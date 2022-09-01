ВТБ и ОЭЗ "Алабуга" профинансируют инфраструктуру
ВТБ и ОЭЗ "Алабуга" профинансируют инфраструктуру на 51 миллиард рублей
Логотип ВТБ. Архивное фото
КАЗАНЬ, 1 сен – РИА Новости. ВТБ и особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане подписали соглашение о финансово-экономическом сотрудничестве и кредитное соглашение по финансированию развития инфраструктуры "Алабуги" на 51 миллиард рублей, сообщает ОЭЗ.
"ВТБ и особая экономическая зона "Алабуга" подписали соглашение о финансово-экономическом сотрудничестве. В документе закреплены намерения в реализации последующих этапов плана перспективного развития "Алабуги" и иных направлений экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.
Также стороны заключили кредитное соглашение по финансированию первого этапа проекта перспективного развития ОЭЗ "Алабуга" в размере 51 миллиард рублей. Общий объем финансирования составляет 194 миллиарда рублей на срок до 2032 года.
В рамках первого этапа проекта за счет кредитных средств банка будет произведено строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ, новых производственных корпусов, комплекса объектов подготовки кадров и персонала.
"Поддержка устойчивого развития регионов, их производственных площадок, увеличение объема наукоемких производств в стране, развитие новых направлений промышленности – ключевые задачи ВТБ как системообразующего финансового института", - отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко.
"По итогам 2021 года импорт в Россию превысил 22 триллиона рублей, поэтому особенно важно создавать новые импортозамещающие предприятия. Базовым условием развития промышленности страны с высоким уровнем локализации является опережающее строительство полного спектра инфраструктуры… в том числе обеспечение инвесторов готовыми производственными площадями just-in-time", - сказал генеральный директор ОЭЗ "Алабуга" Тимур Шагивалеев.
ОЭЗ "Алабуга" создана решением правительства РФ в декабре 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. На сегодняшний в "Алабуге" действует 33 предприятия, фактический объем инвестиций резидентов составляет свыше 157 миллиардов рублей, создано более 9,5 тысячи рабочих мест, выручка резидентов за прошлый год составила 136 миллиардов рублей.
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