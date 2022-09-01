09:46 01.09.2022 (обновлено: 10:09 01.09.2022)
Высадившийся украинский десант находится в двух километрах от ЗАЭС
Рогов: высадившийся украинский десант находится в двух километрах от Запорожской АЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинский десант начали высаживать неподалеку от Запорожской АЭС через полчаса после массированого обстрела Энергодара, сейчас десант находится на расстоянии порядка двух километров от станции и подвергается обстрелу, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Десант начали высаживать через полчаса после начала массированного обстрела… Высадились буквально в 2-2,5 километрах от атомной станции и достаточно быстро пошли на АЭС. Явно их основная цель была захватить атомную станцию", - сказал Рогов в эфире "Соловьев LIVE".
"Они от атомной станции достаточно далеко, ближайшее приближение - это километра может быть два, даже два с копейками. Их накрывают огнем, они зафиксированы на том плацдарме, где они есть, никуда сунуться не могут… Плюс работает даже авиация, вертолеты отрабатывают по ним", - добавил член ВГА Запорожской области Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. При этом станция в настоящий момент управляется украинским оператором. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.