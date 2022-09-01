https://ria.ru/20220901/voda-1813774319.html

Специалисты ликвидировали разлитие воды у ЖК в Новой Москве

Специалисты ликвидировали разлитие воды у ЖК в Новой Москве - РИА Новости, 01.09.2022

Специалисты ликвидировали разлитие воды у ЖК в Новой Москве

Специалисты ликвидировали разлитие воды у ЖК "Скандинавия" в ТиНАО Москвы, ситуация на повлияла на водоснабжение потребителей, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:23

2022-09-01T16:23

2022-09-01T16:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

тинао

происшествия

telegram (приложение)

москва

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Специалисты ликвидировали разлитие воды у ЖК "Скандинавия" в ТиНАО Москвы, ситуация на повлияла на водоснабжение потребителей, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в некоторых Telegram-каналах были опубликованы видео с разлитием воды у ЖК "Скандинавия", образовавшегося утром в четверг из-за нарушения технологии заправки поливомоечной техники частной управляющей компании."Разлитие воды у ЖК "Скандинавия" на территории ТиНАО ликвидировано сегодня утром... на водоснабжение потребителей ситуация не повлияла", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220831/moskva-1813152939.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тинао, происшествия, telegram (приложение), москва, комплекс городского хозяйства москвы