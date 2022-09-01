https://ria.ru/20220901/vsu-1813720633.html

ВСУ потеряли 350 человек на Николаево-Криворожском направлении

ВСУ потеряли 350 человек на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 01.09.2022

ВСУ потеряли 350 человек на Николаево-Криворожском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на Николаево-Криворожском направлении еще 350 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:08

2022-09-01T14:08

2022-09-01T16:22

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

войска воздушно-космической обороны

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Николаево-Криворожском направлении еще 350 человек, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение суток киевский режим продолжал безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении.Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск."Только за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220901/ukraina-1813718375.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, россия, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф