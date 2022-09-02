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Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Сергей Николаев - РИА Новости, 02.09.2022
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Культура
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Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Сергей Николаев
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Сергей Николаев - РИА Новости, 02.09.2022
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Сергей Николаев
Умер актер Сергей Николаев, сообщил театр "Комедианты" на своей странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T21:07
2022-09-02T21:07
культура
россия
происшествия
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Умер актер Сергей Николаев, сообщил театр "Комедианты" на своей странице во "ВКонтакте"."Вчера скоропостижно скончался ведущий артист нашего театра Сергей Николаев. Неожиданно. Несправедливо. На взлете", — говорится в публикации.Прощание с ним состоится в понедельник в здании театра. Обстоятельства трагедии не уточняются.Николаев проработал 23 года в театре "Комедианты". Массовому зрителю запомнился по работам в сериалах и кино. Среди них "Улицы разбитых фонарей", "Опера", "Литейный", "Тайны следствия", "Мажор-2".
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россия, происшествия
Культура, Россия, Происшествия
21:07 02.09.2022
 
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Сергей Николаев

Актер из "Улиц разбитых фонарей" Сергей Николаев умер в возрасте 46 лет

© Продюсерская компания "Среда" (2016)Кадр из сериала "Мажор-2"
Кадр из сериала Мажор-2
© Продюсерская компания "Среда" (2016)
Кадр из сериала "Мажор-2". Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Умер актер Сергей Николаев, сообщил театр "Комедианты" на своей странице во "ВКонтакте".
"Вчера скоропостижно скончался ведущий артист нашего театра Сергей Николаев. Неожиданно. Несправедливо. На взлете", — говорится в публикации.
Прощание с ним состоится в понедельник в здании театра. Обстоятельства трагедии не уточняются.
Николаев проработал 23 года в театре "Комедианты". Массовому зрителю запомнился по работам в сериалах и кино. Среди них "Улицы разбитых фонарей", "Опера", "Литейный", "Тайны следствия", "Мажор-2".
 
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