не уточняются.Николаев проработал 23 года в театре "Комедианты". Массовому зрителю запомнился по работам в сериалах и кино. Среди них "Улицы разбитых фонарей", "Опера", "Литейный", "Тайны следствия", "Мажор-2".

россия

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, происшествия