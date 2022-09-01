Рейтинг@Mail.ru
В США назвали недопустимое действие Запада на Украине - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/zapad-1813604618.html
В США назвали недопустимое действие Запада на Украине
В США назвали недопустимое действие Запада на Украине - РИА Новости, 01.09.2022
В США назвали недопустимое действие Запада на Украине
Появление военнослужащих НАТО на территории Украины может привести к началу ядерной войны, пишет американский журнал Foreign Affairs. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T04:40
2022-09-01T14:21
владимир путин
джо байден
россия
сша
украина
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146069/10/1460691028_0:158:3000:1846_1920x0_80_0_0_581231d14f83835cbe17297916a58eaa.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Появление военнослужащих НАТО на территории Украины может привести к началу ядерной войны, пишет американский журнал Foreign Affairs.Авторы статьи отметили, что пока США и их союзники пытаются предотвратить любого рода эскалацию ситуации, которая спровоцировала бы прямой конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом.Обозреватели призывали избегать этого сценария любой ценой, указав при этом на все большую вовлеченность Запада в конфликт."Запад становится все смелее и активнее, предоставляя Украине важные разведданные и современное вооружение, такое как РСЗО HIMARS", — подчеркнули Альперович и Радченко.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне страны — члены НАТО продолжают поставлять оружие Киеву. Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220831/nato-1813306003.html
https://ria.ru/20220825/general-1812119521.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146069/10/1460691028_165:0:2836:2003_1920x0_80_0_0_5c32ce40d4cf6b4e60f8ab6439df2657.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, джо байден, россия, сша, украина, нато, в мире
Владимир Путин, Джо Байден, Россия, США, Украина, НАТО, В мире
04:40 01.09.2022 (обновлено: 14:21 01.09.2022)
 
В США назвали недопустимое действие Запада на Украине

Foreign Affairs: появление военных НАТО на Украине грозит ядерной войной

© Flickr / 1GNC MünsterУчения НАТО в Польше
Учения НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Flickr / 1GNC Münster
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Появление военнослужащих НАТО на территории Украины может привести к началу ядерной войны, пишет американский журнал Foreign Affairs.
Авторы статьи отметили, что пока США и их союзники пытаются предотвратить любого рода эскалацию ситуации, которая спровоцировала бы прямой конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом.
"Появление войск НАТО в воздухе, на суше, в Черном море вблизи Украины — это совсем другое дело. Эти действия могут подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса. Это последствие спровоцирует ответную реакцию НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации, которая в худшем случае может привести к ядерному конфликту", — говорится в публикации.
Обозреватели призывали избегать этого сценария любой ценой, указав при этом на все большую вовлеченность Запада в конфликт.
Военнослужащий на тактических учениях с участием Вооруженных сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 03:31Специальная военная операция на Украине
На Украине заявили о возможности вступить в НАТО до конца спецоперации
"Запад становится все смелее и активнее, предоставляя Украине важные разведданные и современное вооружение, такое как РСЗО HIMARS", — подчеркнули Альперович и Радченко.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне страны — члены НАТО продолжают поставлять оружие Киеву. Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 15:57
Французского генерала послали в Киев после предложения ввести войска НАТО
 
Владимир ПутинДжо БайденРоссияСШАУкраинаНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала