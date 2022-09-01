https://ria.ru/20220901/vuzy-1813805858.html

Таджикистан приветствует открытие в стране новых филиалов российских вузов

Таджикистан приветствует открытие в стране новых филиалов российских вузов - РИА Новости, 01.09.2022

Таджикистан приветствует открытие в стране новых филиалов российских вузов

Таджикистан приветствует открытие новых филиалов российских вузов в стране, признателен российской стороне за ежегодное выделение Таджикистану образовательных... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:41

2022-09-01T17:41

2022-09-01T17:41

таджикистан

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душанбе

мисис

эмомали рахмон

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ДУШАНБЕ, 1 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан приветствует открытие новых филиалов российских вузов в стране, признателен российской стороне за ежегодное выделение Таджикистану образовательных квот, заявил в ходе телемоста с президентом России Владимиром Путины президент Таджикистана Эмомали Рахмон."В Таджикистане сейчас насчитываются 39 школ с русским языком обучения, в которых учатся около 27 тысяч, функционируют также более 160 смешанных таджикско-русских школ, с охватом в 70 тысяч учащихся", - сообщил он.Рахмон отметил, что наряду с этим, в соответствии с государственными стандартами, преподавание русского языка является обязательным элементом учебных программ, и начиная со 2 класса его изучают во всех образовательных школах, а их порядка 4000."В рамках отдельного социального проекта учителя из России обучают таджикских детей в наших общеобразовательных учреждениях. В этом контексте все еще сохраняет свою актуальность вопросы обеспечения наших школ учебниками и учебными пособиями", - сказал он.Рахмон сообщил, что в Душанбе под эгидой двух государств плодотворно функционирует Российского-Таджикский (Славянский) университет (РТСУ), кроме того успешно действуют филиалы таких престижных российских вузов как МГУ, МЭИ и МИСИС."Всего в целом, с учетом студентов РСТУ и филиалов российских вузов, численность таджикской молодежи, охваченной российским образованием, составляет более 30 тысяч человек, а в более чем 700 вузах России на сегодняшний день учатся порядка 25 тысяч граждан Таджикистана", - сообщил Рахмон.Он отметил, что выпускники российских вузов востребованы в различных отраслях национальной экономики, за их счет постоянно подкрепляется кадровый потенциал государственной службы, дипломатии, науки, педагогики, сферы культуры и искусств."Мы приветствуем открытие в Таджикистане новых филиалов российских вузов, в которых мы могли бы подготовить специалистов в соответствии с приоритетными направлениями развития страны", - сказал он.Президент Рахмон выразил признательность российской стороне за ежегодное выделение Таджикистану образовательных квот по широкому спектру востребованных в стране специальностей, которые достигли 700. "Мы с Владимиром Владимировичем договорились, что квоты будут увеличены до 1000", - добавил он.

https://ria.ru/20220901/shkoly-1813786472.html

https://ria.ru/20220824/obrazovanie-1811724961.html

https://ria.ru/20220901/putin-1813780145.html

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таджикистан, россия, душанбе, мисис, эмомали рахмон, владимир путин, в мире