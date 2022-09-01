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На Запорожской АЭС после обстрелов могла сработать аварийная защита

На Запорожской АЭС после обстрелов могла сработать аварийная защита - РИА Новости, 01.09.2022

На Запорожской АЭС после обстрелов могла сработать аварийная защита

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, по неподтвержденной информации, пятый энергоблок Запорожской АЭС мог отключиться... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T09:36

2022-09-01T09:36

2022-09-01T09:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, по неподтвержденной информации, пятый энергоблок Запорожской АЭС мог отключиться после обстрелов украинских войск.Он сообщил, что повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ.Ранее власти области сообщали, что на АЭС в работе оставались пятый и шестой энергоблоки, работающие на 60 и 80 процентов мощности.

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Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов, вооруженные силы украины