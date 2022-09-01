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Эксперт перечислил способы узнать, у кого есть доступ к вашему телефону
Эксперт перечислил способы узнать, у кого есть доступ к вашему телефону - РИА Новости, 01.09.2022
Эксперт перечислил способы узнать, у кого есть доступ к вашему телефону
Недостаточная защита смартфона позволяет злоумышленникам внедриться в "мозги" гаджета, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T03:15
2022-09-01T03:15
2022-09-01T03:15
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павел мясоедов
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Недостаточная защита смартфона позволяет злоумышленникам внедриться в "мозги" гаджета, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.По словам эксперта, к взлому устройства могут привести переход по неизвестной ссылке, игнорирование предупреждений антивируса или слишком простой пароль. Мясоедов отметил, что на внедрение в телефон указывают сообщения о смене пароля или SMS с бессмысленным текстом.При подозрениях "внедрения" следует обратиться к оператору для выявления "самостоятельной" работы смартфона или скачать специальное приложение, которое выявит "трояна". Можно также заподозрить источник подозрительной активности, предупредил эксперт.Если злоумышленники влезли в телефон, необходимо обнулить устройство до заводских настроек, а после установить на него антивирус "именитого разработчика", а также VPN для безопасной работы при подключении к публичным сетям Wi-Fi, добавил собеседник агентства.
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общество, технологии, россия, wi-fi, павел мясоедов, vpn, интеллектуальный резерв
Общество, Технологии, Россия, Wi-Fi, Павел Мясоедов, VPN, Интеллектуальный Резерв
Эксперт перечислил способы узнать, у кого есть доступ к вашему телефону
Эксперт Мясоедов: к взлому устройства может привести переход по неизвестной ссылке