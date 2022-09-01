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Лавров: Россия делает все для безопасной работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Лавров: Россия делает все для безопасной работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Лавров: Россия делает все для безопасной работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Лавров: Россия делает все для безопасной работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
РФ делает все, чтобы миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС смогла в безопасности выполнить свою работу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:46
2022-09-01T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
мгимо
запорожская область
запорожская аэс
сергей лавров
магатэ
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. РФ делает все, чтобы миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС смогла в безопасности выполнить свою работу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы делаем все, чтобы эта станция была в безопасности, чтобы она безопасно функционировала и чтобы миссия там осуществила все свои планы. Они говорят, что не имеют мандата определять виновных, но, конечно же, им покажут все те следы, которые были оставлены в результате украинских обстрелов. По нашему настоянию в миссии должны быть эксперты по баллистике. Так что, надеюсь, мы узнаем кое-что. Вернее, мы-то знаем все, надеюсь, у мирового сообщества тоже будет такая возможность", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО.
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в мире, мгимо, запорожская область, запорожская аэс, сергей лавров, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, МГИМО, Запорожская область, Запорожская АЭС, Сергей Лавров, МАГАТЭ
11:46 01.09.2022
 
Лавров: Россия делает все для безопасной работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Глава МИД Лавров: Россия делает все, чтобы миссия МАГАТЭ на ЗАЭС работала в безопасности

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЭнергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. РФ делает все, чтобы миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС смогла в безопасности выполнить свою работу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы делаем все, чтобы эта станция была в безопасности, чтобы она безопасно функционировала и чтобы миссия там осуществила все свои планы. Они говорят, что не имеют мандата определять виновных, но, конечно же, им покажут все те следы, которые были оставлены в результате украинских обстрелов. По нашему настоянию в миссии должны быть эксперты по баллистике. Так что, надеюсь, мы узнаем кое-что. Вернее, мы-то знаем все, надеюсь, у мирового сообщества тоже будет такая возможность", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМГИМОЗапорожская областьЗапорожская АЭССергей ЛавровМАГАТЭ
 
 
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