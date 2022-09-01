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Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 01.09.2022
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Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:17
2022-09-01T15:15
в мире
магатэ
энергодар
запорожская аэс
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ЭНЕРГОДАР, 1 сен — РИА Новости. Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС, сообщил корреспондент РИА Новости.Всего в колонне девять машин с надписью ООН и несколько автомобилей сопровождения. Ситуация на станции спокойная. Звуков обстрелов нет.Информацию о прибытии миссии позже подтвердило само агентство.Ранее украинские войска попытались высадить десант в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС численностью около 60 человек. По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих блокировали. В Министерстве обороны уточнили, что сейчас завершается их уничтожение.Также российские военные потопили две баржи с диверсантами, отправленные на подмогу первой группе.Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на источники из окружения Владимира Зеленского, операция ВСУ проводилась под контролем британских спецслужб, а ее участники проходили подготовку в Великобритании и Польше. Они вернулись на Украину через Одессу в конце августа.ВСУ обстреливали Энергодар в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более чем 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Четыре снаряда разорвались в 400 метрах от первого энергоблока атомной электростанции. Еще несколько попали на территорию трех детских садов.Из-за обстрелов на ЗАЭС пришлось остановить пятый энергоблок. В работе остается шестой энергоблок, он задействован на 60% мощности.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html
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Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
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в мире, магатэ, энергодар, запорожская аэс
В мире, МАГАТЭ, Энергодар, Запорожская АЭС
14:17 01.09.2022 (обновлено: 15:15 01.09.2022)
 
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре

Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 1 сен — РИА Новости. Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС, сообщил корреспондент РИА Новости.
Всего в колонне девять машин с надписью ООН и несколько автомобилей сопровождения. Ситуация на станции спокойная. Звуков обстрелов нет.
Информацию о прибытии миссии позже подтвердило само агентство.
Ранее украинские войска попытались высадить десант в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС численностью около 60 человек. По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих блокировали. В Министерстве обороны уточнили, что сейчас завершается их уничтожение.
Также российские военные потопили две баржи с диверсантами, отправленные на подмогу первой группе.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 08:00
"Дело зашло слишком далеко". Чего ждать от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на источники из окружения Владимира Зеленского, операция ВСУ проводилась под контролем британских спецслужб, а ее участники проходили подготовку в Великобритании и Польше. Они вернулись на Украину через Одессу в конце августа.
ВСУ обстреливали Энергодар в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более чем 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Четыре снаряда разорвались в 400 метрах от первого энергоблока атомной электростанции. Еще несколько попали на территорию трех детских садов.
Из-за обстрелов на ЗАЭС пришлось остановить пятый энергоблок. В работе остается шестой энергоблок, он задействован на 60% мощности.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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В миреМАГАТЭЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
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