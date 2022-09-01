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Эксперт перечислил способы узнать, у кого есть доступ к вашему телефону

Эксперт перечислил способы узнать, у кого есть доступ к вашему телефону - РИА Новости, 01.09.2022

Эксперт перечислил способы узнать, у кого есть доступ к вашему телефону

Недостаточная защита смартфона позволяет злоумышленникам внедриться в "мозги" гаджета, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T03:15

2022-09-01T03:15

2022-09-01T03:15

общество

технологии

россия

wi-fi

павел мясоедов

vpn

интеллектуальный резерв

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Недостаточная защита смартфона позволяет злоумышленникам внедриться в "мозги" гаджета, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.По словам эксперта, к взлому устройства могут привести переход по неизвестной ссылке, игнорирование предупреждений антивируса или слишком простой пароль. Мясоедов отметил, что на внедрение в телефон указывают сообщения о смене пароля или SMS с бессмысленным текстом.При подозрениях "внедрения" следует обратиться к оператору для выявления "самостоятельной" работы смартфона или скачать специальное приложение, которое выявит "трояна". Можно также заподозрить источник подозрительной активности, предупредил эксперт.Если злоумышленники влезли в телефон, необходимо обнулить устройство до заводских настроек, а после установить на него антивирус "именитого разработчика", а также VPN для безопасной работы при подключении к публичным сетям Wi-Fi, добавил собеседник агентства.

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общество, технологии, россия, wi-fi, павел мясоедов, vpn, интеллектуальный резерв