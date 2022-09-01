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Россия ожидает от МАГАТЭ объективной оценки ситуации на ЗАЭС, заявил Лавров - РИА Новости, 01.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/zaes-1813654893.html
Россия ожидает от МАГАТЭ объективной оценки ситуации на ЗАЭС, заявил Лавров
Россия ожидает от МАГАТЭ объективной оценки ситуации на ЗАЭС, заявил Лавров - РИА Новости, 01.09.2022
Россия ожидает от МАГАТЭ объективной оценки ситуации на ЗАЭС, заявил Лавров
Россия ожидает объективности от миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:03
2022-09-01T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
сергей лавров
магатэ
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия ожидает объективности от миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы ожидаем именно объективности. Хотя все остальные, кто так или иначе с этим визитом сопряжен, с его подготовкой и попытками его затруднить, они явно не хотят, чтобы миссия МАГАТЭ сделала объективные выводы", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО.
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в мире, запорожская область, запорожская аэс, сергей лавров, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Сергей Лавров, МАГАТЭ
11:03 01.09.2022 (обновлено: 11:25 01.09.2022)
 
Россия ожидает от МАГАТЭ объективной оценки ситуации на ЗАЭС, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия ожидает от миссии МАГАТЭ объективной оценки ситуации на ЗАЭС

© AP Photo / Andriy AndriyenkoГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Запорожье перед выездом на Запорожскую АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Запорожье перед выездом на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Запорожье перед выездом на Запорожскую АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия ожидает объективности от миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы ожидаем именно объективности. Хотя все остальные, кто так или иначе с этим визитом сопряжен, с его подготовкой и попытками его затруднить, они явно не хотят, чтобы миссия МАГАТЭ сделала объективные выводы", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 08:00
"Дело зашло слишком далеко". Чего ждать от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожская АЭССергей ЛавровМАГАТЭ
 
 
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