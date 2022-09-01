https://ria.ru/20220901/zima-1813616946.html

Москвичам пообещали зиму на два-три градуса теплее климата

Москвичам пообещали зиму на два-три градуса теплее климата - РИА Новости, 01.09.2022

Москвичам пообещали зиму на два-три градуса теплее климата

Грядущая зима в Москве прогнозируется на 2-3 градуса теплее параметров климата, дефицита осадков и снега не предвидится, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T08:10

2022-09-01T08:10

2022-09-01T08:10

москва

погода

общество

центр "фобос"

евгений тишковец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771471419_0:173:3072:1900_1920x0_80_0_0_8d161dc2d1cdb5ab4b5ea8a1044a05b4.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Грядущая зима в Москве прогнозируется на 2-3 градуса теплее параметров климата, дефицита осадков и снега не предвидится, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предварительные расчеты показывают, что грядущая зима прогнозируется в среднем на 2-3 градуса теплее параметров климата. При этом дефицита осадков и снега не предвидится", - заявил Тишковец.Он отметил, что в целом наступающий в столичном регионе осенне-зимний сезон 2022-2023 годов оценивается как умеренно холодный с нормальным распределением количества осадков и сугробов, высота которых составит несколько десятков сантиметров.

https://ria.ru/20220831/moskva-1813365664.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, погода, общество, центр "фобос", евгений тишковец