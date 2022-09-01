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Оставшийся шестой блок ЗАЭС работает на 60 процентов

Оставшийся шестой блок ЗАЭС работает на 60 процентов - РИА Новости, 01.09.2022

Оставшийся шестой блок ЗАЭС работает на 60 процентов

Оставшийся в рабочем состоянии шестой блок на Запорожской АЭС работает на 60%, этого достаточно для энергоснабжения как освобожденной территории региона, так и... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:40

2022-09-01T15:40

2022-09-01T16:02

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Оставшийся в рабочем состоянии шестой блок на Запорожской АЭС работает на 60%, этого достаточно для энергоснабжения как освобожденной территории региона, так и подконтрольной Украине, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Мы приняли решение пятый блок остановить, который работал до этого, потому что была достаточно высока угроза, была разрушена линия потребления, и электроэнергию с этого блока мы не могли сбрасывать в общую сеть", - сказал Балицкий в эфире Первого канала."Сейчас работает один блок на 60%, этого достаточно для обеспечения безопасности работы станции, и, соответственно, обеспечения электроэнергией как территории, неподконтрольной Киеву, так и территории, которая на стороне Украины - мы сегодня пока что поставляем электроэнергию им", - добавил он.

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, запорожская аэс, запорожская область, украина, киев, жкх