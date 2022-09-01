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Трое мирных жителей погибли при обстреле Энергодара со стороны ВСУ

Трое мирных жителей погибли при обстреле Энергодара со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.09.2022

Трое мирных жителей погибли при обстреле Энергодара со стороны ВСУ

Обстрел Энергодара со стороны ВСУ привел к гибели как минимум трех мирных жителей, один человек ранен, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T07:52

2022-09-01T07:52

2022-09-01T08:15

в мире

запорожская аэс

энергодар

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Обстрел Энергодара со стороны ВСУ привел к гибели как минимум трех мирных жителей, один человек ранен, сообщили РИА Новости в администрации города.Один разрыв произошел в примерно ста метрах от детского сада, уточнили собеседники агентства.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.

энергодар

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в мире, запорожская аэс, энергодар, вооруженные силы украины