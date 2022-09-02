https://ria.ru/20220902/alligator-1813917467.html

Летчик рассказал, почему украинские военные боятся российских "Аллигаторов"

Летчик рассказал, почему украинские военные боятся российских "Аллигаторов" - РИА Новости, 02.09.2022

Летчик рассказал, почему украинские военные боятся российских "Аллигаторов"

Украинские военные придумывают различные ухищрения, чтобы возводимые ими объекты не были обнаружены российскими военными, однако их старания оказываются... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T09:55

2022-09-02T09:55

2022-09-02T09:55

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ка-52 "аллигатор"

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Украинские военные придумывают различные ухищрения, чтобы возводимые ими объекты не были обнаружены российскими военными, однако их старания оказываются тщетными, поэтому грохот работающих вертолетов Ка-52 вселяет в них страх, рассказал летчик этого вертолета в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ."Тактика не изменилась: так же незаметность, быстрота и быстрое уничтожение, как было сейчас в полете – уничтожили все цели, на которые были нам поставлены задачи. Каждый боевой вылет интересен, нет одинаковых боевых вылетов. Противник маневрирует так, что цели у него всегда интересные", - сказал летчик."Вот на последнем боевом вылете уничтожили опорный пункт, который сделали они за ночь. Они думали, что мы его не увидим, а мы увидели и уничтожили. А когда мы выходим на боевой путь, противник слышит грохот наших лопастей... и просто покидает позиции. Боится он "Аллигатора", - добавил пилот.Видеоролик Минобороны РФ начинается с кадров загрузки боекомплекта на вертолеты. Далее показан взлет нескольких Ка-52, отдельно снят пуск ракет.

https://ria.ru/20220830/vertolet-1813057566.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)