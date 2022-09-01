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ВСУ потеряли 350 человек на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 01.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/vsu-1813720633.html
ВСУ потеряли 350 человек на Николаево-Криворожском направлении
ВСУ потеряли 350 человек на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 01.09.2022
ВСУ потеряли 350 человек на Николаево-Криворожском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на Николаево-Криворожском направлении еще 350 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:08
2022-09-01T16:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
войска воздушно-космической обороны
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Николаево-Криворожском направлении еще 350 человек, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение суток киевский режим продолжал безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении.Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск."Только за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих", - сказали в Минобороны.
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безопасность, россия, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
14:08 01.09.2022 (обновлено: 16:22 01.09.2022)
 
ВСУ потеряли 350 человек на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки на Николаево-Криворожском направлении еще 350 человек

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ проводит артиллерийскую разведку противника
Военнослужащий ВС РФ проводит артиллерийскую разведку противника - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий ВС РФ проводит артиллерийскую разведку противника. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Николаево-Криворожском направлении еще 350 человек, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в течение суток киевский режим продолжал безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении.
Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск.
"Только за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих", - сказали в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВойска воздушно-космической обороныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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