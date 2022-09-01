https://ria.ru/20220901/zapad-1813604618.html

В США назвали недопустимое действие Запада на Украине

В США назвали недопустимое действие Запада на Украине - РИА Новости, 01.09.2022

В США назвали недопустимое действие Запада на Украине

Появление военнослужащих НАТО на территории Украины может привести к началу ядерной войны, пишет американский журнал Foreign Affairs. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T04:40

2022-09-01T04:40

2022-09-01T14:21

владимир путин

джо байден

россия

сша

украина

нато

в мире

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Появление военнослужащих НАТО на территории Украины может привести к началу ядерной войны, пишет американский журнал Foreign Affairs.Авторы статьи отметили, что пока США и их союзники пытаются предотвратить любого рода эскалацию ситуации, которая спровоцировала бы прямой конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом.Обозреватели призывали избегать этого сценария любой ценой, указав при этом на все большую вовлеченность Запада в конфликт."Запад становится все смелее и активнее, предоставляя Украине важные разведданные и современное вооружение, такое как РСЗО HIMARS", — подчеркнули Альперович и Радченко.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне страны — члены НАТО продолжают поставлять оружие Киеву. Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220831/nato-1813306003.html

https://ria.ru/20220825/general-1812119521.html

россия

сша

украина

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владимир путин, джо байден, россия, сша, украина, нато, в мире