https://ria.ru/20220901/zaes-1813709908.html

Запорожские власти предоставят миссии МАГАТЭ на ЗАЭС данные об обстрелах

Запорожские власти предоставят миссии МАГАТЭ на ЗАЭС данные об обстрелах - РИА Новости, 01.09.2022

Запорожские власти предоставят миссии МАГАТЭ на ЗАЭС данные об обстрелах

Власти Запорожской области покажут миссии МАГАТЭ на АЭС все объективно, предоставят всю информацию об обстрелах, заявил глава администрации Запорожской области... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:36

2022-09-01T13:36

2022-09-01T13:54

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

запорожская аэс

евгений балицкий

магатэ

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Власти Запорожской области покажут миссии МАГАТЭ на АЭС все объективно, предоставят всю информацию об обстрелах, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Ранее он сказал, что основная часть колонны миссии МАГАТЭ уже проходит блокпост на освобожденные территории Запорожской области и через считанные минуты продолжит путь на атомную станцию."Мы сделаем все для объективности, чтобы станция была показана во всех ракурсах, которые они попросят - с точки зрения работы станции, нашей способности управлять. Мы им предоставим работников станции, свидетелей обстрелов, кто стрелял и откуда - все протоколы покажем… У нас в этом вопросе главная задача - это объективность… чтобы все видели то, что станция находится в надежных руках, она работает", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, сейчас обстрелов со стороны украинских войск по территории Энергодара и территории Запорожской АЭС нет.

https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html

запорожская область

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Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, запорожская аэс, евгений балицкий, магатэ