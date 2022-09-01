https://ria.ru/20220901/zhizn-1813818090.html

Путин назвал служение ценностью жизни

Путин назвал служение ценностью жизни - РИА Новости, 01.09.2022

Путин назвал служение ценностью жизни

Ценность жизни заключается не в удовлетворении амбиций, а в служении и самореализации таким образом, заявил президент РФ Владимир Путин во время открытого урока РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T18:12

2022-09-01T18:12

2022-09-01T18:12

общество

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813810677_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_13e856872dd920a228da29860bccda87.jpg

КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Ценность жизни заключается не в удовлетворении амбиций, а в служении и самореализации таким образом, заявил президент РФ Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном" с калининградскими школьниками, где глава государства рассказал детям о том, какие наставники у него были в школе, в спорте и на работе.Во время общения президент вспомнил о своей учительнице в первом классе Тамаре Чижовой. "Добрая, спокойная, уравновешенная женщина. Я помню, только знаете, так смутно ее отношение к нам очень взвешенное такое, и я бы сказал даже, такое материнское в целом. И я запомнил ее, видите, на всю жизнь", - сказал Путин. Также он рассказал о своей другой учительнице Вере Гуревич, которая, по словам президента, оказала на него серьезное влияние."Потом у меня тренер был по борьбе самбо и дзюдо (Анатолий Рахлин - ред.), который учил нас бороться до конца, до конца. Чрезвычайно важная вещь для любого человека, ну, а для мужчины будущего, для мальчика особенно", - добавил Путин.Президент вспомнил о начале своей работы в советской внешней разведке. Глава государства рассказал школьникам, что в соседнем с ним кабинете сидел пожилой сотрудник, которого звали "Сан Саныч", он 25 лет отработал в качестве разведчика-нелегала. В какой-то момент Путин его спросил, не обидно ли ему работать на данном месте, имея такой опыт, а не занимать какой-то более высокий пост."Вы знаете, его ответ я запомнил на всю жизнь. Он посмотрел на меня и говорит: "Володь, вот смотри, я мог быть и не здесь, мне предлагали и другие места работы. Мне это не нужно. Мне в свое время Родина доверила то, что не доверила другим. Я чувствовал свою востребованность. Я не жду от Родины благодарности за то, что я сделал, я благодарен Родине за то, что она дала мне возможность так работать, быть таким востребованным и реализоваться", - рассказал о беседе президент.По словам Путина, после этих слов он "почувствовал, в чем ценность бытия, жизни". "Не в удовлетворении своих амбиций, а в служении и в самореализации таким образом. Я всем вам хочу пожелать таких наставников", - заключил он.

https://ria.ru/20220630/putin-1799428973.html

https://ria.ru/20220412/vospominaniya-1783064477.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир путин, россия