12:09 01.09.2022 (обновлено: 14:05 01.09.2022)
В МАГАТЭ сообщили о задержке прибытия миссии на Запорожскую АЭС
Прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС задерживается на три часа
© РИА Новости / Перейти в фотобанкАвтомобили с делегатами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на пути к Запорожской атомной электростанции. 1 сентября 2022
Автомобили с делегатами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на пути к Запорожской атомной электростанции. 1 сентября 2022
МОСКВА, 1 сен - Новости. Представитель МАГАТЭ заявил, что прибытие миссии агентства на Запорожскую АЭС задерживается на три часа, передает агентство Рейтер.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке.
В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
Глава МАГАТЭ уверен, что миссия достигнет ЗАЭС в четверг - СМИ со ссылкой на представителя агентства