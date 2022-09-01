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Лавров надеется, что провокации Киева вокруг ЗАЭС не приведут к катастрофе
Лавров надеется, что провокации Киева вокруг ЗАЭС не приведут к катастрофе - РИА Новости, 01.09.2022
Лавров надеется, что провокации Киева вокруг ЗАЭС не приведут к катастрофе
Москва надеется, что провокации, которые продолжает Украина в ситуации с Запорожской АЭС, в том числе сегодняшняя высадка десанта там, не приведут к катастрофе, РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:13
2022-09-01T11:13
2022-09-01T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
запорожская область
запорожская аэс
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Москва надеется, что провокации, которые продолжает Украина в ситуации с Запорожской АЭС, в том числе сегодняшняя высадка десанта там, не приведут к катастрофе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Миссия там находится сегодня, как я понимаю, вы абсолютно правы - были сообщения наших военных о высадке двух диверсионных групп, которые были нейтрализованы. Я считаю, что это очень большая цена за то, чтобы мировое сообщество узнало правду, но если Украина того хочет добиться именно таким образом и хочет показать, что она из себя представляет, надеюсь только это не приведет к какой-то катастрофе", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО."Мы ожидаем именно объективности. Хотя все остальные, кто так или иначе с этим визитом сопряжен, с его подготовкой и попытками его затруднить, они явно не хотят, чтобы миссия МАГАТЭ сделала объективные выводы", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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11:13 01.09.2022 (обновлено: 11:25 01.09.2022)
Лавров надеется, что провокации Киева вокруг ЗАЭС не приведут к катастрофе
Лавров надеется, что провокации Украины вокруг Запорожской АЭС не приведут к катастрофе