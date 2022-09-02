https://ria.ru/20220902/artist-1814146648.html
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Сергей Николаев
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Сергей Николаев - РИА Новости, 02.09.2022
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Сергей Николаев
Умер актер Сергей Николаев, сообщил театр "Комедианты" на своей странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T21:07
2022-09-02T21:07
2022-09-02T21:07
культура
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814142190_0:39:1682:985_1920x0_80_0_0_41d45873438cfcea6bf54698c93bc7f8.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Умер актер Сергей Николаев, сообщил театр "Комедианты" на своей странице во "ВКонтакте"."Вчера скоропостижно скончался ведущий артист нашего театра Сергей Николаев. Неожиданно. Несправедливо. На взлете", — говорится в публикации.Прощание с ним состоится в понедельник в здании театра. Обстоятельства трагедии не уточняются.Николаев проработал 23 года в театре "Комедианты". Массовому зрителю запомнился по работам в сериалах и кино. Среди них "Улицы разбитых фонарей", "Опера", "Литейный", "Тайны следствия", "Мажор-2".
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814142190_90:0:1594:1128_1920x0_80_0_0_ab2fa844fb9bd4def6c0f21773a74d02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия
Культура, Россия, Происшествия
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Сергей Николаев
Актер из "Улиц разбитых фонарей" Сергей Николаев умер в возрасте 46 лет
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Умер актер Сергей Николаев, сообщил театр "Комедианты" на своей странице во "ВКонтакте"
.
"Вчера скоропостижно скончался ведущий артист нашего театра Сергей Николаев. Неожиданно. Несправедливо. На взлете", — говорится в публикации.
Прощание с ним состоится в понедельник в здании театра. Обстоятельства трагедии не уточняются.
Николаев проработал 23 года в театре "Комедианты". Массовому зрителю запомнился по работам в сериалах и кино. Среди них "Улицы разбитых фонарей", "Опера", "Литейный", "Тайны следствия", "Мажор-2".