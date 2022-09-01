09:08 01.09.2022 (обновлено: 10:06 01.09.2022)
Украинский десант пытался захватить Запорожскую АЭС
Минобороны России сообщило о попытке украинского десанта захватить Запорожскую АЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Минобороны России раскрыли детали высадки украинского десанта у Запорожской АЭС.
"Сегодня около 06:00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции", — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации".
ВСУ ведут обстрел Энергодара в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Один из снарядов взорвался примерно в ста метрах от детского сада.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.
Как сообщали СМИ, сотрудники агентства уже выехали в сторону ЗАЭС.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.