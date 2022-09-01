https://ria.ru/20220901/zaes-1813626701.html

Украинский десант пытался захватить Запорожскую АЭС

Украинский десант пытался захватить Запорожскую АЭС - РИА Новости, 01.09.2022

Украинский десант пытался захватить Запорожскую АЭС

В Минобороны России раскрыли детали высадки украинского десанта у Запорожской АЭС. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T09:08

2022-09-01T09:08

2022-09-01T10:06

запорожская аэс

вооруженные силы украины

энергодар

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Минобороны России раскрыли детали высадки украинского десанта у Запорожской АЭС."Сегодня около 06:00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции", — сказали в ведомстве.Там уточнили, что "приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации".ВСУ ведут обстрел Энергодара в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Один из снарядов взорвался примерно в ста метрах от детского сада.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.Как сообщали СМИ, сотрудники агентства уже выехали в сторону ЗАЭС.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220831/oon-1813567400.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская аэс, вооруженные силы украины, энергодар, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире