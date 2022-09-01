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Украинский десант пытался захватить Запорожскую АЭС - РИА Новости, 01.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/zaes-1813626701.html
Украинский десант пытался захватить Запорожскую АЭС
Украинский десант пытался захватить Запорожскую АЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Украинский десант пытался захватить Запорожскую АЭС
В Минобороны России раскрыли детали высадки украинского десанта у Запорожской АЭС. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T09:08
2022-09-01T10:06
запорожская аэс
вооруженные силы украины
энергодар
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Минобороны России раскрыли детали высадки украинского десанта у Запорожской АЭС."Сегодня около 06:00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции", — сказали в ведомстве.Там уточнили, что "приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации".ВСУ ведут обстрел Энергодара в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Один из снарядов взорвался примерно в ста метрах от детского сада.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.Как сообщали СМИ, сотрудники агентства уже выехали в сторону ЗАЭС.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220831/oon-1813567400.html
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запорожская аэс, вооруженные силы украины, энергодар, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Специальная военная операция на Украине
09:08 01.09.2022 (обновлено: 10:06 01.09.2022)
 
Украинский десант пытался захватить Запорожскую АЭС

Минобороны России сообщило о попытке украинского десанта захватить Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Минобороны России раскрыли детали высадки украинского десанта у Запорожской АЭС.
"Сегодня около 06:00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции", — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации".
ВСУ ведут обстрел Энергодара в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Один из снарядов взорвался примерно в ста метрах от детского сада.
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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.
Как сообщали СМИ, сотрудники агентства уже выехали в сторону ЗАЭС.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
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22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныЭнергодарМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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