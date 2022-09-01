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В МАГАТЭ сообщили о задержке прибытия миссии на Запорожскую АЭС

В МАГАТЭ сообщили о задержке прибытия миссии на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 01.09.2022

В МАГАТЭ сообщили о задержке прибытия миссии на Запорожскую АЭС

Представитель МАГАТЭ заявил, что прибытие миссии агентства на Запорожскую АЭС задерживается на три часа, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T12:09

2022-09-01T12:09

2022-09-01T14:05

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МОСКВА, 1 сен - Новости. Представитель МАГАТЭ заявил, что прибытие миссии агентства на Запорожскую АЭС задерживается на три часа, передает агентство Рейтер."Миссия МАГАТЭ на атомную энергостанцию задерживается на три часа на подконтрольной Украине стороне линии фронта", - говорится в сообщении агентства.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке.В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Глава МАГАТЭ уверен, что миссия достигнет ЗАЭС в четверг - СМИ со ссылкой на представителя агентства

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, запорожская аэс, магатэ