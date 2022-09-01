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На Запорожской АЭС усилили меры безопасности - РИА Новости, 01.09.2022
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На Запорожской АЭС усилили меры безопасности
На Запорожской АЭС усилили меры безопасности - РИА Новости, 01.09.2022
На Запорожской АЭС усилили меры безопасности
Меры безопасности на Запорожской АЭС в связи с обстрелами и высадкой украинского десанта усилены, сообщил член главного совета администрации Запорожской области РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:49
2022-09-01T11:49
в мире
запорожская аэс
энергодар
запорожская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Меры безопасности на Запорожской АЭС в связи с обстрелами и высадкой украинского десанта усилены, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Меры безопасности на Запорожской АЭС усилены", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, все силы приведены в самый высокий уровень готовности на случай новых провокаций со стороны Украины.В четверг утром украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара. Несколько снарядов разорвалось в центральных кварталах. Также обстрелу подверглась и территория АЭС.Кроме того, украинский десант в количестве 60 человек высадился в нескольких километрах от Запорожской АЭС после массированного обстрела города Энергодар. Диверсионные группы были выявлены, по ним были нанесены артиллерийские удары. По данным властей, до 40 человек десанта были уничтожены.
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в мире, запорожская аэс, энергодар, запорожская область, украина
В мире, Запорожская АЭС, Энергодар, Запорожская область, Украина
11:49 01.09.2022
 
На Запорожской АЭС усилили меры безопасности

На Запорожской АЭС усилили меры безопасности на случай новых провокаций со стороны Украины

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Меры безопасности на Запорожской АЭС в связи с обстрелами и высадкой украинского десанта усилены, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Меры безопасности на Запорожской АЭС усилены", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, все силы приведены в самый высокий уровень готовности на случай новых провокаций со стороны Украины.
В четверг утром украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара. Несколько снарядов разорвалось в центральных кварталах. Также обстрелу подверглась и территория АЭС.
Кроме того, украинский десант в количестве 60 человек высадился в нескольких километрах от Запорожской АЭС после массированного обстрела города Энергодар. Диверсионные группы были выявлены, по ним были нанесены артиллерийские удары. По данным властей, до 40 человек десанта были уничтожены.
Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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В миреЗапорожская АЭСЭнергодарЗапорожская областьУкраина
 
 
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