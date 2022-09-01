https://ria.ru/20220901/zaes-1813757750.html

Миссия МАГАТЭ планирует пробыть на Запорожской АЭС до 3 сентября

Миссия МАГАТЭ планирует пробыть на Запорожской АЭС до 3 сентября - РИА Новости, 01.09.2022

Миссия МАГАТЭ планирует пробыть на Запорожской АЭС до 3 сентября

Миссия МАГАТЭ планирует пробыть на Запорожской АЭС до 3 сентября, сегодня они ознакомятся с рабочим залом станции, в дальнейшем - посетят реакторы и встретятся... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:36

2022-09-01T15:36

2022-09-01T15:52

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

магатэ

запорожская аэс

евгений балицкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_bdfb2ce73ee6f85c866f869767e8331b.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Миссия МАГАТЭ планирует пробыть на Запорожской АЭС до 3 сентября, сегодня они ознакомятся с рабочим залом станции, в дальнейшем - посетят реакторы и встретятся с персоналом, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."В плане на сегодняшний день - это посещение рабочего зала, непосредственно реакторы они вряд ли сегодня успеют посмотреть, поэтому миссия будет (тут), как минимум, еще завтра. Вообще они планируют до третьего числа быть, хотя изначально планировалось за сутки посмотреть…", - сказал Балицкий в эфире Первого канала."Но учитывая, что мы маршрут строим так, чтобы они обязательно посмотрели и (разрушения) на объектах социальной сферы, жилых объектах, мы хотели бы, чтобы они все-таки прислушались и к нашему сценарию… Будут смотреть машинное отделение, в их плане посещение самих реакторов, по крайней мере два точно успеют, и встреча с персоналом", - добавил он.

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, магатэ, запорожская аэс, евгений балицкий