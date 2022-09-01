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Оставшийся шестой блок ЗАЭС работает на 60 процентов - РИА Новости, 01.09.2022
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Оставшийся шестой блок ЗАЭС работает на 60 процентов
Оставшийся шестой блок ЗАЭС работает на 60 процентов - РИА Новости, 01.09.2022
Оставшийся шестой блок ЗАЭС работает на 60 процентов
Оставшийся в рабочем состоянии шестой блок на Запорожской АЭС работает на 60%, этого достаточно для энергоснабжения как освобожденной территории региона, так и... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:40
2022-09-01T16:02
в мире
запорожская аэс
запорожская область
украина
киев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Оставшийся в рабочем состоянии шестой блок на Запорожской АЭС работает на 60%, этого достаточно для энергоснабжения как освобожденной территории региона, так и подконтрольной Украине, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Мы приняли решение пятый блок остановить, который работал до этого, потому что была достаточно высока угроза, была разрушена линия потребления, и электроэнергию с этого блока мы не могли сбрасывать в общую сеть", - сказал Балицкий в эфире Первого канала."Сейчас работает один блок на 60%, этого достаточно для обеспечения безопасности работы станции, и, соответственно, обеспечения электроэнергией как территории, неподконтрольной Киеву, так и территории, которая на стороне Украины - мы сегодня пока что поставляем электроэнергию им", - добавил он.
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запорожская область
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в мире, запорожская аэс, запорожская область, украина, киев, жкх
В мире, Запорожская АЭС, Запорожская область, Украина, Киев, ЖКХ
15:40 01.09.2022 (обновлено: 16:02 01.09.2022)
 
Оставшийся шестой блок ЗАЭС работает на 60 процентов

Балицкий заявил, что оставшийся шестой блок Запорожской АЭС работает на 60 процентов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Оставшийся в рабочем состоянии шестой блок на Запорожской АЭС работает на 60%, этого достаточно для энергоснабжения как освобожденной территории региона, так и подконтрольной Украине, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"Мы приняли решение пятый блок остановить, который работал до этого, потому что была достаточно высока угроза, была разрушена линия потребления, и электроэнергию с этого блока мы не могли сбрасывать в общую сеть", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.
"Сейчас работает один блок на 60%, этого достаточно для обеспечения безопасности работы станции, и, соответственно, обеспечения электроэнергией как территории, неподконтрольной Киеву, так и территории, которая на стороне Украины - мы сегодня пока что поставляем электроэнергию им", - добавил он.
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В миреЗапорожская АЭСЗапорожская областьУкраинаКиевЖКХ
 
 
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