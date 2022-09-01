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Лавров надеется, что провокации Киева вокруг ЗАЭС не приведут к катастрофе

Лавров надеется, что провокации Киева вокруг ЗАЭС не приведут к катастрофе - РИА Новости, 01.09.2022

Лавров надеется, что провокации Киева вокруг ЗАЭС не приведут к катастрофе

Москва надеется, что провокации, которые продолжает Украина в ситуации с Запорожской АЭС, в том числе сегодняшняя высадка десанта там, не приведут к катастрофе, РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:13

2022-09-01T11:13

2022-09-01T11:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

запорожская область

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Москва надеется, что провокации, которые продолжает Украина в ситуации с Запорожской АЭС, в том числе сегодняшняя высадка десанта там, не приведут к катастрофе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Миссия там находится сегодня, как я понимаю, вы абсолютно правы - были сообщения наших военных о высадке двух диверсионных групп, которые были нейтрализованы. Я считаю, что это очень большая цена за то, чтобы мировое сообщество узнало правду, но если Украина того хочет добиться именно таким образом и хочет показать, что она из себя представляет, надеюсь только это не приведет к какой-то катастрофе", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО."Мы ожидаем именно объективности. Хотя все остальные, кто так или иначе с этим визитом сопряжен, с его подготовкой и попытками его затруднить, они явно не хотят, чтобы миссия МАГАТЭ сделала объективные выводы", - добавил он.

https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html

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Кирилл Волков

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