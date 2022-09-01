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Высадившийся украинский десант находится в двух километрах от ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/zaes-1813635198.html
Высадившийся украинский десант находится в двух километрах от ЗАЭС
Высадившийся украинский десант находится в двух километрах от ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Высадившийся украинский десант находится в двух километрах от ЗАЭС
Украинский десант начали высаживать неподалеку от Запорожской АЭС через полчаса после массированого обстрела Энергодара, сейчас десант находится на расстоянии... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T09:46
2022-09-01T10:09
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
владимир рогов
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинский десант начали высаживать неподалеку от Запорожской АЭС через полчаса после массированого обстрела Энергодара, сейчас десант находится на расстоянии порядка двух километров от станции и подвергается обстрелу, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Десант начали высаживать через полчаса после начала массированного обстрела… Высадились буквально в 2-2,5 километрах от атомной станции и достаточно быстро пошли на АЭС. Явно их основная цель была захватить атомную станцию", - сказал Рогов в эфире "Соловьев LIVE"."Они от атомной станции достаточно далеко, ближайшее приближение - это километра может быть два, даже два с копейками. Их накрывают огнем, они зафиксированы на том плацдарме, где они есть, никуда сунуться не могут… Плюс работает даже авиация, вертолеты отрабатывают по ним", - добавил член ВГА Запорожской области Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. При этом станция в настоящий момент управляется украинским оператором. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html
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в мире, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Владимир Рогов
09:46 01.09.2022 (обновлено: 10:09 01.09.2022)
 
Высадившийся украинский десант находится в двух километрах от ЗАЭС

Рогов: высадившийся украинский десант находится в двух километрах от Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинский десант начали высаживать неподалеку от Запорожской АЭС через полчаса после массированого обстрела Энергодара, сейчас десант находится на расстоянии порядка двух километров от станции и подвергается обстрелу, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Десант начали высаживать через полчаса после начала массированного обстрела… Высадились буквально в 2-2,5 километрах от атомной станции и достаточно быстро пошли на АЭС. Явно их основная цель была захватить атомную станцию", - сказал Рогов в эфире "Соловьев LIVE".
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"Они от атомной станции достаточно далеко, ближайшее приближение - это километра может быть два, даже два с копейками. Их накрывают огнем, они зафиксированы на том плацдарме, где они есть, никуда сунуться не могут… Плюс работает даже авиация, вертолеты отрабатывают по ним", - добавил член ВГА Запорожской области Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. При этом станция в настоящий момент управляется украинским оператором. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожская АЭСВладимир Рогов
 
 
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