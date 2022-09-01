https://ria.ru/20220901/volodin-1813720760.html

Володин посетил ВГИК и поздравил студентов с поступлением

Володин посетил ВГИК и поздравил студентов с поступлением - РИА Новости, 01.09.2022

Володин посетил ВГИК и поздравил студентов с поступлением

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился со студентами Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) и поздравил их с... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:08

2022-09-01T14:08

2022-09-01T14:09

владимир малышев

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вячеслав володин

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился со студентами Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) и поздравил их с поступлением, сообщила пресс-служба Думы.Володин возглавляет Попечительский совет ВГИКа."Когда мы говорим о ВГИКе, в первую очередь студенты и учителя сделали имя этому учебному заведению. Это начало пути. Пройдите его достойно, не бойтесь испытаний, творите и сделайте все, чтобы страна гордилась вами", - сказал Володин студентам.Политик, обращаясь к первокурсникам, отметил, что они талантливые и одаренные, а также подчеркнул, что в любом учебном заведении самое главное - учитель.Председатель ГД вместе с ректором ВГИКа Владимиром Малышевым, студентами и преподавателями осмотрел новую студию виртуальных съемок, оснащенную передовым цифровым оборудованием, добавляется там.

https://radiosputnik.ria.ru/20220827/zakony-1812500914.html

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владимир малышев, вгик, госдума рф, вячеслав володин, россия, москва