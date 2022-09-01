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Трое мирных жителей погибли при обстреле Энергодара со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/zaes-1813614207.html
Трое мирных жителей погибли при обстреле Энергодара со стороны ВСУ
Трое мирных жителей погибли при обстреле Энергодара со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.09.2022
Трое мирных жителей погибли при обстреле Энергодара со стороны ВСУ
Обстрел Энергодара со стороны ВСУ привел к гибели как минимум трех мирных жителей, один человек ранен, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T07:52
2022-09-01T08:15
в мире
запорожская аэс
энергодар
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Обстрел Энергодара со стороны ВСУ привел к гибели как минимум трех мирных жителей, один человек ранен, сообщили РИА Новости в администрации города.Один разрыв произошел в примерно ста метрах от детского сада, уточнили собеседники агентства.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
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в мире, запорожская аэс, энергодар, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская АЭС, Энергодар, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
07:52 01.09.2022 (обновлено: 08:15 01.09.2022)
 
Трое мирных жителей погибли при обстреле Энергодара со стороны ВСУ

Администрация Энергодара сообщила о трех погибших при обстреле Энергодара со стороны ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Обстрел Энергодара со стороны ВСУ привел к гибели как минимум трех мирных жителей, один человек ранен, сообщили РИА Новости в администрации города.
Один разрыв произошел в примерно ста метрах от детского сада, уточнили собеседники агентства.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСЭнергодарВооруженные силы Украины
 
 
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