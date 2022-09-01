https://ria.ru/20220901/zelenskiy-1813728167.html

Спикер Рады призвал Зеленского пойти на второй срок

Спикер Рады призвал Зеленского пойти на второй срок - РИА Новости, 01.09.2022

Спикер Рады призвал Зеленского пойти на второй срок

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук считает, что Владимир Зеленский должен идти на второй президентский срок. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:29

2022-09-01T14:29

2022-09-01T14:29

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

руслан стефанчук

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук считает, что Владимир Зеленский должен идти на второй президентский срок."Я говорил, что по-человечески, по-дружески предложил бы ему подумать, идти ли второй раз (на президентские выборы – ред.). Но сейчас то время, когда я изменил мнение. Я считаю, что надо идти. Он должен завершить все. Я его знаю очень давно. И убежден, что после нашей победы может быть очень большой рост и взлет по всем параметрам", - сказал Стефанчук в интервью изданию "Левый берег".Срок полномочий Зеленского истекает в 2024 году.

https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1807884740.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, руслан стефанчук