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Американский разведчик рассказал, как Зеленский обманул Запад - РИА Новости, 01.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/zelenskiy-1813853981.html
Американский разведчик рассказал, как Зеленский обманул Запад
Американский разведчик рассказал, как Зеленский обманул Запад - РИА Новости, 01.09.2022
Американский разведчик рассказал, как Зеленский обманул Запад
Президент Украины Владимир Зеленский решился начать наступление только для того, чтобы показать свои "успехи", заявил бывший офицер американской разведки Скотт... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T20:44
2022-09-01T21:28
россия
украина
в мире
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский решился начать наступление только для того, чтобы показать свои "успехи", заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире ютьюб-канала Judging Freedom.На вопрос, пытаются ли Зеленский и его военачальники, принимающее важнейшие решения, просто пропиариться в западных СМИ, Риттер ответил утвердительно."Да, я в этом уверен. Эта попытка организовать наступление — стопроцентный политический шаг, в ней нет никакого реального смысла. &lt;...&gt; Главной целью было создание имиджа якобы сильной Украины, которую поддерживает Запад", — пояснил офицер.При этом он добавил, что на деле киевские власти подали Западу ровно противоположный сигнал, о чем, в частности, свидетельствуют тысячи раненых военных, которые были вынуждены отступить.Накануне Министерство обороны России сообщило, что ВСУ в ходе безуспешных попыток возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях потеряли за двое суток 1700 человек. Кроме того, российская армия сорвала наступление украинских войск на Харьковском направлении, потери противника составили более 50 человек. Как уточнило оборонное ведомство, отступавших украинских солдат расстреляли боевики националистического батальона "Кракен", большинство из них погибли.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области, всю Херсонскую область, а также часть Харьковской, где организовали новую администрацию. На освобожденных территориях идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220901/ukraina-1813743641.html
https://ria.ru/20220901/zapad-1813623191.html
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россия, украина, в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, донбасс, владимир путин
Россия, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Владимир Путин
20:44 01.09.2022 (обновлено: 21:28 01.09.2022)
 
Американский разведчик рассказал, как Зеленский обманул Запад

Разведчик Риттер: Зеленский начал наступление, чтобы создать имидж якобы сильной Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский решился начать наступление только для того, чтобы показать свои "успехи", заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире ютьюб-канала Judging Freedom.
На вопрос, пытаются ли Зеленский и его военачальники, принимающее важнейшие решения, просто пропиариться в западных СМИ, Риттер ответил утвердительно.
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Вчера, 15:08Специальная военная операция на Украине
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"Да, я в этом уверен. Эта попытка организовать наступление — стопроцентный политический шаг, в ней нет никакого реального смысла. <...> Главной целью было создание имиджа якобы сильной Украины, которую поддерживает Запад", — пояснил офицер.
При этом он добавил, что на деле киевские власти подали Западу ровно противоположный сигнал, о чем, в частности, свидетельствуют тысячи раненых военных, которые были вынуждены отступить.
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Западные лидеры лишились самого главного, пишут СМИ
Накануне Министерство обороны России сообщило, что ВСУ в ходе безуспешных попыток возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях потеряли за двое суток 1700 человек. Кроме того, российская армия сорвала наступление украинских войск на Харьковском направлении, потери противника составили более 50 человек. Как уточнило оборонное ведомство, отступавших украинских солдат расстреляли боевики националистического батальона "Кракен", большинство из них погибли.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области, всю Херсонскую область, а также часть Харьковской, где организовали новую администрацию. На освобожденных территориях идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныДонбассВладимир Путин
 
 
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