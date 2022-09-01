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На Запорожской АЭС после обстрелов могла сработать аварийная защита
На Запорожской АЭС после обстрелов могла сработать аварийная защита - РИА Новости, 01.09.2022
На Запорожской АЭС после обстрелов могла сработать аварийная защита
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, по неподтвержденной информации, пятый энергоблок Запорожской АЭС мог отключиться... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T09:36
2022-09-01T09:36
2022-09-01T09:42
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
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владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, по неподтвержденной информации, пятый энергоблок Запорожской АЭС мог отключиться после обстрелов украинских войск.Он сообщил, что повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ.Ранее власти области сообщали, что на АЭС в работе оставались пятый и шестой энергоблоки, работающие на 60 и 80 процентов мощности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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09:36 01.09.2022 (обновлено: 09:42 01.09.2022)
На Запорожской АЭС после обстрелов могла сработать аварийная защита
Член ВГА Рогов: после украинских обстрелов мог отключиться пятый энергоблок ЗАЭС