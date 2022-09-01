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Власти Энергодара выразили надежду на здравый смысл миссии МАГАТЭ

Власти Энергодара выразили надежду на здравый смысл миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 01.09.2022

Власти Энергодара выразили надежду на здравый смысл миссии МАГАТЭ

Объективных препятствий для визита миссии МАГАТЭ нет, местные власти ждут делегацию, заявил журналистам глава администрации Энергодара Александр Волга. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T10:19

2022-09-01T10:19

2022-09-01T10:40

специальная военная операция на украине

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ЭНЕРГОДАР, 1 сен – РИА Новости. Объективных препятствий для визита миссии МАГАТЭ нет, местные власти ждут делегацию, заявил журналистам глава администрации Энергодара Александр Волга."Мы отразили атаку, уничтожили боевиков ВСУ", - сказал Волга. Отвечая на вопрос, может ли быть сорвана миссия МАГАТЭ, он сказал: "Будем надеяться, что этого не произойдет". "(Надеемся), миссия МАГАТЭ подойдет к вопросу непредвзято, сама объективно оценит ту ситуацию, которая происходит на территории города, на территории Запорожской атомной станции", - добавил Волга.В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220831/diversanty-1813414345.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, запорожская аэс, в мире, магатэ, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр