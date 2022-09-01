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Москвичам пообещали зиму на два-три градуса теплее климата - РИА Новости, 01.09.2022
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Москвичам пообещали зиму на два-три градуса теплее климата
Москвичам пообещали зиму на два-три градуса теплее климата - РИА Новости, 01.09.2022
Москвичам пообещали зиму на два-три градуса теплее климата
Грядущая зима в Москве прогнозируется на 2-3 градуса теплее параметров климата, дефицита осадков и снега не предвидится, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T08:10
2022-09-01T08:10
москва
погода
общество
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Грядущая зима в Москве прогнозируется на 2-3 градуса теплее параметров климата, дефицита осадков и снега не предвидится, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предварительные расчеты показывают, что грядущая зима прогнозируется в среднем на 2-3 градуса теплее параметров климата. При этом дефицита осадков и снега не предвидится", - заявил Тишковец.Он отметил, что в целом наступающий в столичном регионе осенне-зимний сезон 2022-2023 годов оценивается как умеренно холодный с нормальным распределением количества осадков и сугробов, высота которых составит несколько десятков сантиметров.
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москва, погода, общество, центр "фобос", евгений тишковец
Москва, Погода, Общество, Центр "Фобос", Евгений Тишковец
08:10 01.09.2022
 
Москвичам пообещали зиму на два-три градуса теплее климата

Москвичам пообещали зиму на два-три градуса теплее климата и без дефицита снега

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Грядущая зима в Москве прогнозируется на 2-3 градуса теплее параметров климата, дефицита осадков и снега не предвидится, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Предварительные расчеты показывают, что грядущая зима прогнозируется в среднем на 2-3 градуса теплее параметров климата. При этом дефицита осадков и снега не предвидится", - заявил Тишковец.
Он отметил, что в целом наступающий в столичном регионе осенне-зимний сезон 2022-2023 годов оценивается как умеренно холодный с нормальным распределением количества осадков и сугробов, высота которых составит несколько десятков сантиметров.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 11:25
Москвичам пообещали холодную погоду в первые пять дней сентября
 
МоскваПогодаОбществоЦентр "Фобос"Евгений Тишковец
 
 
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