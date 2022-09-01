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Западные лидеры лишились самого главного, пишут СМИ - РИА Новости, 01.09.2022
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Западные лидеры лишились самого главного, пишут СМИ
Западные лидеры лишились самого главного, пишут СМИ - РИА Новости, 01.09.2022
Западные лидеры лишились самого главного, пишут СМИ
Западные лидеры стали геополитически безграмотны, пишет Фрэнк Фуреди для издания Spiked. "Американские и европейские элиты совершенно не готовы к новой эпохе... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T08:54
2022-09-01T11:21
в мире
сша
китай
джо байден
нэнси пелоси
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Западные лидеры стали геополитически безграмотны, пишет Фрэнк Фуреди для издания Spiked. "Американские и европейские элиты совершенно не готовы к новой эпохе соперничества великих держав", — говорится в публикации. В качестве примера он привел неудачный вывод войск США из Афганистана. Как бы ни было больно, очевидно, что политическому истеблишменту США не хватает ни интеллектуальных ресурсов, ни ясности, ни единства, чтобы лидировать на мировой арене, а искусство управления государством, похоже, бесследно пропало, отмечается в статье. Фуреди напомнил про визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и назвал этот поступок глупым и легкомысленным, выставляющим американского президента Джо Байдена бессильным, потому что ему не хватило воли помешать Пелоси еще сильнее испортить отношения с Китаем. Журналист считает, что западные внешнеполитические элиты больше не понимают, какие у народов, которым они должны служить, интересы, и это сделало их геополитически безграмотными. Он приходит к выводу, что западный внешнеполитический истеблишмент, кажется, не готов освоить искусство дипломатии и в предстоящие годы от них можно ожидать только ошибок и самовредительства. Напряженность вокруг Тайваня выросла в начале августа из-за визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на это Пекин начал масштабные военные учения у берегов Тайваня, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220901/imperiya-1813611977.html
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в мире, сша, китай, джо байден, нэнси пелоси
В мире, США, Китай, Джо Байден, Нэнси Пелоси
08:54 01.09.2022 (обновлено: 11:21 01.09.2022)
 
Западные лидеры лишились самого главного, пишут СМИ

Автор Spiked Фуреди пишет, что западные лидеры стали геополитически безграмотны

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Западные лидеры стали геополитически безграмотны, пишет Фрэнк Фуреди для издания Spiked.

"Американские и европейские элиты совершенно не готовы к новой эпохе соперничества великих держав", — говорится в публикации.
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В качестве примера он привел неудачный вывод войск США из Афганистана. Как бы ни было больно, очевидно, что политическому истеблишменту США не хватает ни интеллектуальных ресурсов, ни ясности, ни единства, чтобы лидировать на мировой арене, а искусство управления государством, похоже, бесследно пропало, отмечается в статье.
Фуреди напомнил про визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и назвал этот поступок глупым и легкомысленным, выставляющим американского президента Джо Байдена бессильным, потому что ему не хватило воли помешать Пелоси еще сильнее испортить отношения с Китаем.
Журналист считает, что западные внешнеполитические элиты больше не понимают, какие у народов, которым они должны служить, интересы, и это сделало их геополитически безграмотными. Он приходит к выводу, что западный внешнеполитический истеблишмент, кажется, не готов освоить искусство дипломатии и в предстоящие годы от них можно ожидать только ошибок и самовредительства.
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Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреСШАКитайДжо БайденНэнси Пелоси
 
 
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