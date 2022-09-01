https://ria.ru/20220901/vtb-1813853401.html

ВТБ и ОЭЗ "Алабуга" профинансируют инфраструктуру

ВТБ и ОЭЗ "Алабуга" профинансируют инфраструктуру - РИА Новости, 01.09.2022

ВТБ и ОЭЗ "Алабуга" профинансируют инфраструктуру

ВТБ и особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане подписали соглашение о финансово-экономическом сотрудничестве и кредитное соглашение по финансированию... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T20:39

2022-09-01T20:39

2022-09-01T20:39

республика татарстан

экономика

елабужский район

россия

втб

коммерческая недвижимость

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КАЗАНЬ, 1 сен – РИА Новости. ВТБ и особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане подписали соглашение о финансово-экономическом сотрудничестве и кредитное соглашение по финансированию развития инфраструктуры "Алабуги" на 51 миллиард рублей, сообщает ОЭЗ."ВТБ и особая экономическая зона "Алабуга" подписали соглашение о финансово-экономическом сотрудничестве. В документе закреплены намерения в реализации последующих этапов плана перспективного развития "Алабуги" и иных направлений экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.Также стороны заключили кредитное соглашение по финансированию первого этапа проекта перспективного развития ОЭЗ "Алабуга" в размере 51 миллиард рублей. Общий объем финансирования составляет 194 миллиарда рублей на срок до 2032 года.В рамках первого этапа проекта за счет кредитных средств банка будет произведено строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ, новых производственных корпусов, комплекса объектов подготовки кадров и персонала."Поддержка устойчивого развития регионов, их производственных площадок, увеличение объема наукоемких производств в стране, развитие новых направлений промышленности – ключевые задачи ВТБ как системообразующего финансового института", - отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко."По итогам 2021 года импорт в Россию превысил 22 триллиона рублей, поэтому особенно важно создавать новые импортозамещающие предприятия. Базовым условием развития промышленности страны с высоким уровнем локализации является опережающее строительство полного спектра инфраструктуры… в том числе обеспечение инвесторов готовыми производственными площадями just-in-time", - сказал генеральный директор ОЭЗ "Алабуга" Тимур Шагивалеев.ОЭЗ "Алабуга" создана решением правительства РФ в декабре 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. На сегодняшний в "Алабуге" действует 33 предприятия, фактический объем инвестиций резидентов составляет свыше 157 миллиардов рублей, создано более 9,5 тысячи рабочих мест, выручка резидентов за прошлый год составила 136 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220901/vtb-1813619764.html

https://ria.ru/20220829/sotrudnichestvo-1813017817.html

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экономика, елабужский район, россия, втб, коммерческая недвижимость