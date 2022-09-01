04:40 01.09.2022 (обновлено: 14:21 01.09.2022)
В США назвали недопустимое действие Запада на Украине
Foreign Affairs: появление военных НАТО на Украине грозит ядерной войной
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Появление военнослужащих НАТО на территории Украины может привести к началу ядерной войны, пишет американский журнал Foreign Affairs.
"Появление войск НАТО в воздухе, на суше, в Черном море вблизи Украины — это совсем другое дело. Эти действия могут подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса. Это последствие спровоцирует ответную реакцию НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации, которая в худшем случае может привести к ядерному конфликту", — говорится в публикации.
Обозреватели призывали избегать этого сценария любой ценой, указав при этом на все большую вовлеченность Запада в конфликт.
"Запад становится все смелее и активнее, предоставляя Украине важные разведданные и современное вооружение, такое как РСЗО HIMARS", — подчеркнули Альперович и Радченко.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне страны — члены НАТО продолжают поставлять оружие Киеву. Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.