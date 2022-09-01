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В МАГАТЭ сообщили о задержке прибытия миссии на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 01.09.2022
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В МАГАТЭ сообщили о задержке прибытия миссии на Запорожскую АЭС
В МАГАТЭ сообщили о задержке прибытия миссии на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 01.09.2022
В МАГАТЭ сообщили о задержке прибытия миссии на Запорожскую АЭС
Представитель МАГАТЭ заявил, что прибытие миссии агентства на Запорожскую АЭС задерживается на три часа, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:09
2022-09-01T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 1 сен - Новости. Представитель МАГАТЭ заявил, что прибытие миссии агентства на Запорожскую АЭС задерживается на три часа, передает агентство Рейтер."Миссия МАГАТЭ на атомную энергостанцию задерживается на три часа на подконтрольной Украине стороне линии фронта", - говорится в сообщении агентства.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке.В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Глава МАГАТЭ уверен, что миссия достигнет ЗАЭС в четверг - СМИ со ссылкой на представителя агентства
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в мире, запорожская область, запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
12:09 01.09.2022 (обновлено: 14:05 01.09.2022)
 
В МАГАТЭ сообщили о задержке прибытия миссии на Запорожскую АЭС

Прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС задерживается на три часа

© РИА Новости / Перейти в фотобанкАвтомобили с делегатами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на пути к Запорожской атомной электростанции. 1 сентября 2022
Автомобили с делегатами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на пути к Запорожской атомной электростанции. 1 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости
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Автомобили с делегатами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на пути к Запорожской атомной электростанции. 1 сентября 2022
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МОСКВА, 1 сен - Новости. Представитель МАГАТЭ заявил, что прибытие миссии агентства на Запорожскую АЭС задерживается на три часа, передает агентство Рейтер.
"Миссия МАГАТЭ на атомную энергостанцию задерживается на три часа на подконтрольной Украине стороне линии фронта", - говорится в сообщении агентства.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке.
В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
Глава МАГАТЭ уверен, что миссия достигнет ЗАЭС в четверг - СМИ со ссылкой на представителя агентства
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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