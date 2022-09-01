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Миссия МАГАТЭ планирует пробыть на Запорожской АЭС до 3 сентября - РИА Новости, 01.09.2022
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Миссия МАГАТЭ планирует пробыть на Запорожской АЭС до 3 сентября
Миссия МАГАТЭ планирует пробыть на Запорожской АЭС до 3 сентября - РИА Новости, 01.09.2022
Миссия МАГАТЭ планирует пробыть на Запорожской АЭС до 3 сентября
Миссия МАГАТЭ планирует пробыть на Запорожской АЭС до 3 сентября, сегодня они ознакомятся с рабочим залом станции, в дальнейшем - посетят реакторы и встретятся... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:36
2022-09-01T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
магатэ
запорожская аэс
евгений балицкий
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Миссия МАГАТЭ планирует пробыть на Запорожской АЭС до 3 сентября, сегодня они ознакомятся с рабочим залом станции, в дальнейшем - посетят реакторы и встретятся с персоналом, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."В плане на сегодняшний день - это посещение рабочего зала, непосредственно реакторы они вряд ли сегодня успеют посмотреть, поэтому миссия будет (тут), как минимум, еще завтра. Вообще они планируют до третьего числа быть, хотя изначально планировалось за сутки посмотреть…", - сказал Балицкий в эфире Первого канала."Но учитывая, что мы маршрут строим так, чтобы они обязательно посмотрели и (разрушения) на объектах социальной сферы, жилых объектах, мы хотели бы, чтобы они все-таки прислушались и к нашему сценарию… Будут смотреть машинное отделение, в их плане посещение самих реакторов, по крайней мере два точно успеют, и встреча с персоналом", - добавил он.
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в мире, запорожская область, магатэ, запорожская аэс, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Евгений Балицкий
15:36 01.09.2022 (обновлено: 15:52 01.09.2022)
 
Миссия МАГАТЭ планирует пробыть на Запорожской АЭС до 3 сентября

Балицкий: миссия МАГАТЭ планирует пробыть на Запорожской АЭС до 3 сентября

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Миссия МАГАТЭ планирует пробыть на Запорожской АЭС до 3 сентября, сегодня они ознакомятся с рабочим залом станции, в дальнейшем - посетят реакторы и встретятся с персоналом, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"В плане на сегодняшний день - это посещение рабочего зала, непосредственно реакторы они вряд ли сегодня успеют посмотреть, поэтому миссия будет (тут), как минимум, еще завтра. Вообще они планируют до третьего числа быть, хотя изначально планировалось за сутки посмотреть…", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.
"Но учитывая, что мы маршрут строим так, чтобы они обязательно посмотрели и (разрушения) на объектах социальной сферы, жилых объектах, мы хотели бы, чтобы они все-таки прислушались и к нашему сценарию… Будут смотреть машинное отделение, в их плане посещение самих реакторов, по крайней мере два точно успеют, и встреча с персоналом", - добавил он.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьМАГАТЭЗапорожская АЭСЕвгений Балицкий
 
 
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