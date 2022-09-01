https://ria.ru/20220901/zelenskiy-1813853981.html

Американский разведчик рассказал, как Зеленский обманул Запад

Американский разведчик рассказал, как Зеленский обманул Запад - РИА Новости, 01.09.2022

Американский разведчик рассказал, как Зеленский обманул Запад

Президент Украины Владимир Зеленский решился начать наступление только для того, чтобы показать свои "успехи", заявил бывший офицер американской разведки Скотт... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T20:44

2022-09-01T20:44

2022-09-01T21:28

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владимир зеленский

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский решился начать наступление только для того, чтобы показать свои "успехи", заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире ютьюб-канала Judging Freedom.На вопрос, пытаются ли Зеленский и его военачальники, принимающее важнейшие решения, просто пропиариться в западных СМИ, Риттер ответил утвердительно."Да, я в этом уверен. Эта попытка организовать наступление — стопроцентный политический шаг, в ней нет никакого реального смысла. <...> Главной целью было создание имиджа якобы сильной Украины, которую поддерживает Запад", — пояснил офицер.При этом он добавил, что на деле киевские власти подали Западу ровно противоположный сигнал, о чем, в частности, свидетельствуют тысячи раненых военных, которые были вынуждены отступить.Накануне Министерство обороны России сообщило, что ВСУ в ходе безуспешных попыток возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях потеряли за двое суток 1700 человек. Кроме того, российская армия сорвала наступление украинских войск на Харьковском направлении, потери противника составили более 50 человек. Как уточнило оборонное ведомство, отступавших украинских солдат расстреляли боевики националистического батальона "Кракен", большинство из них погибли.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области, всю Херсонскую область, а также часть Харьковской, где организовали новую администрацию. На освобожденных территориях идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220901/ukraina-1813743641.html

https://ria.ru/20220901/zapad-1813623191.html

https://ria.ru/20220901/oruzhie-1813763016.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, донбасс, владимир путин