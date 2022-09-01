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В районе Запорожской АЭС завершилась контртеррористическая операция - РИА Новости, 01.09.2022
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В районе Запорожской АЭС завершилась контртеррористическая операция
В районе Запорожской АЭС завершилась контртеррористическая операция - РИА Новости, 01.09.2022
В районе Запорожской АЭС завершилась контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция в районе Запорожской АЭС завершена, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T18:19
2022-09-01T18:27
запорожская аэс
в мире
энергодар
украина
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Контртеррористическая операция в районе Запорожской АЭС завершена, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В четверг украинский десант в количестве 60 человек высадился в нескольких километрах от Запорожской АЭС после массированного обстрела города Энергодар. Диверсионные группы были выявлены и уничтожены."Контртеррористическая операция завершена", - сказал Рогов.
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запорожская аэс, в мире, энергодар, украина, запорожская область, владимир рогов
Запорожская АЭС, В мире, Энергодар, Украина, Запорожская область, Владимир Рогов
18:19 01.09.2022 (обновлено: 18:27 01.09.2022)
 
В районе Запорожской АЭС завершилась контртеррористическая операция

Член ВГА Рогов: в районе Запорожской АЭС завершилась контртеррористическая операция

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТерритория Запорожской АЭС в Энергодаре
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Территория Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Контртеррористическая операция в районе Запорожской АЭС завершена, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В четверг украинский десант в количестве 60 человек высадился в нескольких километрах от Запорожской АЭС после массированного обстрела города Энергодар. Диверсионные группы были выявлены и уничтожены.
"Контртеррористическая операция завершена", - сказал Рогов.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 17:48Специальная военная операция на Украине
Минобороны России раскрыло планы Киева по захвату Запорожской АЭС
 
Запорожская АЭСВ миреЭнергодарУкраинаЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
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