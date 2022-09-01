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На Запорожской АЭС после обстрелов могла сработать аварийная защита - РИА Новости, 01.09.2022
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На Запорожской АЭС после обстрелов могла сработать аварийная защита
На Запорожской АЭС после обстрелов могла сработать аварийная защита - РИА Новости, 01.09.2022
На Запорожской АЭС после обстрелов могла сработать аварийная защита
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, по неподтвержденной информации, пятый энергоблок Запорожской АЭС мог отключиться... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T09:36
2022-09-01T09:42
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, по неподтвержденной информации, пятый энергоблок Запорожской АЭС мог отключиться после обстрелов украинских войск.Он сообщил, что повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ.Ранее власти области сообщали, что на АЭС в работе оставались пятый и шестой энергоблоки, работающие на 60 и 80 процентов мощности.
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в мире, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
09:36 01.09.2022 (обновлено: 09:42 01.09.2022)
 
На Запорожской АЭС после обстрелов могла сработать аварийная защита

Член ВГА Рогов: после украинских обстрелов мог отключиться пятый энергоблок ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, по неподтвержденной информации, пятый энергоблок Запорожской АЭС мог отключиться после обстрелов украинских войск.
"По предварительной и пока неподтверждённой информации, из-за обстрелов террористов Зеленского на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок — сработала аварийная защита", – написал Рогов в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ.
Ранее власти области сообщали, что на АЭС в работе оставались пятый и шестой энергоблоки, работающие на 60 и 80 процентов мощности.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожская АЭСВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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