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Власти Энергодара выразили надежду на здравый смысл миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 01.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/zaes-1813641189.html
Власти Энергодара выразили надежду на здравый смысл миссии МАГАТЭ
Власти Энергодара выразили надежду на здравый смысл миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 01.09.2022
Власти Энергодара выразили надежду на здравый смысл миссии МАГАТЭ
Объективных препятствий для визита миссии МАГАТЭ нет, местные власти ждут делегацию, заявил журналистам глава администрации Энергодара Александр Волга. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T10:19
2022-09-01T10:40
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожская аэс
в мире
магатэ
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЭНЕРГОДАР, 1 сен – РИА Новости. Объективных препятствий для визита миссии МАГАТЭ нет, местные власти ждут делегацию, заявил журналистам глава администрации Энергодара Александр Волга."Мы отразили атаку, уничтожили боевиков ВСУ", - сказал Волга. Отвечая на вопрос, может ли быть сорвана миссия МАГАТЭ, он сказал: "Будем надеяться, что этого не произойдет". "(Надеемся), миссия МАГАТЭ подойдет к вопросу непредвзято, сама объективно оценит ту ситуацию, которая происходит на территории города, на территории Запорожской атомной станции", - добавил Волга.В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220831/diversanty-1813414345.html
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запорожская область, запорожская аэс, в мире, магатэ, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожская АЭС, В мире, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:19 01.09.2022 (обновлено: 10:40 01.09.2022)
 
Власти Энергодара выразили надежду на здравый смысл миссии МАГАТЭ

Власти Энергодара выразили надежду, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 1 сен – РИА Новости. Объективных препятствий для визита миссии МАГАТЭ нет, местные власти ждут делегацию, заявил журналистам глава администрации Энергодара Александр Волга.
"Мы отразили атаку, уничтожили боевиков ВСУ", - сказал Волга. Отвечая на вопрос, может ли быть сорвана миссия МАГАТЭ, он сказал: "Будем надеяться, что этого не произойдет". "(Надеемся), миссия МАГАТЭ подойдет к вопросу непредвзято, сама объективно оценит ту ситуацию, которая происходит на территории города, на территории Запорожской атомной станции", - добавил Волга.
Военнослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 13:52Специальная военная операция на Украине
В Энергодаре задержали украинских диверсантов, готовивших теракт на ЗАЭС
В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 08:00
"Дело зашло слишком далеко". Чего ждать от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожская АЭСВ миреМАГАТЭВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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