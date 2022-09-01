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Высадившийся украинский десант находится в двух километрах от ЗАЭС

Высадившийся украинский десант находится в двух километрах от ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022

Высадившийся украинский десант находится в двух километрах от ЗАЭС

Украинский десант начали высаживать неподалеку от Запорожской АЭС через полчаса после массированого обстрела Энергодара, сейчас десант находится на расстоянии... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T09:46

2022-09-01T09:46

2022-09-01T10:09

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинский десант начали высаживать неподалеку от Запорожской АЭС через полчаса после массированого обстрела Энергодара, сейчас десант находится на расстоянии порядка двух километров от станции и подвергается обстрелу, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Десант начали высаживать через полчаса после начала массированного обстрела… Высадились буквально в 2-2,5 километрах от атомной станции и достаточно быстро пошли на АЭС. Явно их основная цель была захватить атомную станцию", - сказал Рогов в эфире "Соловьев LIVE"."Они от атомной станции достаточно далеко, ближайшее приближение - это километра может быть два, даже два с копейками. Их накрывают огнем, они зафиксированы на том плацдарме, где они есть, никуда сунуться не могут… Плюс работает даже авиация, вертолеты отрабатывают по ним", - добавил член ВГА Запорожской области Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. При этом станция в настоящий момент управляется украинским оператором. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов