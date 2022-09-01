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Сельхозпредприятие планирует построить 40 домов для сотрудников в Приамурье - РИА Новости, 01.09.2022
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Амурская область
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Сельхозпредприятие планирует построить 40 домов для сотрудников в Приамурье
Сельхозпредприятие планирует построить 40 домов для сотрудников в Приамурье - РИА Новости, 01.09.2022
Сельхозпредприятие планирует построить 40 домов для сотрудников в Приамурье
Сельхозпредприятие планирует построить 40 домов для своих сотрудников в Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T10:53
2022-09-01T10:53
амурская область
жилье
амурская область
октябрьский район
свободненский район
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 сен - РИА Новости. Сельхозпредприятие планирует построить 40 домов для своих сотрудников в Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов.Губернатор во время работы в Октябрьском районе встретился с главой крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) из села Борисоглебка Сергеем Романовым. Он специализируется на выращивании сои. Сейчас там работают 100 человек. В этом году предприятие уже построило пять домов. В них заселятся работники хозяйства: два водителя и три механизатора. До конца года планируют сдать еще шесть домов: у пяти из них возведены стены, ведется монтаж кровли, у шестого дома выполнен фундамент, ведется монтаж стен."За постройку пяти домов предприятию компенсируют из регионального бюджета 10,5 миллиона рублей. Такую поддержку аграрии с этого года получают в рамках проекта "Комплексное развитие сельских территорий". Региональный минсельхоз возмещает часть затрат на строительство. После того, как будут готовы еще шесть зданий, предприятие также получит компенсацию. Всего сельхозпредприятие планирует построить 40 домов для своих сотрудников", - цитирует Орлова его пресс-служба.По словам главы области, господдержку при строительстве жилья для сотрудников запросили и получат еще два предприятия региона в Михайловском и Свободненском районах. "Таких фермеров будем поддерживать и по другим направлениям", - уточнил губернатор.Как рассказал Романов, первые дома были построены предприятием в 2017 году. Они зарекомендовали себя хорошо. Людям нужно качественное жильё, тогда они остаются работать в селе, отметил фермер.По информации областного правительства, субсидия на возмещение затрат на строительство жилья предоставляется в размере 20 тысяч рублей на один построенный квадратный метр, но не более 120 "квадратов". Для получения субсидии сельхозтоваропроизводителям необходимо предоставить разрешение на строительство и ввод жилого дома в эксплуатацию, а также документ, подтверждающий площадь введённого дома."В Борисоглебке все дома заселены. Муниципальное жильё тоже занято. Поэтому хорошо, что есть такие руководители КФХ, которые возводят дома для своих сотрудников. Это позволяет не только привлекать людей на рабочие места, но и увеличивать численность населения села, что в дальнейшем даёт возможность участвовать в различных федеральных и региональных программах по развитию и благоустройству сёл", - рассказала глава Борисоглебского сельсовета Ольга Блохина.По заявлению министра сельского хозяйства Амурской области Олега Туркова, всего в текущем году сельхозтоваропроизводители области планируют построить для своих работников дома общей площадью 1713 "квадратов". Предварительная потребность для поддержки предприятий на 2022 год из областного бюджета составляет 34,3 миллиона рублей. На 2023 год предварительно планируется ввод в эксплуатацию 2850 квадратных метров жилых домов с потребностью из областного бюджета 57 миллионов рублей. На 2024 год - одну тысячу "квадратов" с потребностью в 20 миллионов рублей.
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жилье, амурская область, октябрьский район, свободненский район, общество
Амурская область, Жилье, Амурская область, Октябрьский район, Свободненский район, Общество
10:53 01.09.2022
 
Сельхозпредприятие планирует построить 40 домов для сотрудников в Приамурье

Сельхозпредприятие планирует построить 40 домов для своих сотрудников в Приамурье

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкАмурская область
Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 сен - РИА Новости. Сельхозпредприятие планирует построить 40 домов для своих сотрудников в Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов.
Губернатор во время работы в Октябрьском районе встретился с главой крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) из села Борисоглебка Сергеем Романовым. Он специализируется на выращивании сои. Сейчас там работают 100 человек. В этом году предприятие уже построило пять домов. В них заселятся работники хозяйства: два водителя и три механизатора. До конца года планируют сдать еще шесть домов: у пяти из них возведены стены, ведется монтаж кровли, у шестого дома выполнен фундамент, ведется монтаж стен.
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"За постройку пяти домов предприятию компенсируют из регионального бюджета 10,5 миллиона рублей. Такую поддержку аграрии с этого года получают в рамках проекта "Комплексное развитие сельских территорий". Региональный минсельхоз возмещает часть затрат на строительство. После того, как будут готовы еще шесть зданий, предприятие также получит компенсацию. Всего сельхозпредприятие планирует построить 40 домов для своих сотрудников", - цитирует Орлова его пресс-служба.
По словам главы области, господдержку при строительстве жилья для сотрудников запросили и получат еще два предприятия региона в Михайловском и Свободненском районах. "Таких фермеров будем поддерживать и по другим направлениям", - уточнил губернатор.
Как рассказал Романов, первые дома были построены предприятием в 2017 году. Они зарекомендовали себя хорошо. Людям нужно качественное жильё, тогда они остаются работать в селе, отметил фермер.
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По информации областного правительства, субсидия на возмещение затрат на строительство жилья предоставляется в размере 20 тысяч рублей на один построенный квадратный метр, но не более 120 "квадратов". Для получения субсидии сельхозтоваропроизводителям необходимо предоставить разрешение на строительство и ввод жилого дома в эксплуатацию, а также документ, подтверждающий площадь введённого дома.
"В Борисоглебке все дома заселены. Муниципальное жильё тоже занято. Поэтому хорошо, что есть такие руководители КФХ, которые возводят дома для своих сотрудников. Это позволяет не только привлекать людей на рабочие места, но и увеличивать численность населения села, что в дальнейшем даёт возможность участвовать в различных федеральных и региональных программах по развитию и благоустройству сёл", - рассказала глава Борисоглебского сельсовета Ольга Блохина.
По заявлению министра сельского хозяйства Амурской области Олега Туркова, всего в текущем году сельхозтоваропроизводители области планируют построить для своих работников дома общей площадью 1713 "квадратов". Предварительная потребность для поддержки предприятий на 2022 год из областного бюджета составляет 34,3 миллиона рублей. На 2023 год предварительно планируется ввод в эксплуатацию 2850 квадратных метров жилых домов с потребностью из областного бюджета 57 миллионов рублей. На 2024 год - одну тысячу "квадратов" с потребностью в 20 миллионов рублей.
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