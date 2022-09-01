https://ria.ru/20220901/vuz-1813682293.html

Москалькова поздравила первокурсников МГЮА с Днем знаний

Москалькова поздравила первокурсников МГЮА с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2022

Москалькова поздравила первокурсников МГЮА с Днем знаний

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приняла участие в торжественном собрании с первокурсниками Московского государственного юридического... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T12:11

2022-09-01T12:11

2022-09-01T12:25

россия

общество

образование - общество

день знаний

татьяна москалькова

мгюу имени о.е. кутафина

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приняла участие в торжественном собрании с первокурсниками Московского государственного юридического университета (МГЮА) имени О.Е.Кутафина и поздравила студентов с началом учебного года, передает корреспондент РИА Новости."Счастлива поздравить вас с началом нового этапа вашей жизни интересной, с куражом, с блестящими перспективам, и пусть этот путь будет под мирным небом, пусть этот путь будет наполнен интересными темами, вы прирастете друзьями, знаниями, вы сможете реализовать себя и свою мечту", - сказала Москалькова.Она рассказала, что тоже начинала свой путь студенткой этого вуза — Всероссийского юридического заочного института."Я искренне завидую вам, что у вас так много интересного и сложного, испытаний, которые вам дадут совершенно другое качество жизни, ощущение причастности к великим делам, великой России. Поздравляю", - сказала омбудсмен.

https://ria.ru/20220901/znaniya-1813106490.html

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Екатерина Зайцева

россия, общество, образование - общество, день знаний, татьяна москалькова, мгюу имени о.е. кутафина