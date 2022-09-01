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Власти сообщили об остановке пятого энергоблока ЗАЭС из-за обстрелов

Власти сообщили об остановке пятого энергоблока ЗАЭС из-за обстрелов - РИА Новости, 01.09.2022

Власти сообщили об остановке пятого энергоблока ЗАЭС из-за обстрелов

Пятый энергоблок Запорожской АЭС после начала обстрела станции утром в четверг был остановлен, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:14

2022-09-01T11:14

2022-09-01T11:16

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

запорожская аэс

евгений балицкий

энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Пятый энергоблок Запорожской АЭС после начала обстрела станции утром в четверг был остановлен, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."У нас, к сожалению, не работает пятый энергоблок. Пришлось его остановить", – сказал Балицкий в эфире "Первого канала".Он добавил, что остановка произошла из-за повреждения линий выдачи мощности. В работе остается 6-ой энергоблок, он работает на 60% мощности.

запорожская область

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Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, запорожская аэс, евгений балицкий, энергодар