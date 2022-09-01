https://ria.ru/20220901/zaes-1813671422.html

На Запорожской АЭС усилили меры безопасности

На Запорожской АЭС усилили меры безопасности - РИА Новости, 01.09.2022

На Запорожской АЭС усилили меры безопасности

Меры безопасности на Запорожской АЭС в связи с обстрелами и высадкой украинского десанта усилены, сообщил член главного совета администрации Запорожской области РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:49

2022-09-01T11:49

2022-09-01T11:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Меры безопасности на Запорожской АЭС в связи с обстрелами и высадкой украинского десанта усилены, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Меры безопасности на Запорожской АЭС усилены", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, все силы приведены в самый высокий уровень готовности на случай новых провокаций со стороны Украины.В четверг утром украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара. Несколько снарядов разорвалось в центральных кварталах. Также обстрелу подверглась и территория АЭС.Кроме того, украинский десант в количестве 60 человек высадился в нескольких километрах от Запорожской АЭС после массированного обстрела города Энергодар. Диверсионные группы были выявлены, по ним были нанесены артиллерийские удары. По данным властей, до 40 человек десанта были уничтожены.

https://ria.ru/20220901/zaes-1813670989.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, запорожская аэс, энергодар, запорожская область, украина