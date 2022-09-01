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Власти сообщили об остановке пятого энергоблока ЗАЭС из-за обстрелов
Власти сообщили об остановке пятого энергоблока ЗАЭС из-за обстрелов - РИА Новости, 01.09.2022
Власти сообщили об остановке пятого энергоблока ЗАЭС из-за обстрелов
Пятый энергоблок Запорожской АЭС после начала обстрела станции утром в четверг был остановлен, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:14
2022-09-01T11:14
2022-09-01T11:16
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
евгений балицкий
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Пятый энергоблок Запорожской АЭС после начала обстрела станции утром в четверг был остановлен, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."У нас, к сожалению, не работает пятый энергоблок. Пришлось его остановить", – сказал Балицкий в эфире "Первого канала".Он добавил, что остановка произошла из-за повреждения линий выдачи мощности. В работе остается 6-ой энергоблок, он работает на 60% мощности.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Евгений Балицкий, Энергодар
11:14 01.09.2022 (обновлено: 11:16 01.09.2022)
Власти сообщили об остановке пятого энергоблока ЗАЭС из-за обстрелов
Глава ВГА Балицкий: пятый энергоблок ЗАЭС после начала обстрела станции был остановлен