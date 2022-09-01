https://ria.ru/20220901/zaes-1813671422.html
На Запорожской АЭС усилили меры безопасности
На Запорожской АЭС усилили меры безопасности - РИА Новости, 01.09.2022
На Запорожской АЭС усилили меры безопасности
Меры безопасности на Запорожской АЭС в связи с обстрелами и высадкой украинского десанта усилены, сообщил член главного совета администрации Запорожской области РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:49
2022-09-01T11:49
2022-09-01T11:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Меры безопасности на Запорожской АЭС в связи с обстрелами и высадкой украинского десанта усилены, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Меры безопасности на Запорожской АЭС усилены", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, все силы приведены в самый высокий уровень готовности на случай новых провокаций со стороны Украины.В четверг утром украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара. Несколько снарядов разорвалось в центральных кварталах. Также обстрелу подверглась и территория АЭС.Кроме того, украинский десант в количестве 60 человек высадился в нескольких километрах от Запорожской АЭС после массированного обстрела города Энергодар. Диверсионные группы были выявлены, по ним были нанесены артиллерийские удары. По данным властей, до 40 человек десанта были уничтожены.
https://ria.ru/20220901/zaes-1813670989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Запорожской АЭС усилили меры безопасности
На Запорожской АЭС усилили меры безопасности на случай новых провокаций со стороны Украины