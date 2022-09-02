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Летчик рассказал, почему украинские военные боятся российских "Аллигаторов" - РИА Новости, 02.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/alligator-1813917467.html
Летчик рассказал, почему украинские военные боятся российских "Аллигаторов"
Летчик рассказал, почему украинские военные боятся российских "Аллигаторов" - РИА Новости, 02.09.2022
Летчик рассказал, почему украинские военные боятся российских "Аллигаторов"
Украинские военные придумывают различные ухищрения, чтобы возводимые ими объекты не были обнаружены российскими военными, однако их старания оказываются... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T09:55
2022-09-02T09:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ка-52 "аллигатор"
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Украинские военные придумывают различные ухищрения, чтобы возводимые ими объекты не были обнаружены российскими военными, однако их старания оказываются тщетными, поэтому грохот работающих вертолетов Ка-52 вселяет в них страх, рассказал летчик этого вертолета в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ."Тактика не изменилась: так же незаметность, быстрота и быстрое уничтожение, как было сейчас в полете – уничтожили все цели, на которые были нам поставлены задачи. Каждый боевой вылет интересен, нет одинаковых боевых вылетов. Противник маневрирует так, что цели у него всегда интересные", - сказал летчик."Вот на последнем боевом вылете уничтожили опорный пункт, который сделали они за ночь. Они думали, что мы его не увидим, а мы увидели и уничтожили. А когда мы выходим на боевой путь, противник слышит грохот наших лопастей... и просто покидает позиции. Боится он "Аллигатора", - добавил пилот.Видеоролик Минобороны РФ начинается с кадров загрузки боекомплекта на вертолеты. Далее показан взлет нескольких Ка-52, отдельно снят пуск ракет.
https://ria.ru/20220830/vertolet-1813057566.html
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безопасность, россия, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ка-52 "Аллигатор", Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
09:55 02.09.2022
 
Летчик рассказал, почему украинские военные боятся российских "Аллигаторов"

Летчик Ка-52: украинские военные покидают позиции, едва заслышав гул "Аллигаторов"

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 ВКС России в зоне проведения спецоперации на Украине
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России в зоне проведения спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Ударный вертолет Ка-52 ВКС России в зоне проведения спецоперации на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Украинские военные придумывают различные ухищрения, чтобы возводимые ими объекты не были обнаружены российскими военными, однако их старания оказываются тщетными, поэтому грохот работающих вертолетов Ка-52 вселяет в них страх, рассказал летчик этого вертолета в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
"Тактика не изменилась: так же незаметность, быстрота и быстрое уничтожение, как было сейчас в полете – уничтожили все цели, на которые были нам поставлены задачи. Каждый боевой вылет интересен, нет одинаковых боевых вылетов. Противник маневрирует так, что цели у него всегда интересные", - сказал летчик.
"Вот на последнем боевом вылете уничтожили опорный пункт, который сделали они за ночь. Они думали, что мы его не увидим, а мы увидели и уничтожили. А когда мы выходим на боевой путь, противник слышит грохот наших лопастей... и просто покидает позиции. Боится он "Аллигатора", - добавил пилот.
Видеоролик Минобороны РФ начинается с кадров загрузки боекомплекта на вертолеты. Далее показан взлет нескольких Ка-52, отдельно снят пуск ракет.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКа-52 "Аллигатор"Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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