https://ria.ru/20220901/zaes-1813820504.html

В районе Запорожской АЭС завершилась контртеррористическая операция

В районе Запорожской АЭС завершилась контртеррористическая операция - РИА Новости, 01.09.2022

В районе Запорожской АЭС завершилась контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция в районе Запорожской АЭС завершена, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T18:19

2022-09-01T18:19

2022-09-01T18:27

запорожская аэс

в мире

энергодар

украина

запорожская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Контртеррористическая операция в районе Запорожской АЭС завершена, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В четверг украинский десант в количестве 60 человек высадился в нескольких километрах от Запорожской АЭС после массированного обстрела города Энергодар. Диверсионные группы были выявлены и уничтожены."Контртеррористическая операция завершена", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20220901/zaes-1813809859.html

энергодар

украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

запорожская аэс, в мире, энергодар, украина, запорожская область, владимир рогов