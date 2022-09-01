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Британские спецслужбы контролировали штурм ЗАЭС украинскими диверсантами - РИА Новости, 01.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/zaes-1813714161.html
Британские спецслужбы контролировали штурм ЗАЭС украинскими диверсантами
Британские спецслужбы контролировали штурм ЗАЭС украинскими диверсантами - РИА Новости, 01.09.2022
Британские спецслужбы контролировали штурм ЗАЭС украинскими диверсантами
Попытка захвата украинскими войсками Запорожской АЭС велась под контролем британских спецслужб, сообщил РИА Новости член главного совета администрации... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:49
2022-09-01T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Попытка захвата украинскими войсками Запорожской АЭС велась под контролем британских спецслужб, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Попытка украинской стороны по захвату атомной станции, по имеющейся у меня информации от источников из окружения Зеленского, осуществлялась под контролем британских спецслужб", — заявил он.По его словам, десантники проходили подготовку за рубежом — в Великобритании и Польше. Они вернулись на Украину через Одессу в конце августа.Ранее украинские войска попытались высадить десант в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС численностью около 60 человек. По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих блокировали. В министерстве обороны уточнили, что сейчас завершается их уничтожение. Также российские военные потопили две баржи с диверсантами, отправленные на подмогу первой группе.После этого СМИ сообщили, что приезд миссии МАГАТЭ задерживается как минимум на три часа. По данным местных властей, украинская сторона пропустила часть колонны, а оставшиеся машины задержала на КПП в Новоалександровке. Оставшиеся там сотрудники не выходили на связь. Позже глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прошел подконтрольный российским военным блокпост, а украинская сторона уже пропустила задержанную часть колонны.ВСУ ведут обстрел Энергодара в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Снаряды попали на территорию трех детских садов. Из-за обстрелов на ЗАЭС пришлось остановить пятый энергоблок. В работе остается шестой энергоблок, он задействован на 60 процентов мощности.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html
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в мире, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС
13:49 01.09.2022 (обновлено: 15:04 01.09.2022)
 
Британские спецслужбы контролировали штурм ЗАЭС украинскими диверсантами

Запорожские власти: британские спецслужбы контролировали захват диверсантами ЗАЭС

© AFP 2022 / Satellite image ©2022 Maxar TechnologiesЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / Satellite image ©2022 Maxar Technologies
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Попытка захвата украинскими войсками Запорожской АЭС велась под контролем британских спецслужб, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Попытка украинской стороны по захвату атомной станции, по имеющейся у меня информации от источников из окружения Зеленского, осуществлялась под контролем британских спецслужб", — заявил он.
По его словам, десантники проходили подготовку за рубежом — в Великобритании и Польше. Они вернулись на Украину через Одессу в конце августа.
Ранее украинские войска попытались высадить десант в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС численностью около 60 человек. По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих блокировали. В министерстве обороны уточнили, что сейчас завершается их уничтожение.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 08:00
"Дело зашло слишком далеко". Чего ждать от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Также российские военные потопили две баржи с диверсантами, отправленные на подмогу первой группе.
После этого СМИ сообщили, что приезд миссии МАГАТЭ задерживается как минимум на три часа. По данным местных властей, украинская сторона пропустила часть колонны, а оставшиеся машины задержала на КПП в Новоалександровке. Оставшиеся там сотрудники не выходили на связь. Позже глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прошел подконтрольный российским военным блокпост, а украинская сторона уже пропустила задержанную часть колонны.
ВСУ ведут обстрел Энергодара в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Снаряды попали на территорию трех детских садов.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
13:56Специальная военная операция на Украине
Российские силы сорвали попытку наступления ВСУ на Харьковском направлении
Из-за обстрелов на ЗАЭС пришлось остановить пятый энергоблок. В работе остается шестой энергоблок, он задействован на 60 процентов мощности.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭС
 
 
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