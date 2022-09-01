https://ria.ru/20220901/voda-1813774319.html
Специалисты ликвидировали разлитие воды у ЖК в Новой Москве
Специалисты ликвидировали разлитие воды у ЖК в Новой Москве - РИА Новости, 01.09.2022
Специалисты ликвидировали разлитие воды у ЖК в Новой Москве
Специалисты ликвидировали разлитие воды у ЖК "Скандинавия" в ТиНАО Москвы, ситуация на повлияла на водоснабжение потребителей, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:23
2022-09-01T16:23
2022-09-01T16:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
тинао
происшествия
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москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Специалисты ликвидировали разлитие воды у ЖК "Скандинавия" в ТиНАО Москвы, ситуация на повлияла на водоснабжение потребителей, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в некоторых Telegram-каналах были опубликованы видео с разлитием воды у ЖК "Скандинавия", образовавшегося утром в четверг из-за нарушения технологии заправки поливомоечной техники частной управляющей компании."Разлитие воды у ЖК "Скандинавия" на территории ТиНАО ликвидировано сегодня утром... на водоснабжение потребителей ситуация не повлияла", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тинао, происшествия, telegram (приложение), москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ТиНАО, Происшествия, Telegram (приложение), Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы