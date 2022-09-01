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Москалькова поздравила первокурсников МГЮА с Днем знаний
Москалькова поздравила первокурсников МГЮА с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2022
Москалькова поздравила первокурсников МГЮА с Днем знаний
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приняла участие в торжественном собрании с первокурсниками Московского государственного юридического... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:11
2022-09-01T12:11
2022-09-01T12:25
россия
общество
образование - общество
день знаний
татьяна москалькова
мгюу имени о.е. кутафина
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приняла участие в торжественном собрании с первокурсниками Московского государственного юридического университета (МГЮА) имени О.Е.Кутафина и поздравила студентов с началом учебного года, передает корреспондент РИА Новости."Счастлива поздравить вас с началом нового этапа вашей жизни интересной, с куражом, с блестящими перспективам, и пусть этот путь будет под мирным небом, пусть этот путь будет наполнен интересными темами, вы прирастете друзьями, знаниями, вы сможете реализовать себя и свою мечту", - сказала Москалькова.Она рассказала, что тоже начинала свой путь студенткой этого вуза — Всероссийского юридического заочного института."Я искренне завидую вам, что у вас так много интересного и сложного, испытаний, которые вам дадут совершенно другое качество жизни, ощущение причастности к великим делам, великой России. Поздравляю", - сказала омбудсмен.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, образование - общество, день знаний, татьяна москалькова, мгюу имени о.е. кутафина
Россия, Общество, Образование - Общество, День знаний, Татьяна Москалькова, МГЮУ имени О.Е. Кутафина
12:11 01.09.2022 (обновлено: 12:25 01.09.2022)
Москалькова поздравила первокурсников МГЮА с Днем знаний
Москалькова поздравила первокурсников МГЮА имени Кутафина с Днем знаний
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приняла участие в торжественном собрании с первокурсниками Московского государственного юридического университета (МГЮА) имени О.Е.Кутафина и поздравила студентов с началом учебного года, передает корреспондент РИА Новости.
"Счастлива поздравить вас с началом нового этапа вашей жизни интересной, с куражом, с блестящими перспективам, и пусть этот путь будет под мирным небом, пусть этот путь будет наполнен интересными темами, вы прирастете друзьями, знаниями, вы сможете реализовать себя и свою мечту", - сказала Москалькова.
Она рассказала, что тоже начинала свой путь студенткой этого вуза — Всероссийского юридического заочного института.
"Я искренне завидую вам, что у вас так много интересного и сложного, испытаний, которые вам дадут совершенно другое качество жизни, ощущение причастности к великим делам, великой России
. Поздравляю", - сказала омбудсмен.