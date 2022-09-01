https://ria.ru/20220901/zaes-1813670989.html

Лавров: Россия делает все для безопасной работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Лавров: Россия делает все для безопасной работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022

Лавров: Россия делает все для безопасной работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

РФ делает все, чтобы миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС смогла в безопасности выполнить свою работу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:46

2022-09-01T11:46

2022-09-01T11:46

специальная военная операция на украине

в мире

мгимо

запорожская область

запорожская аэс

сергей лавров

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811748055_0:28:3072:1756_1920x0_80_0_0_adaff051adec7771c52b8edaffa0866c.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. РФ делает все, чтобы миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС смогла в безопасности выполнить свою работу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы делаем все, чтобы эта станция была в безопасности, чтобы она безопасно функционировала и чтобы миссия там осуществила все свои планы. Они говорят, что не имеют мандата определять виновных, но, конечно же, им покажут все те следы, которые были оставлены в результате украинских обстрелов. По нашему настоянию в миссии должны быть эксперты по баллистике. Так что, надеюсь, мы узнаем кое-что. Вернее, мы-то знаем все, надеюсь, у мирового сообщества тоже будет такая возможность", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО.

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мгимо, запорожская область, запорожская аэс, сергей лавров, магатэ