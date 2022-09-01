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ВТБ продолжит работу в Казахстане несмотря на западные санкции - РИА Новости, 01.09.2022
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ВТБ продолжит работу в Казахстане несмотря на западные санкции
ВТБ продолжит работу в Казахстане несмотря на западные санкции - РИА Новости, 01.09.2022
ВТБ продолжит работу в Казахстане несмотря на западные санкции
Российский банк ВТБ принял решение продолжить работу на казахстанском рынке несмотря на включение в санкционные списки западных стран, сообщила председатель... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T08:28
2022-09-01T08:28
экономика
втб
казахстан
сбербанк россии
альфа-банк
санкции
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НУР-СУЛТАН, 1 сен - РИА Новости. Российский банк ВТБ принял решение продолжить работу на казахстанском рынке несмотря на включение в санкционные списки западных стран, сообщила председатель Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова."ВТБ Банк" принял решение продолжить свои операции на рынке Казахстана, несмотря на то, что он тоже включён в санкционный список. Он продолжает операции в национальной валюте, эти операции не запрещены по тем ограничениям, которые были введены со стороны стран, которые вводили санкции", - сказала она журналистам в кулуарах парламента республики.Она также напомнила, что материнский банк докапитализировал свою дочернюю структуру дополнительно на 5 миллиардов рублей. "Мы как регулятор отслеживаем, чтобы банк исполнял полностью все необходимые нормативы", - сказала Абылкасымова.В мае глава АРРФР сообщала, что дочерние банки Сбербанка и ВТБ в Казахстане ведут поиски новых собственников для выхода из санкционных списков.Сбербанк 23 августа заявил, что в ближайшее время продаст государственному холдингу "Байтерек" свой дочерний банк в Казахстане. Еще ранее собственника в Казахстане сменил дочерний банк Альфа-банка. Акции финансового института приобрел местный же "Банк Центркредит".
https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798987590.html
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экономика, втб, казахстан, сбербанк россии, альфа-банк, санкции
Экономика, ВТБ, Казахстан, Сбербанк России, Альфа-банк, Санкции
08:28 01.09.2022
 
ВТБ продолжит работу в Казахстане несмотря на западные санкции

Российский банк ВТБ продолжит работу на рынке Казахстана несмотря на западные санкции

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ". Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 1 сен - РИА Новости. Российский банк ВТБ принял решение продолжить работу на казахстанском рынке несмотря на включение в санкционные списки западных стран, сообщила председатель Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова.
"ВТБ Банк" принял решение продолжить свои операции на рынке Казахстана, несмотря на то, что он тоже включён в санкционный список. Он продолжает операции в национальной валюте, эти операции не запрещены по тем ограничениям, которые были введены со стороны стран, которые вводили санкции", - сказала она журналистам в кулуарах парламента республики.
Лондон - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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Она также напомнила, что материнский банк докапитализировал свою дочернюю структуру дополнительно на 5 миллиардов рублей. "Мы как регулятор отслеживаем, чтобы банк исполнял полностью все необходимые нормативы", - сказала Абылкасымова.
В мае глава АРРФР сообщала, что дочерние банки Сбербанка и ВТБ в Казахстане ведут поиски новых собственников для выхода из санкционных списков.
Сбербанк 23 августа заявил, что в ближайшее время продаст государственному холдингу "Байтерек" свой дочерний банк в Казахстане. Еще ранее собственника в Казахстане сменил дочерний банк Альфа-банка. Акции финансового института приобрел местный же "Банк Центркредит".
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ЭкономикаВТБКазахстанСбербанк РоссииАльфа-банкСанкции
 
 
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