https://ria.ru/20220901/zaes-1813654893.html

Россия ожидает от МАГАТЭ объективной оценки ситуации на ЗАЭС, заявил Лавров

Россия ожидает от МАГАТЭ объективной оценки ситуации на ЗАЭС, заявил Лавров - РИА Новости, 01.09.2022

Россия ожидает от МАГАТЭ объективной оценки ситуации на ЗАЭС, заявил Лавров

Россия ожидает объективности от миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:03

2022-09-01T11:03

2022-09-01T11:25

специальная военная операция на украине

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магатэ

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия ожидает объективности от миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы ожидаем именно объективности. Хотя все остальные, кто так или иначе с этим визитом сопряжен, с его подготовкой и попытками его затруднить, они явно не хотят, чтобы миссия МАГАТЭ сделала объективные выводы", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО.

https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, запорожская аэс, сергей лавров, магатэ