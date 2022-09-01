08:54 01.09.2022 (обновлено: 11:21 01.09.2022)
Западные лидеры лишились самого главного, пишут СМИ
Автор Spiked Фуреди пишет, что западные лидеры стали геополитически безграмотны
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Западные лидеры стали геополитически безграмотны, пишет Фрэнк Фуреди для издания Spiked.
"Американские и европейские элиты совершенно не готовы к новой эпохе соперничества великих держав", — говорится в публикации.
"Американские и европейские элиты совершенно не готовы к новой эпохе соперничества великих держав", — говорится в публикации.
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В качестве примера он привел неудачный вывод войск США из Афганистана. Как бы ни было больно, очевидно, что политическому истеблишменту США не хватает ни интеллектуальных ресурсов, ни ясности, ни единства, чтобы лидировать на мировой арене, а искусство управления государством, похоже, бесследно пропало, отмечается в статье.
Фуреди напомнил про визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и назвал этот поступок глупым и легкомысленным, выставляющим американского президента Джо Байдена бессильным, потому что ему не хватило воли помешать Пелоси еще сильнее испортить отношения с Китаем.
Журналист считает, что западные внешнеполитические элиты больше не понимают, какие у народов, которым они должны служить, интересы, и это сделало их геополитически безграмотными. Он приходит к выводу, что западный внешнеполитический истеблишмент, кажется, не готов освоить искусство дипломатии и в предстоящие годы от них можно ожидать только ошибок и самовредительства.
Напряженность вокруг Тайваня выросла в начале августа из-за визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на это Пекин начал масштабные военные учения у берегов Тайваня, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.
Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
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