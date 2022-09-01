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Оставшийся шестой блок ЗАЭС работает на 60 процентов
Оставшийся шестой блок ЗАЭС работает на 60 процентов - РИА Новости, 01.09.2022
Оставшийся шестой блок ЗАЭС работает на 60 процентов
Оставшийся в рабочем состоянии шестой блок на Запорожской АЭС работает на 60%, этого достаточно для энергоснабжения как освобожденной территории региона, так и... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:40
2022-09-01T15:40
2022-09-01T16:02
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Оставшийся в рабочем состоянии шестой блок на Запорожской АЭС работает на 60%, этого достаточно для энергоснабжения как освобожденной территории региона, так и подконтрольной Украине, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Мы приняли решение пятый блок остановить, который работал до этого, потому что была достаточно высока угроза, была разрушена линия потребления, и электроэнергию с этого блока мы не могли сбрасывать в общую сеть", - сказал Балицкий в эфире Первого канала."Сейчас работает один блок на 60%, этого достаточно для обеспечения безопасности работы станции, и, соответственно, обеспечения электроэнергией как территории, неподконтрольной Киеву, так и территории, которая на стороне Украины - мы сегодня пока что поставляем электроэнергию им", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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15:40 01.09.2022 (обновлено: 16:02 01.09.2022)
Оставшийся шестой блок ЗАЭС работает на 60 процентов
Балицкий заявил, что оставшийся шестой блок Запорожской АЭС работает на 60 процентов