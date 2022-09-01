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Путин назвал служение ценностью жизни - РИА Новости, 01.09.2022
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Путин назвал служение ценностью жизни
Путин назвал служение ценностью жизни - РИА Новости, 01.09.2022
Путин назвал служение ценностью жизни
Ценность жизни заключается не в удовлетворении амбиций, а в служении и самореализации таким образом, заявил президент РФ Владимир Путин во время открытого урока РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T18:12
2022-09-01T18:12
общество
владимир путин
россия
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Ценность жизни заключается не в удовлетворении амбиций, а в служении и самореализации таким образом, заявил президент РФ Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном" с калининградскими школьниками, где глава государства рассказал детям о том, какие наставники у него были в школе, в спорте и на работе.Во время общения президент вспомнил о своей учительнице в первом классе Тамаре Чижовой. "Добрая, спокойная, уравновешенная женщина. Я помню, только знаете, так смутно ее отношение к нам очень взвешенное такое, и я бы сказал даже, такое материнское в целом. И я запомнил ее, видите, на всю жизнь", - сказал Путин. Также он рассказал о своей другой учительнице Вере Гуревич, которая, по словам президента, оказала на него серьезное влияние."Потом у меня тренер был по борьбе самбо и дзюдо (Анатолий Рахлин - ред.), который учил нас бороться до конца, до конца. Чрезвычайно важная вещь для любого человека, ну, а для мужчины будущего, для мальчика особенно", - добавил Путин.Президент вспомнил о начале своей работы в советской внешней разведке. Глава государства рассказал школьникам, что в соседнем с ним кабинете сидел пожилой сотрудник, которого звали "Сан Саныч", он 25 лет отработал в качестве разведчика-нелегала. В какой-то момент Путин его спросил, не обидно ли ему работать на данном месте, имея такой опыт, а не занимать какой-то более высокий пост."Вы знаете, его ответ я запомнил на всю жизнь. Он посмотрел на меня и говорит: "Володь, вот смотри, я мог быть и не здесь, мне предлагали и другие места работы. Мне это не нужно. Мне в свое время Родина доверила то, что не доверила другим. Я чувствовал свою востребованность. Я не жду от Родины благодарности за то, что я сделал, я благодарен Родине за то, что она дала мне возможность так работать, быть таким востребованным и реализоваться", - рассказал о беседе президент.По словам Путина, после этих слов он "почувствовал, в чем ценность бытия, жизни". "Не в удовлетворении своих амбиций, а в служении и в самореализации таким образом. Я всем вам хочу пожелать таких наставников", - заключил он.
https://ria.ru/20220630/putin-1799428973.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
18:12 01.09.2022
 
Путин назвал служение ценностью жизни

Путин заявил, что ценность жизни заключается в служении и самореализации таким образом

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном"
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном"
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Ценность жизни заключается не в удовлетворении амбиций, а в служении и самореализации таким образом, заявил президент РФ Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном" с калининградскими школьниками, где глава государства рассказал детям о том, какие наставники у него были в школе, в спорте и на работе.
Во время общения президент вспомнил о своей учительнице в первом классе Тамаре Чижовой. "Добрая, спокойная, уравновешенная женщина. Я помню, только знаете, так смутно ее отношение к нам очень взвешенное такое, и я бы сказал даже, такое материнское в целом. И я запомнил ее, видите, на всю жизнь", - сказал Путин. Также он рассказал о своей другой учительнице Вере Гуревич, которая, по словам президента, оказала на него серьезное влияние.
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"Потом у меня тренер был по борьбе самбо и дзюдо (Анатолий Рахлин - ред.), который учил нас бороться до конца, до конца. Чрезвычайно важная вещь для любого человека, ну, а для мужчины будущего, для мальчика особенно", - добавил Путин.
Президент вспомнил о начале своей работы в советской внешней разведке. Глава государства рассказал школьникам, что в соседнем с ним кабинете сидел пожилой сотрудник, которого звали "Сан Саныч", он 25 лет отработал в качестве разведчика-нелегала. В какой-то момент Путин его спросил, не обидно ли ему работать на данном месте, имея такой опыт, а не занимать какой-то более высокий пост.
"Вы знаете, его ответ я запомнил на всю жизнь. Он посмотрел на меня и говорит: "Володь, вот смотри, я мог быть и не здесь, мне предлагали и другие места работы. Мне это не нужно. Мне в свое время Родина доверила то, что не доверила другим. Я чувствовал свою востребованность. Я не жду от Родины благодарности за то, что я сделал, я благодарен Родине за то, что она дала мне возможность так работать, быть таким востребованным и реализоваться", - рассказал о беседе президент.
По словам Путина, после этих слов он "почувствовал, в чем ценность бытия, жизни". "Не в удовлетворении своих амбиций, а в служении и в самореализации таким образом. Я всем вам хочу пожелать таких наставников", - заключил он.
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