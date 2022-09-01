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Иностранных наблюдателей не будет на выборах в сентябре, заявила Памфилова - РИА Новости, 01.09.2022
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Иностранных наблюдателей не будет на выборах в сентябре, заявила Памфилова
Иностранных наблюдателей не будет на выборах в сентябре, заявила Памфилова - РИА Новости, 01.09.2022
Иностранных наблюдателей не будет на выборах в сентябре, заявила Памфилова
Иностранных наблюдателей на выборах в сентябре не будет, так как международные договоры предусматривают иностранных наблюдателей только на федеральных выборах,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T22:32
2022-09-01T22:32
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Иностранных наблюдателей на выборах в сентябре не будет, так как международные договоры предусматривают иностранных наблюдателей только на федеральных выборах, сказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова."Естественно, не будет никаких иностранных наблюдателей. Скажу, почему: иностранные наблюдатели в соответствии с нашими международными договорами бывают на выборах федеральных", - заявила Памфилова в эфире радио "Комсомольская правда".Она напомнила, что иностранные наблюдатели были на выборах в Госдуму в 2021 году, а также на президентских выборах. Она отметила, что "эксперты какие-то придут, посмотрят". Глава ЦИК добавила, что интерес у иностранных экспертов к российским выборам большой, потому что в РФ "беспрецедентное количество инноваций в электоральной сфере".
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политика, россия, госдума рф
Политика, Россия, Госдума РФ
22:32 01.09.2022
 
Иностранных наблюдателей не будет на выборах в сентябре, заявила Памфилова

Памфилова заявила, что на сентябрьских выборах не будет иностранных наблюдателей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВыборы
Выборы - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Иностранных наблюдателей на выборах в сентябре не будет, так как международные договоры предусматривают иностранных наблюдателей только на федеральных выборах, сказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
"Естественно, не будет никаких иностранных наблюдателей. Скажу, почему: иностранные наблюдатели в соответствии с нашими международными договорами бывают на выборах федеральных", - заявила Памфилова в эфире радио "Комсомольская правда".
Она напомнила, что иностранные наблюдатели были на выборах в Госдуму в 2021 году, а также на президентских выборах. Она отметила, что "эксперты какие-то придут, посмотрят". Глава ЦИК добавила, что интерес у иностранных экспертов к российским выборам большой, потому что в РФ "беспрецедентное количество инноваций в электоральной сфере".
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