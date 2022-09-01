https://ria.ru/20220901/zelenskiy-1813728167.html
Спикер Рады призвал Зеленского пойти на второй срок
Спикер Рады призвал Зеленского пойти на второй срок - РИА Новости, 01.09.2022
Спикер Рады призвал Зеленского пойти на второй срок
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук считает, что Владимир Зеленский должен идти на второй президентский срок. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:29
2022-09-01T14:29
2022-09-01T14:29
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
руслан стефанчук
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук считает, что Владимир Зеленский должен идти на второй президентский срок."Я говорил, что по-человечески, по-дружески предложил бы ему подумать, идти ли второй раз (на президентские выборы – ред.). Но сейчас то время, когда я изменил мнение. Я считаю, что надо идти. Он должен завершить все. Я его знаю очень давно. И убежден, что после нашей победы может быть очень большой рост и взлет по всем параметрам", - сказал Стефанчук в интервью изданию "Левый берег".Срок полномочий Зеленского истекает в 2024 году.
https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1807884740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, руслан стефанчук
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Руслан Стефанчук
Спикер Рады призвал Зеленского пойти на второй срок
Спикер Рады Стефанчук считает, что Зеленскому нужно пойти на второй президентский срок