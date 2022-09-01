https://ria.ru/20220901/zaes-1813714161.html

Британские спецслужбы контролировали штурм ЗАЭС украинскими диверсантами

Британские спецслужбы контролировали штурм ЗАЭС украинскими диверсантами - РИА Новости, 01.09.2022

Британские спецслужбы контролировали штурм ЗАЭС украинскими диверсантами

Попытка захвата украинскими войсками Запорожской АЭС велась под контролем британских спецслужб, сообщил РИА Новости член главного совета администрации... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:49

2022-09-01T13:49

2022-09-01T15:04

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Попытка захвата украинскими войсками Запорожской АЭС велась под контролем британских спецслужб, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Попытка украинской стороны по захвату атомной станции, по имеющейся у меня информации от источников из окружения Зеленского, осуществлялась под контролем британских спецслужб", — заявил он.По его словам, десантники проходили подготовку за рубежом — в Великобритании и Польше. Они вернулись на Украину через Одессу в конце августа.Ранее украинские войска попытались высадить десант в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС численностью около 60 человек. По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих блокировали. В министерстве обороны уточнили, что сейчас завершается их уничтожение. Также российские военные потопили две баржи с диверсантами, отправленные на подмогу первой группе.После этого СМИ сообщили, что приезд миссии МАГАТЭ задерживается как минимум на три часа. По данным местных властей, украинская сторона пропустила часть колонны, а оставшиеся машины задержала на КПП в Новоалександровке. Оставшиеся там сотрудники не выходили на связь. Позже глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прошел подконтрольный российским военным блокпост, а украинская сторона уже пропустила задержанную часть колонны.ВСУ ведут обстрел Энергодара в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Снаряды попали на территорию трех детских садов. Из-за обстрелов на ЗАЭС пришлось остановить пятый энергоблок. В работе остается шестой энергоблок, он задействован на 60 процентов мощности.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html

https://ria.ru/20220901/nastuplenie-1813716264.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская аэс