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Запорожские власти предоставят миссии МАГАТЭ на ЗАЭС данные об обстрелах - РИА Новости, 01.09.2022
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https://ria.ru/20220901/zaes-1813709908.html
Запорожские власти предоставят миссии МАГАТЭ на ЗАЭС данные об обстрелах
Запорожские власти предоставят миссии МАГАТЭ на ЗАЭС данные об обстрелах - РИА Новости, 01.09.2022
Запорожские власти предоставят миссии МАГАТЭ на ЗАЭС данные об обстрелах
Власти Запорожской области покажут миссии МАГАТЭ на АЭС все объективно, предоставят всю информацию об обстрелах, заявил глава администрации Запорожской области... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:36
2022-09-01T13:54
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
евгений балицкий
магатэ
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Власти Запорожской области покажут миссии МАГАТЭ на АЭС все объективно, предоставят всю информацию об обстрелах, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Ранее он сказал, что основная часть колонны миссии МАГАТЭ уже проходит блокпост на освобожденные территории Запорожской области и через считанные минуты продолжит путь на атомную станцию."Мы сделаем все для объективности, чтобы станция была показана во всех ракурсах, которые они попросят - с точки зрения работы станции, нашей способности управлять. Мы им предоставим работников станции, свидетелей обстрелов, кто стрелял и откуда - все протоколы покажем… У нас в этом вопросе главная задача - это объективность… чтобы все видели то, что станция находится в надежных руках, она работает", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, сейчас обстрелов со стороны украинских войск по территории Энергодара и территории Запорожской АЭС нет.
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в мире, запорожская область, запорожская аэс, евгений балицкий, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Евгений Балицкий, МАГАТЭ
13:36 01.09.2022 (обновлено: 13:54 01.09.2022)
 
Запорожские власти предоставят миссии МАГАТЭ на ЗАЭС данные об обстрелах

Балицкий пообещал предоставить миссии МАГАТЭ на ЗАЭС объективную информацию об обстрелах

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Власти Запорожской области покажут миссии МАГАТЭ на АЭС все объективно, предоставят всю информацию об обстрелах, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее он сказал, что основная часть колонны миссии МАГАТЭ уже проходит блокпост на освобожденные территории Запорожской области и через считанные минуты продолжит путь на атомную станцию.
"Мы сделаем все для объективности, чтобы станция была показана во всех ракурсах, которые они попросят - с точки зрения работы станции, нашей способности управлять. Мы им предоставим работников станции, свидетелей обстрелов, кто стрелял и откуда - все протоколы покажем… У нас в этом вопросе главная задача - это объективность… чтобы все видели то, что станция находится в надежных руках, она работает", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, сейчас обстрелов со стороны украинских войск по территории Энергодара и территории Запорожской АЭС нет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожская АЭСЕвгений БалицкийМАГАТЭ
 
 
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