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Лавров: Россия делает все для безопасной работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Лавров: Россия делает все для безопасной работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Лавров: Россия делает все для безопасной работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
РФ делает все, чтобы миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС смогла в безопасности выполнить свою работу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:46
2022-09-01T11:46
2022-09-01T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
мгимо
запорожская область
запорожская аэс
сергей лавров
магатэ
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. РФ делает все, чтобы миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС смогла в безопасности выполнить свою работу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы делаем все, чтобы эта станция была в безопасности, чтобы она безопасно функционировала и чтобы миссия там осуществила все свои планы. Они говорят, что не имеют мандата определять виновных, но, конечно же, им покажут все те следы, которые были оставлены в результате украинских обстрелов. По нашему настоянию в миссии должны быть эксперты по баллистике. Так что, надеюсь, мы узнаем кое-что. Вернее, мы-то знаем все, надеюсь, у мирового сообщества тоже будет такая возможность", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мгимо, запорожская область, запорожская аэс, сергей лавров, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, МГИМО, Запорожская область, Запорожская АЭС, Сергей Лавров, МАГАТЭ
Лавров: Россия делает все для безопасной работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Глава МИД Лавров: Россия делает все, чтобы миссия МАГАТЭ на ЗАЭС работала в безопасности
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. РФ делает все, чтобы миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС смогла в безопасности выполнить свою работу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы делаем все, чтобы эта станция была в безопасности, чтобы она безопасно функционировала и чтобы миссия там осуществила все свои планы. Они говорят, что не имеют мандата определять виновных, но, конечно же, им покажут все те следы, которые были оставлены в результате украинских обстрелов. По нашему настоянию в миссии должны быть эксперты по баллистике. Так что, надеюсь, мы узнаем кое-что. Вернее, мы-то знаем все, надеюсь, у мирового сообщества тоже будет такая возможность", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО.