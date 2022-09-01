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Лавров надеется, что провокации Киева вокруг ЗАЭС не приведут к катастрофе - РИА Новости, 01.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/zaes-1813656821.html
Лавров надеется, что провокации Киева вокруг ЗАЭС не приведут к катастрофе
Лавров надеется, что провокации Киева вокруг ЗАЭС не приведут к катастрофе - РИА Новости, 01.09.2022
Лавров надеется, что провокации Киева вокруг ЗАЭС не приведут к катастрофе
Москва надеется, что провокации, которые продолжает Украина в ситуации с Запорожской АЭС, в том числе сегодняшняя высадка десанта там, не приведут к катастрофе, РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:13
2022-09-01T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
запорожская область
запорожская аэс
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Москва надеется, что провокации, которые продолжает Украина в ситуации с Запорожской АЭС, в том числе сегодняшняя высадка десанта там, не приведут к катастрофе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Миссия там находится сегодня, как я понимаю, вы абсолютно правы - были сообщения наших военных о высадке двух диверсионных групп, которые были нейтрализованы. Я считаю, что это очень большая цена за то, чтобы мировое сообщество узнало правду, но если Украина того хочет добиться именно таким образом и хочет показать, что она из себя представляет, надеюсь только это не приведет к какой-то катастрофе", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО."Мы ожидаем именно объективности. Хотя все остальные, кто так или иначе с этим визитом сопряжен, с его подготовкой и попытками его затруднить, они явно не хотят, чтобы миссия МАГАТЭ сделала объективные выводы", - добавил он.
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в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, запорожская область, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Запорожская область, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:13 01.09.2022 (обновлено: 11:25 01.09.2022)
 
Лавров надеется, что провокации Киева вокруг ЗАЭС не приведут к катастрофе

Лавров надеется, что провокации Украины вокруг Запорожской АЭС не приведут к катастрофе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре . Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Москва надеется, что провокации, которые продолжает Украина в ситуации с Запорожской АЭС, в том числе сегодняшняя высадка десанта там, не приведут к катастрофе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Миссия там находится сегодня, как я понимаю, вы абсолютно правы - были сообщения наших военных о высадке двух диверсионных групп, которые были нейтрализованы. Я считаю, что это очень большая цена за то, чтобы мировое сообщество узнало правду, но если Украина того хочет добиться именно таким образом и хочет показать, что она из себя представляет, надеюсь только это не приведет к какой-то катастрофе", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО.
"Мы ожидаем именно объективности. Хотя все остальные, кто так или иначе с этим визитом сопряжен, с его подготовкой и попытками его затруднить, они явно не хотят, чтобы миссия МАГАТЭ сделала объективные выводы", - добавил он.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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"Дело зашло слишком далеко". Чего ждать от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровЗапорожская областьЗапорожская АЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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